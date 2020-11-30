«НеАнгелы» отказались от украинского языка

«Группа "НеАнгелы" имеет свое ярко выраженное лицо, свою фан-базу и аудиторию, которые ее любят за то, что она вот такая. Меняться исключительно в угоду правилам — считаю, что это неправильно», — сказал Никитин.Он уточил, что если бы речь шла о новом проекте — тогда «можно экспериментировать», а новой украинской песни, которая бы могла поднять «НеАнгелов» на новый уровень он пока не встретил.В 2018 году на Украине вступил закон, который обязывает радиостанции выделять не менее 35% эфирного времени украинским песням. Противном случае, придется платить штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.Соблюдать эти нормы у радиоведущих не получается, поэтому в феврале 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал украинские радиостанции почти на 1,8 миллиона гривен за несоблюдение квот.Юрий Никитин — украинский музыкальный продюсер, работает с начала 1990-х годов. С ним сотрудничали такие звезды, как Ирина Билык, Верка Сердючка, группа Kazka.Группа «НеАнгелы» создана в 2006 году, ее солистками являются Слава Каминская и Вика Смеюха.