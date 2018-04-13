Небензя: боевикам в Сирии приказали начать наступление после возможного удара США

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ООН, 13 апреля. /ТАСС/. России точно известно, что главарям вооруженных группировок в Сирии даны приказы начать наступление на позиции правительственных сил в случае, если США и их союзники нанесут удары по ближневосточной стране в ответ на неподтвержденную химическую атаку. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

"Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с терроризмом <...> и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции", - сказал дипломат. Как заявил постпред РФ, "достоверных подтверждений" совершения химической атаки нет. "Наши специалисты не нашли никаких следов использования отравляющих веществ. Жителям Думы об атаке неизвестно. Все сведения о якобы произошедшей атаке предоставлены антиправительственными силами, заинтересованными в подобном развитии событий", - отметил Небензя, добавив, что у России есть информация о том, что "имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран".

США и союзникам придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции против ближневосточной страны, отметил Небензя.

Он призвал западные страны, рассматривающие возможность нанесения ударов по Сирии, немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте.

"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников, - сказал дипломат. - Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте".

Постпред РФ предостерег, что негативное развитие ситуации в Сирии "чревато глобальными последствиями". По его словам, США взяли курс на раскручивание военного сценария в Сирии. "Этого допустить нельзя", - указал Небензя.

Как заявил постпред РФ, все сведения о якобы произошедшей атаке предоставлены антиправительственными силами, "заинтересованными в подобном развитии событий", и главарям боевиков уже отданы приказы начать наступление после нанесения ударов по Сирии США и их союзниками.

Дипломат предупредил, что за развитие событий вокруг Сирии по неблагоприятному сценарию Западу "придется отвечать, как и за предыдущие интервенции, погрузившие ряд стран на долгие годы в пучину кризиса и приведшие к неисчислимым жертвам". Он напомнил участникам заседания о том, как США и союзники в прошлом добились от СБ ООН разрешения на вторжение в Ирак, предоставив ложные доказательства наличия у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, и военную операцию в Ливии - под предлогом защиты мирного населения от бомбежек авиации Муамара Каддафи.

"Перед глазами - недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок и ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную, пустую "пробирку" вы демонстрируете нам сейчас", - констатировал дипломат.

По его словам, "безответственное поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно для статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН". "Он предполагает высочайшую ответственность, а не отсутствующее в международном кодексе поведения право размахивать дубинкой", - подчеркнул постпред РФ.

Совет Безопасности ООН в пятницу собрался на внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне прозвучавших от США угроз нанести удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля. Перед началом встречи американский постпред Никки Хейли заявила, что США, Великобритания и Франция провели раздельный анализ инцидента и пришли к выводу, что в Думе была осуществлена химическая атака. В свою очередь Василий Небензя заявил, что российские специалисты, посетившие место происшествия, "не нашли никаких следов использования отравляющих веществ". По его словам, у Москвы есть информация, что "имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран".