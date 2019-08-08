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Неафишируемые сетевые способности Су-30СМ и Су-35С. Есть ли шанс догнать связку F-35A и IBCS?

08 августа 2019, 18:09  •  164 • Аналитика
Поводом для очередной громкой и пафосной пиар-акции корпорации «Lockheed Martin» в западноевропейском и американском медиапространствах стали небезынтересные детали учений ВВС США «Orange Flag Evaluation 19-2», проведенных в июне 2019 года на полигонах близ Палмдейла (штат Калифорния) и Эль-Пасо (штат Техас, в районе военной базы Форт-Блисс). По данным новостного издания defensenews.com и компетентных источников в штаб-квартире «Локхид Мартин», гвоздём программы и ключевым звеном данных учений вновь стал многофункциональный истребитель 5-го поколения F-35A «Lightning II», который продемонстрировал возможность передачи информации о тактической воздушной обстановке наземному командному пункту интегрированной системы управления зенитно-ракетными средствами IBCS («Integrated Air and Missile Defense Battle Command System»).




Концепция применения тактических истребителей в качестве «мини-ДРЛО» обеспечит большую гибкость и выживаемость средств ПВО на современных театрах военных действий


В данном случае речь идёт об использовании F-35A в качестве малозаметной воздушной платформы радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также целеуказания, которая сканирует ракетоопасные низковысотные участки воздушного пространства (недоступные для «мониторинга» радарами AN/TPS-75 и AN/MPQ-53/65) на предмет появления тактических ракет, малоразмерных БПЛА и других средств воздушного нападения, используя собственный помехозащищённый радар AN/APG-81 и оптико-электронный прицельный комплекс EOTS. Пакеты информации с координатами обнаруженных целей незамедлительно передаются по защищённым радиоканалам «Link-16» или MADL на операторские терминалы КП системы IBCS, где и происходит дальнейшее целераспределение между зенитно-ракетными батареями «Patriot PAC-3».

Несомненно, данная концепция применения истребителя F-35A в роли «мини-ДРЛО» («мини-AWACS»), обеспечивающая заблаговременный перехват маловысотных крылатых ракет противника за пределами радиогоризонта, способна в разы повысить боевую устойчивость ЗРК «Patriot PAC-3» во время массированных ракетных ударов противника, а также максимально снизить ущерб, нанесённый прикрываемым стратегическим объектам. При этом участвующая в прикрытия батарея «Пэтриота» не будет нуждаться в задействовании менее оперативного и более уязвимого для вражеских средств ПВО самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-3C/G «Sentry», что в определённой тактической обстановке позволит сохранить жизни лётчиков и операторов систем тяжёлого и неповоротливого AWACSа.

Несмотря на тот факт, что заместитель президента «Локхида» по вопросам комплексной ПВО и ПРО Скотт Арнольд и генеральный менеджер «Northrop Grumman» Дэн Вервиль охарактеризовали данную концепцию как «новое слово в функционировании сетецентрических оборонительных систем ВС США», весомые наработки в этой области были опробованы специалистами военно-промышленных корпораций «Lockheed Martin» и «Raytheon», а также представителями ВМС США ещё в сентябре 2016 года. Речь об успешном учебном перехвате находящейся за пределами радиогоризонта воздушной мишени Beechcraft MQM-107 с помощью зенитной управляемой ракеты сверхбольшой дальности RIM-174 ERAM (SM-6), запущенной со специализированного наземного пускового комплекса LLS-1 USS «Desert Ship» (стационарный наземный вариант пусковой установки Mk 41). Целеуказание данное ракете выдавал не наземный радар подсвета, а бортовая РЛС AN/APG-81 истребителя F-35A.


Пуск зенитной ракеты SM-6 со специализированного наземного пускового комплекса LLS-1 USS «Desert Ship»


Возникает следующий вопрос: располагают ли тактическая авиация и зенитно-ракетные войска ВКС России программно-аппаратными средствами, обеспечивающими применение многофункциональных истребителей Су-30СМ/1, Су-35С и Су-57 в качестве полноценных воздушным платформ ДРЛОиУ, способных предоставить расчётам ЗРК исчерпывающую информацией о воздушной обстановке без задействования самолётов А-50У?

Окончательный ответ на этот вопрос могут дать далеко не любые экспертные сообщества, не говоря уже о рядовых военно-аналитических изданиях рунета. Тем не менее, одно можно сказать точно — задел имеется, и весьма значительный.

Потенциал скрыт в бортовых терминалах связи К-ДлАЭ и аэродромных комплексах НКВС-27


Так, к примеру, многоцелевые истребители Су-27СМ/СМ3, Су-30М2, Су-30СМ и Су-35С, представляющие наиболее многочисленный «костяк» тактического авиапарка ВКС, располагают терминалами кодированной речевой связи и обмена тактической информацией К-ДлАЭ, К-ДлУЭ и К-ДлИ, работающими в диапазоне частот от 0,96 до 1,215 ГГц. При этом используются радиоканалы, защищённые как кодом Рида — Соломона, так и перестройкой частоты, что ставит данные средства связи почти на один уровень с терминалами американской сети «Link-16». А самое главное во всей этой истории то, что в качестве наземных станций связи с данными терминалами используются аэродромные комплексы НКВС-27, разработанные научно-производственным предприятием «Полёт» и являющиеся упрощёнными отечественными аналогами американской системы IBCS. Здесь-то и кроется вся загвоздка.



Модернизация элементной базы аэродромных комплексов НКВС-27, заключающаяся во внедрении специализированных шин обмена данными, вполне способна обеспечить синхронизацию истребителей семейства «Су» с уже состоящими на вооружении Воздушно-космических сил автоматизированными системами управления зенитно-ракетными бригадами «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1». Именно они будут ретранслировать целеуказание от бортовых датчиков Су-30СМ и Су-35С на рабочие места расчётов ЗРК С-300В4 и С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Осталось только выяснить, проводятся ли работы по сопряжению аэродромных станций НКВС-27 с «Байкалами» и «Полянами».
Евгений Даманцев

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