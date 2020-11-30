Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / Украина

«НеАнгелы» отказались от украинского языка

30 ноября 2020, 04:30  •  182 • Украина

Продюсер украинской группы «НеАнгелы» Юрий Никитин заявил, что у дуэта сформировалась своя аудитория, которая любит их такими, какие они есть, поэтому менять репертуар на украиноязычный - опрометчиво. Об этом он сказал в эфире программы «Слава+» которая вышла на днях на YouTube-канале «Люкс ФМ»

«Группа "НеАнгелы" имеет свое ярко выраженное лицо, свою фан-базу и аудиторию, которые ее любят за то, что она вот такая. Меняться исключительно в угоду правилам — считаю, что это неправильно», — сказал Никитин.

Он уточил, что если бы речь шла о новом проекте — тогда «можно экспериментировать», а новой украинской песни, которая бы могла поднять «НеАнгелов» на новый уровень он пока не встретил.
В 2018 году на Украине вступил закон, который обязывает радиостанции выделять не менее 35% эфирного времени украинским песням. Противном случае, придется платить штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Соблюдать эти нормы у радиоведущих не получается, поэтому в феврале 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал украинские радиостанции почти на 1,8 миллиона гривен за несоблюдение квот.

Юрий Никитин — украинский музыкальный продюсер, работает с начала 1990-х годов. С ним сотрудничали такие звезды, как Ирина Билык, Верка Сердючка, группа Kazka.

Группа «НеАнгелы» создана в 2006 году, ее солистками являются Слава Каминская и Вика Смеюха.


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
29 ноября 2020, 12:00
Экс-депутат Рады рассказал, как МВФ шантажирует Украину кредитами
29 ноября 2020, 20:15
Убийца российской «Арматы» по-украински: Киев угрожает 3D-моделью «Ноты»
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2020, 20:15
Во что обошлось Киеву создание собственной церкви?
29 ноября 2020, 20:15
В Киеве боятся проиграть суд России по Керченской провокации
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в ...
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
30 ноября 2020, 03:35
Майя Санду: диалога с Тирасполем не будет
30 ноября 2020, 02:35
«Политика Тегерана станет жёстче»: к каким последствиям может привести убийство иранс...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2020, 20:55
Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
23 ноября 2020, 22:10
Отношения не заладились: Путин отказал Обаме в личной просьбе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.