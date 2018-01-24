Небензя: эпизод с химатакой в Сирии "удачно подверстан" к Конгрессу по нацдиалогу в Сочи

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ООН, 23 января. /ТАСС/. Эпизод с предполагаемой химической атакой в Сирии, факт совершения которой еще предстоит подтвердить, "очень удачно подверстан" к встрече США и единомышленников в Париже, а также к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя сообщения о новой химической атаке под Дамаском, дипломат отметил, что представители Соединенных Штатов и Великобритании "ничтоже сумняшеся" возложили ответственность за инцидент на сирийские власти, а также попытались "приплести" к этому Россию.

"Кстати, никому не кажется странным, что этот якобы произошедший эпизод, достоверность которого еще надо проверить, а в случае подтверждения определить виновных, как-то очень удачно подверстан к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу национального сирийского диалога. Удивительное совпадение", - констатировал Небензя.

Небензя также заявил, что Соединенные Штаты выдают себя на глазах международного сообщества, отвергая с порога предложение России о принятии резолюции Совета Безопасности ООН о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии.

"То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый профессиональный механизм. Вы не только выдаете истину, но вы выдаете себя на глазах международного сообщества", - сказал дипломат.

Он подверг критике США за попытки возложить на власти Сирии ответственность за предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска 22 января "до какого-либо расследования". "То есть вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя. Вы хотя бы понимаете, что вы и этим себя выдаете? Если вы серьезны в желании создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать ее", - отметил Небензя.

Ранее The Associated Press со ссылкой на активистов организации "Белые каски" сообщило, что "сирийское правительство осуществило в понедельник атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей" в подконтрольном вооруженным группировкам районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химического оружия.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации с применением химического оружия в Сирии. Взяв слово первым, постпред РФ извинился перед членами Совбеза "за то, что испортил сиесту". По его словам, Москва созвала открытое заседание, потому что тема химических атак в Сирии "слишком важна, чтобы уводить обсуждение в закрытые консультации". "К тому же нам нечего скрывать", - добавил дипломат.

На встрече постпред РФ объявил о внесении на рассмотрение СБ резолюции о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, которая будет работать "на основе безупречных и неопровержимых данных". В ходе последовавшей дискуссии большинство стран-членов Совбеза, в том числе Франция, Боливия, Казахстан, Китай, Кот-Д'Ивуар и Экваториальная Гвинея, выразили готовность изучить предложение РФ.

В свою очередь постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли довольно резко высказалась об инициативе РФ, заявив, что она нацелена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от новых сообщений о химических атаках в Сирии и встречи по этой проблеме в Париже. По ее словам, в Вашингтоне "не примут никакое предложение России, если оно будет противодействовать движению международного сообщества к правде".

Отвечая на высказывания американской коллеги, Небензя призвал членов Совбеза "преодолеть разногласия, вовлечься в диалог и попытаться вернуть утраченное единство Совета". "На это и направлено наше предложение", - пояснил он.