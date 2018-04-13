Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ковтун раскричался в студии Соловьева: России примере Дерипаски показали, куда в...
Допрос Савченко на полиграфе приостановлен из-за её состояния здоровья
Доходы Медведева и Матвиенко почти не изменились, а Володин потерял 10 миллионов...
Осквернять памятник Ватутину нехорошо
Главная / Политика

Небензя: боевикам в Сирии приказали начать наступление после возможного удара США

13 апреля 2018, 21:24  •  136 • Политика

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. России точно известно, что главарям вооруженных группировок в Сирии даны приказы начать наступление на позиции правительственных сил в случае, если США и их союзники нанесут удары по ближневосточной стране в ответ на неподтвержденную химическую атаку. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

"Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с терроризмом <...> и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции", - сказал дипломат.

Как заявил постпред РФ, "достоверных подтверждений" совершения химической атаки нет. "Наши специалисты не нашли никаких следов использования отравляющих веществ. Жителям Думы об атаке неизвестно. Все сведения о якобы произошедшей атаке предоставлены антиправительственными силами, заинтересованными в подобном развитии событий", - отметил Небензя, добавив, что у России есть информация о том, что "имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран".

США и союзникам придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции против ближневосточной страны, отметил Небензя.

Он призвал западные страны, рассматривающие возможность нанесения ударов по Сирии, немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте.

"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников, - сказал дипломат. - Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте".

Постпред РФ предостерег, что негативное развитие ситуации в Сирии "чревато глобальными последствиями". По его словам, США взяли курс на раскручивание военного сценария в Сирии. "Этого допустить нельзя", - указал Небензя.

Недостойное поведение для члена Совбеза

Как заявил постпред РФ, все сведения о якобы произошедшей атаке предоставлены антиправительственными силами, "заинтересованными в подобном развитии событий", и главарям боевиков уже отданы приказы начать наступление после нанесения ударов по Сирии США и их союзниками.

Дипломат предупредил, что за развитие событий вокруг Сирии по неблагоприятному сценарию Западу "придется отвечать, как и за предыдущие интервенции, погрузившие ряд стран на долгие годы в пучину кризиса и приведшие к неисчислимым жертвам". Он напомнил участникам заседания о том, как США и союзники в прошлом добились от СБ ООН разрешения на вторжение в Ирак, предоставив ложные доказательства наличия у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, и военную операцию в Ливии - под предлогом защиты мирного населения от бомбежек авиации Муамара Каддафи.

"Перед глазами - недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок и ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную, пустую "пробирку" вы демонстрируете нам сейчас", - констатировал дипломат.

По его словам, "безответственное поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно для статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН". "Он предполагает высочайшую ответственность, а не отсутствующее в международном кодексе поведения право размахивать дубинкой", - подчеркнул постпред РФ.

Совет Безопасности ООН в пятницу собрался на внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне прозвучавших от США угроз нанести удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля. Перед началом встречи американский постпред Никки Хейли заявила, что США, Великобритания и Франция провели раздельный анализ инцидента и пришли к выводу, что в Думе была осуществлена химическая атака. В свою очередь Василий Небензя заявил, что российские специалисты, посетившие место происшествия, "не нашли никаких следов использования отравляющих веществ". По его словам, у Москвы есть информация, что "имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

136
Источник
Похожие новости
12 апреля 2018, 12:54
Минобрнауки предлагает поправки в ГК по защите интеллектуальной собственности
13 апреля 2018, 21:24
Рябков: Россия будет ориентироваться на минимизацию рисков в экономике от политики США
12 апреля 2018, 19:24
Россия приступила к детальному изучению доклада ОЗХО по Солсбери

Загрузка...
12 апреля 2018, 16:09
Россия получила доклад по инциденту в Солсбери
13 апреля 2018, 14:54
Что нужно знать о законопроекте об ответных мерах против США
13 апреля 2018, 11:39
Россия в ответ на санкции может ограничить поставки лекарств, табака и алкоголя из США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты
07 апреля 2018, 01:39
Россия созывает СовБез ООН: Лондон больше не сможет отказаться (РАКЕТА.News)
07 апреля 2018, 21:09
Новые шутки об отравлении Скрипалей (Руслан Осташко: анекдоты)
10 апреля 2018, 07:39
На Азовском море завелись пираты. А разговор с пиратами — короткий!
11 апреля 2018, 12:24
Как Россия ответит на американскую военную агрессию
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.