|
Небензя дал ответ Германии по Навальному: "Сотрудничайте с Россией, а не пишите письма в ООН"
02 октября 2020, 05:50 • 25 • Политика
Небензя призвал Германию не писать в СБ ООН о Навальном, а сотрудничать с Россией. "Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями", - сказал постпред России при ООН.
Если Германия заинтересована в расследовании случившегося с Алексеем Навальным, то ей следует сотрудничать с Россией, а не писать письма в Совбез ООН. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
Речь идёт об обращении Германии в Совбез ООН с требованием к России провести брифинг по ситуации с Навальным. При этом Берлин до сих пор не ответил ни на один из запросов Москвы, касающихся случившегося с российским оппозиционером.
Напомним, что ранее Навальный, в интервью немецкому изданию Der Spiegel, обвинил в своём отравлении лично президента России Владимира Путина. В Кремле назвали слова оппозиционера недопустимыми.
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2020, 00:05
|
26 сентября 2020, 08:40
|
01 октября 2020, 05:05
|
30 сентября 2020, 01:35
|
26 сентября 2020, 18:45
|
26 сентября 2020, 20:35
|
30 сентября 2020, 02:30