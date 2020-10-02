Небензя дал ответ Германии по Навальному: "Сотрудничайте с Россией, а не пишите письма в ООН"

Если Германия заинтересована в расследовании случившегося с Алексеем Навальным, то ей следует сотрудничать с Россией, а не писать письма в Совбез ООН. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Речь идёт об обращении Германии в Совбез ООН с требованием к России провести брифинг по ситуации с Навальным. При этом Берлин до сих пор не ответил ни на один из запросов Москвы, касающихся случившегося с российским оппозиционером.

Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями, - ответил Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности.

Напомним, что ранее Навальный, в интервью немецкому изданию Der Spiegel, обвинил в своём отравлении лично президента России Владимира Путина. В Кремле назвали слова оппозиционера недопустимыми.