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"Неадекватные обвинения": в Кремле прокомментировали инцидент с самолетом в Белоруссии

25 мая 2021, 14:35  •  119 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Все детали операции Лукашенко расскажет Путину сам
Жизнь пассажиров, в том числе граждан России, не подвергалась опасности при посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Во вторник, 25 мая, он расставил все точки над i, пояснив отношение Москвы к этой истории.
В Кремле уверены, что задержанную спутницу журналиста Романа Протасевича Софью Сапегу, которая является гражданской России, белорусские правоохранители быстро отпустят. При условии, конечно, что она не нарушила законодательство РБ. В любом случае, все ее права будут соблюдены, консульский доступ обеспечен: у Москвы и Минска на этот счет имеется хорошо отработанный механизм взаимодействия, приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Что касается самого инцидента с вынужденной посадкой самолета в аэропорту Минска, то все подробности президент Александр Лукашенко скоро расскажет Владимиру Путину – встреча лидеров состоится в ближайшие дни, еще в мае. Пока же в Москве исходят из того, что находившимся на борту гражданам РФ непредвиденная посадка в Белоруссии опасности не представляла.
При этом в Кремле обратили внимание на реакцию западных партнеров на инцидент, в частности на попытку обвинить в случившемся Россию, как это сделал глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По словам Пескова, эти "неадекватные обвинения" являются примером русофобии.
"Скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", – допустил Песков.
Накануне МИД РФ уличил во лжи белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая публично заявила, что российские власти отказались помогать своей гражданке Сапеге.

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