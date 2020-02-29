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Небензя: армия Сирии имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории

29 февраля 2020, 03:54  •  57 • Политика

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов, - указал он. - Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совета Безопасности ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, причем, подчеркиваю, на своей территории, на территории суверенной Сирии".

Дипломат привлек внимание к попыткам оправдать террористов в связи с ситуацией в Идлибе. "К сожалению, это делается и на уровне официальных лиц, в том числе представителей США", - констатировал он.

Россия убеждена, что механизм деконфликтинга позволит избежать потерь со стороны Турции и Сирии в провинции Идлиб, заявил Небензя.

"Сожалеем, что погибли турецкие военнослужащие, так же, как и в связи с сообщениями о гибели сирийских солдат, - указал он. - Убеждены, что соблюдение договоренностей, в том числе по деконфликтингу, позволит избежать таких трагедий в будущем. Наши военные на земле готовы эту работу продолжить".

Договоренности по идлибской зоне деэскалации

Небензя уверен, что договоренности стран, участвующих в консультациях в астанинском формате (Россия, Турция и Иран), по идлибской зоне деэскалации в Сирии могут быть воплощены в жизнь в ближайшее время.

Он проинформировал Совбез о том, что контакты между Россией и Турцией продолжаются как на уровне президентов, так и на переговорах российской делегации в Анкаре. "Убеждены, что если военные, дипломаты и представители служб безопасности "астанинцев" смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на землю в ближайшее время", - сказал Небензя.

Он также выразил сожаление в связи с гибелью турецких и сирийских военных в данном районе.

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