Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников

Во времена службы моей в армии (ещё советской), помнится, в нашем офицерском кружке периодически для подъёма настроения вслух читали самую смешную, по общему признанию, книгу – учебник радиоэлектроники на украинском языке. Принадлежал он старлею-украинцу, и читали его безо всякой издёвки – просто уж больно забавно звучали на "мове" привычные термины. Право же, думал, что ничего смешнее мне для чтения в жизни не попадётся. Оказалось – ошибся. Современные украинские учебники истории любому юмористу дадут сто очков. Только юмор этот – "чёрный" и отнюдь не безопасный…

Если в "перестроечное" время "страной с непредсказуемым прошлым" именовали СССР, то сегодня это звание твёрдо удерживает Незалежная, школьные учебники которой, похоже, писал авторский коллектив, состоящий из Андерсенов, Перро и братьев Гримм местного разлива. Современная украинская историософия зиждется на "трёх китах": "Украина – круче всех", "украинцы и русские – два совершенно разных и враждебных друг другу народа" и "Украина – це Эуропа (в отличие от "клятой Московщины"). Негусто, но как основа для национальной мифологии и пропаганды – сойдёт. Как говорится, "третий сорт – не брак".

Як неандертальцы на "мове" балакали

Украинский учебник для 7 класса определяет украинскую историю в… 140 тысяч лет, относя к оной расселившихся на территории Украины неандертальцев (не иначе как первых украинцев?). Что же касается смастыренной в 19-м веке великим сказочником Грушевским со товарищи "мовы", то она в книге "Украинский язык для начинающих" подаётся как едва ли не древнейший в мире язык, появившийся чуть ли не у тех самых неандертальцев. Мол, сам Овидий (то-то античные римляне обрадуются!) писал на "мове" стихи, а древнеарийский санскрит (знатоки которого, заметим, прекрасно понимают русский) – это та самая "мова" и есть!

При подобной "древности" такие прорывные изобретения человечества, как колесо, плуг, пашенное земледелие и т. д. – сплошь изобретения "древних укров". Половина исторических личностей – это присвоенные чужими народами украинцы – тот же "бич Божий" Атилла, например. А ещё в арабских источниках раскопали название племенного союза "Куябия" (от хазарского названия платившего им дань полянского городка Киева – Куяба), откуда и вывели подлинный источник "украинской государственности" – Киевской Руси.

А как же быть с уже сложившейся к тому времени Ладожско-Новгородской русской государственностью Рюрика и его потомков? Как забыть, что именно оттуда пришли (вероятно, рюриковы) варяги Аскольд и Дир, освободившие окраинный хазарский городок Киев от хазарской дани и севшие там княжить, пока не пришёл оттуда же – из Новгорода – Олег, убил их и провозгласил удобно расположенный Киев "матерью городов русских"?

У украинских историков есть ответ. Не было никакой Новгородской Руси! И Рюрика не было! И варягов (скандинавов или славян, неважно) не было тоже! Даже из биографии причисленных к "украинским князьям Владимира Крестителя и Ярослава Мудрого вычеркнут тот факт, что оба они княжить начинали в Новгороде и уже оттуда пришли и овладели Киевом.

Более того, из истории аккуратно вымараны любые упоминания о государственных деятелях средневековой Руси, не вписывающихся в "украиноцентристскую" концепцию. Андрей Боголюбский, например, из мести за отравленного отца впервые взявший и разоривший Киев, сделав политическим и духовным центром Руси Владимир на Клязьме, не упомянут вовсе. Александру Невскому со всеми его победами места в украинской истории тоже не нашлось. Хотя упоминание о героически отбитой агрессии рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов в украинские земли сообщается. Каком образом рыцари из Прибалтики туда добрались – лучше спросить у украинских же географов…

Русские при этом везде именуются не иначе как "московиты" – что якобы является "общепринятой идентификацией". Разумеется, ничего общего с этим "гибридом мордвы и татар" этнически безупречные украинцы не имеют. И если генетика твёрдо утверждает обратное, то она – "лженаука".

Очень любопытна оценка церковной унии, огнём и мечом навязываемой малороссам в Речи Посполитой. Учебник для 8 класса В. Власова оплакивает унию как упущенную возможность "решить проблему подчинения Украинской православной церкви: после перехода под верховенство папы римского отпадала потребность борьбы с притязаниями Московского патриархата". Уже тогда. А что касается освобождения от польского владычества – так это всё несуществующее украинское "козацкое государство" сделало само, а альянс с Москвой Богдана Хмельницкого был просто выбором "наименьшего из двух зол". При этом "в составе монархической России Украинское государство с его республиканской, демократической (уже тогда!) формой управления было лишено возможностей дальнейшего развития".

Впрочем, несмотря на москальское угнетение, именно украинцы "транслировали в законсервированную в своем невежестве Московию свет европейского прогресса и просвещения". Именно выходцы с Украины идейно подготовили реформы Петра I, а также сыграли главную роль в победоносных русско-турецких войнах 1768–1774 и 1787–1791 гг. (что, как понимаете, даёт Украине право претендовать на все сделанные тогда завоевания). Авторы учебника Г. Сергиенко и В. Смолий сообщают украинским детишкам, что это именно "козацкие" части взяли Очаков и Измаил, разбили турок под Рымником и Фокштанами. Чем занимались там Суворов с Потёмкиным – остаётся только удивляться. Кроме того, если кто не знает, именно украинцы гнали Наполеона до Парижа и защищали в Крымской войне Севастополь. Вот так!

"Когда говорит он ложь, говорит своё…" (Ев. от Иоанна, 8:44)

Что касается "советского" периода, то здесь простое очернительство переходит в откровенную демонизацию. В украинских учебниках господствует миф об СССР, как "тоталитарной империи", где "отсутствовала украинская государственность", зато велась целенаправленная "русификация".

При этом стыдливо умалчивается, что именно Украинская ССР была одним из учредителей Советского Союза, в котором "национальная государственность если у кого отсутствовала, так это у русских.

Что же до "русификации", то было как раз наоборот. Как не вспомнить насильственную "украинизацию" Украинской ССР под лозунгом "коренизации кадров" – с полным переводом всего документооборота и системы высшего образования на украинскую "мову", насаждением "украинских" школ (в русскоязычной Одессе неукраинских школ не осталось вообще) и газет (на всю Украинскую ССР оставили всего три крупные газеты на русском языке). Вспомним, чтобы "украинизировать" украинцев, почти сплошь общавшихся на русском или на "суржике", пришлось из "панской" Польши (с которой только что воевали) завозить многие тысячи галицийских "украинизаторов" во главе с тем самым Грушевским – создателем сказочной истории "Украины-Руси", перед фантастичностью которой меркнут даже сочинения любых носовских и фоменок.

Понятно, что как "геноцид, нарочно устроенный, чтобы уничтожить украинцев" и "часть сталинских репрессий" подаётся школярам ОБЩЕСОЮЗНЫЙ голод 1932–1933 гг., унесший 7-9 млн жизней (половина – в Украинской ССР). Причём все общесоюзные потери от голода выдаются за исключительно "украинские", что иллюстрируется соответствующими "доказательствами" – вроде фотографий отощавших детей в США времён Великой депрессии.

Но самое интересное – как объясняется при таком жутком "притеснении" фантастический расцвет Украины при СССР: "В чрезвычайно сложных условиях отсутствия государственности и тоталитарного сталинского режима она (украинская нация) в короткое время отстроила свою экономику и добилась дальнейшего своего развития". Во как! Пока комиссары с энкавэдэшниками покурить вышли, они, трудолюбивые украинцы – ррраз! – и быстренько всё построили…

А потом была Вторая мировая (ни в коем случае не Великая Отечественная!) война, развязанная, разумеется, двумя тиранами – Сталиным и Гитлером. Здесь из семи (!) отводимых на её описание страниц учебника три (!) посвящены… гибели в Бабьем Яру члена ОУН Елены Телиги (расстреляли немцы вместе с 620 другими оуновцами, надоевшими им нытьём о "незалежности", давать которую им никто не собирался), ещё две страницы – боевому пути УПА и ещё две (!!!) всем прочим событиям войны. Понятно, что о победах Красной Армии при освобождении Украины, о действиях советских партизан (того же Ковпака), о городах-героях Одессе, Керчи и Севастополе там даже не упомянуто.

Кто же тогда освободил Украину? Оказывается, всё та же УПА, члены которой были, по версии украинских историков, не пособниками гитлеровцев и главными убийцами гражданского населения в том же Бабьем Яру и в ходе "Волынской резни", а якобы главной силой антигитлеровского сопротивления. Как жаль, право, что сами гитлеровцы этого факта так и не успели заметить и отразить хотя бы в одном своём документе… Короче говоря, освободили эти "херои" себя сами, а потом пришла Красная Армия и воспользовалась плодами их победы, поэтому пришлось "воевать за свободу" уже с ней.

Скажи, кто твой герой, и я скажу, кто ты

Говорят, что "каждое новое поколение стоит на плечах своих предков". Каких героев ставят в пример детям в процессе обучения, на тех они подсознательно и ориентируются. Какие же образцы для подражания предлагают ныне юным украинцам?

Иван Мазепа – символ вероломства, предавший Россию и безмерно доверявшего ему царя Петра ради шанса получить из шведских рук маленький кусочек Украины под своё вассальное княжество.

Иван Выговский – предавший дело Богдана Хмельницкого и развязавший братоубийственную войну (известную как "Руина"), пригласив в союзники крымских татар, с которыми расплачивался… украинцами из нелояльных ему городов.

Степан Бандера – патологический садист и лидер организации, которая возникла и сформировалась независимо от национал-социалистов, но при этом по сути и духу была однозначно фашистской.

Роман Шухевич – фашистский прихвостень (имевший звание гауптмана) и командующий УПА, причастный к массовым убийствам поляков и евреев на западе Украины.

Список можно продолжать, но и там тоже будут перечислены сплошь откровенные мерзавцы и подонки, признаваемые "хероями" только в контексте сочинённой не меньшими мерзавцами псевдоистории, которую при помощи учебников вбивают в головы юных украинцев. И это уже не смешно, а страшно. Потому что очевидная цель этого – вырастить целое поколение русоненавистников, которое затем можно будет в качестве "пушечного мяса" использовать против своего собственного народа.

Именно "своего"! Ибо согласно переписи 1897 года великороссы, малороссы, белорусы, русины и полешуки причислялись к единому "Русскому племени" (в отличие от "тоже славян" поляков). И было это племя "государствообразующим" в Российской империи. Впрочем, об этих итогах переписи украинским школьникам тоже вряд ли расскажут… А они и не спросят. Поскольку упомянутая цель во многом уже достигнута.