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Небензя дал ответ Германии по Навальному: "Сотрудничайте с Россией, а не пишите письма в ООН"

02 октября 2020, 05:50  •  25 • Политика
Небензя призвал Германию не писать в СБ ООН о Навальном, а сотрудничать с Россией. "Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями", - сказал постпред России при ООН.
Если Германия заинтересована в расследовании случившегося с Алексеем Навальным, то ей следует сотрудничать с Россией, а не писать письма в Совбез ООН. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
Речь идёт об обращении Германии в Совбез ООН с требованием к России провести брифинг по ситуации с Навальным. При этом Берлин до сих пор не ответил ни на один из запросов Москвы, касающихся случившегося с российским оппозиционером.
Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями, - ответил Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности.
Напомним, что ранее Навальный, в интервью немецкому изданию Der Spiegel, обвинил в своём отравлении лично президента России Владимира Путина. В Кремле назвали слова оппозиционера недопустимыми.

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