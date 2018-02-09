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Небензя - о доходах ИГИЛ: Борцы "халифата" не гнушаются заработком в онлайн-казино
09 февраля 2018, 01:09 • 57 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о попытках террористов найти новые источники доходов.
Члены террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ) ищут новые способы заработка из-за сокращения доходов от нелегальной торговли газом и нефтью, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, действия армии САР и ВКС России лишили террористов доступа к нефтяным месторождениям. Это существенно сократило их доходы, которые они получали от продажи энергоносителей, добавил дипломат.
Небензя заявил, что в конце минувшего года ИГИЛ получала около 2 миллионов долларов в месяц от незаконной торговли нефтью. Их общий доход сократился до 3 миллионов доллларов, отметил он.
В 2016 году общий доход террористов «Исламского государства» составил 260 миллионов долларов.
Постпред добавил, что террористы активно ищут, где заработать денег. По его данным, «Борцы «халифата» не гнушаются и заработком через онлайн-казино», передает ТАСС.
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