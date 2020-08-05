Неадекватность Украины приведёт к новым терактам • 222 • Аналитика

Признаюсь, когда меня попросили выразить мнение по поводу происходящих на Украине терактов, первая мысль была о фельетоне. Действительно, то, как происходят эти преступления и как на них реагируют силовики Украины, вызывает улыбку у множества людей. Однако, поразмыслив над ситуацией, пообщавшись со специалистами, в том числе и украинскими, я понял, что говорить необходимо серьезно. Просто потому, что события на Украине на самом деле серьезные.





Почему теракты на Украине не пугают людей

Вы никогда не задумывались о том, чем отличаются психологически фронтовик и человек, для которого война — это просто очередной фильм или телепередача? Почему война так меняет человека? Почему часть фронтовиков после возвращения к нормальной жизни достаточно быстро становится героями криминальных сводок?



Ответ на этот вопрос найден давно. Помните фразу из фильма «Белорусский вокзал», сказанную героем Анатолия Папанова?



«Понимаешь, я вдруг на минуту почувствовал себя как на фронте. Все ясно, вот враг, рядом свои, и наше дело правое».

Именно так, всё ясно! Человек не думает о собственной смерти, он думает о победе, о своих. Только одна деталь в его жизни изменилась. Свои так и остались рядом, а вот враг изменился. Он не убивает, не грабит, не насилует. Он просто думает по-другому. По-мирному думает. И побеждает во всяких ситуациях тоже по-мирному. Не тычком в горло или глаз, а иском в суд. Не автоматной очередью, а правильным использованием всех прав и льгот, которые предоставляет мирная жизнь.



Что же сегодня происходит с теми украинцами, которые далеко от войны, но близко к «шуточным терактам»? А происходит примерно то же, что происходит с бойцами в окопах после нескольких первых дней страха. Боец привыкает к свисту пуль, к разрывам мин. Точно так же обычный клерк или работник рынка, выходя утром на работу, вполне допускает, что станет участником очередной «шутки».



Вполне возможно, что очередной ветеран АТО-ООС вдруг решит взять его в заложники просто потому, что не сможет решить элементарных вопросов мирной жизни. О чем я писал выше. Да, это, возможно, доставит некоторый дискомфорт, но в конечном счете станет просто очередным приключением и закончится хорошо. Проще говоря, человек воспринимает теракт как часть обычной жизни, как вполне допустимое происшествие.



Посмотрите на комментарии к сообщениям о терактах и проведенных операциях по их ликвидации. Прекрасный срез настроения в обществе. Читаешь и ловишь себя на мысли, что комментарии явно не о статье о теракте. Скорее, о выступлении комик-группы или команды КВН. И сразу вспоминается притча о пастушке и его розыгрыше взрослых криками «волки!»



В чем причина серии терактов

Версий о совершенных терактов выдвинуто множество. От «придурки закрыли дурдомы, чтобы другие придурки устраивали теракты» до «москали специально готовят психически неуравновешенных людей для совершения терактов». Как обычно, ситуация понятна для всех, кроме специалистов.



Очень популярна версия того, что теракты подготовлены кем-то в целях чего-то. Я специально не стал расписывать, кто и зачем готовил эти действия. Читатели сами могут подставить нужное для себя слово в зависимости от политических пристрастий. Но, с моей точки зрения, версия эта не выдерживает критики. Если, конечно, принять за аксиому, что акты не разрабатывались в каком-либо детском саду или в младших классах школы.



Главной причиной серии является, как я думаю, во-первых, нервозность в обществе. Та самая неуверенность в завтрашнем дне. Не только экономическая, но и нравственная. Те же ветераны АТО сегодня уже не герои. Все чаще и чаще на них смотрят с презрением. Смотрят дома! Нечто подобное наблюдалось в России в первую чеченскую, когда либеральные СМИ делали из солдат на войне убийц и насильников.



Во-вторых, все политические силы Украины уже понимают, что с демократией надо кончать. Именно так, басня Ивана Крылова о лебеде, раке и щуке становится понятной и украинцам. Общество ждет Спасителя! Нет, не новое пришествие Иисуса Христа сегодня популярно среди украинцев. Нужен украинский Сталин или… Путин. Нужна «железная рука» властителя!



В-третьих, серию вызвал поступок президента Зеленского, когда он пошел на поводу у луцкого террориста. Для психически неуравновешенных людей это стало толчком к действию. И, скорее всего, тремя терактами это не закончится.



Конечно, свершившиеся теракты будут использоваться противниками и сторонниками президента Зеленского для собственных нужд. Ситуация на Украине аховая. Во всех смыслах этого слова. Политика, экономика, медицина, образование, промышленность и… Нет сегодня на Украине отрасли, которой можно похвастаться. Нет сферы общественной жизни, где наблюдались бы реальные успехи.



Кстати, достаточно много раз я читал и слышал мнения о действиях спецназа МВДУ и СБУ при данных терактах. Сколько желчи и непонимания. Да, внешне это выглядело не как «операция с риском для жизни». Но хочется спросить «специалистов по антитеррору»: вы по каким критериям судите об успехе или провале операции? По количеству гильз от автомата на асфальте? Или по количеству свернутых носов и поломанных скул?



Даже если офицеры спецназа будут в балетных пачках танец маленьких лебедей отплясывать перед террористами и при этом произведут захват и спасение заложников без потерь, — это успешная операция! Поверьте, спецназ — он везде спецназ, и поправить морду лица сумеет любому террористу. Рисковать собственной жизнью ради жизни заложников — его работа.



Как используют теракты политики Украины

Как я писал выше, теракты будут использованы всеми политическими силами Украины в собственных целях. Украине предстоит пережить очень знойную в политическом отношении осень. Местные выборы станут апогеем этой осени. Команде Зеленского просто необходимо использовать все административные механизмы для победы на этих выборах.



Рейтинг президента Зеленского упал в июне до минусовой отметки по опросам центра им. Разумкова. Антирейтинг превысил рейтинг, и ситуация практически не исправляется. Думаю, разделение страны на зоны карантина, начатое 3 августа, — одно из мероприятий по изоляции от выборов избирателей, явно поддерживающих Порошенко.



Президент Зеленский, обладай он необходимыми смелостью и решительностью, вполне мог бы взять ситуацию под собственный контроль. При всей кажущейся мощи его противников президент остается главнокомандующим ВСУ. Да и созданное им искусственное противостояние глав МВД и СБУ играет на руку ему и его команде.



Однако для таких действий у украинского президента явно тонковата кишка. И вполне возможно, что власть пойдет на внезапное появление «серого кардинала» в свите Зеленского. Прошедший год показал, что такое вполне возможно.



Арсен Аваков! Дежурное пугало для большинства украинцев. Человек, действительно обладающий волей и способный узурпировать власть. При этом Аваков имеет под ружьем до 300 тысяч сотрудников МВД. Кроме этого, никто не скрывает и того, что националисты и правые Украины тоже подчиняются Авакову. А это приличный резерв, который можно достаточно быстро поставить в строй.



Я не зря назвал Арсена Авакова дежурным пугалом. Сколько существует постмайданная Украина, столько Аваков «захватывает» власть. На самом деле, по моему мнению, главу МВД берегут для экстренных ситуаций. Он годится на роль диктатора переходного периода. Не больше. И может стать им только тогда, когда «майдауны» почувствуют собственную смерть. Окно для прекращения многолетней гражданской войны в Йемене будет открытым недолго



Ещё один претендент на возвращение власти, как он обещал при избрании Зеленского, — Петр Порошенко. В отличие от Зеленского и Авакова, Порошенко не обладает военной силой. У него нет сколько-либо серьезных военизированных формирований. Но он обладает огромными медийными ресурсами и поддержкой западных политиков.



Через подконтрольные СМИ Порошенко надеется раскачать стул под Зеленским и вернуть власть «майданным способом» — через требования улицы. Правда, на данный момент все усилия бывшего президента привели лишь к тому, что при проведении опросов населения социологи констатируют небывалый рост популярности… Януковича! Подавляющее большинство украинцев высказались за возвращение изгнанного президента к власти (от 65 до 80%, по разным опросам).



Наступило время неожиданностей

Дестабилизация общественно-политической обстановки в стране, атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, ещё больший раскол общества по ключевым вопросам типа вопроса языка, а также большое количество оружия на руках у населения порождает теракты и преступления с применением оружия. Украина неадекватна! Украина вошла в зону турбулентности!



Сколько раз украинцы, да и мы тоже, поражались решениям украинских судов. Заведомые убийцы, вина которых доказана, отпускаются на поруки депутатов Рады. Женщины, открыто угрожающие убить президента страны, тоже. Сколько раз мы видели беспредел «правосеков» и ветеранов, который не пресекался полицией! Я позволю себе процитировать Михаила Погребинского, директора Киевского центра политических исследований, которое он дал «КП»:



«Министр юстиции Денис Малюська посещает камеры осужденных на пожизненное заключение, а на выходе говорит, что там сидят хорошие люди, некоторых из которых он бы, дескать, вообще с удовольствием взял бы к себе на работу. В итоге украинцы дезориентированы».

Когда-то я предсказал распад Украины. Сегодня мы наблюдаем именно этот процесс. Это не кратковременный взрыв. Это длительный процесс созревания плода. И перекраивания в конце концов политической карты Украины. Я вижу, что только этой страной процесс не ограничится. В него втянуто достаточно много стран. Он меняет политический, экономический и культурный контур мира.



А Украина — всего лишь часть этих изменений… Признаюсь, когда меня попросили выразить мнение по поводу происходящих на Украине терактов, первая мысль была о фельетоне. Действительно, то, как происходят эти преступления и как на них реагируют силовики Украины, вызывает улыбку у множества людей. Однако, поразмыслив над ситуацией, пообщавшись со специалистами, в том числе и украинскими, я понял, что говорить необходимо серьезно. Просто потому, что события на Украине на самом деле серьезные.Вы никогда не задумывались о том, чем отличаются психологически фронтовик и человек, для которого война — это просто очередной фильм или телепередача? Почему война так меняет человека? Почему часть фронтовиков после возвращения к нормальной жизни достаточно быстро становится героями криминальных сводок?Ответ на этот вопрос найден давно. Помните фразу из фильма «Белорусский вокзал», сказанную героем Анатолия Папанова?Именно так, всё ясно! Человек не думает о собственной смерти, он думает о победе, о своих. Только одна деталь в его жизни изменилась. Свои так и остались рядом, а вот враг изменился. Он не убивает, не грабит, не насилует. Он просто думает по-другому. По-мирному думает. И побеждает во всяких ситуациях тоже по-мирному. Не тычком в горло или глаз, а иском в суд. Не автоматной очередью, а правильным использованием всех прав и льгот, которые предоставляет мирная жизнь.Что же сегодня происходит с теми украинцами, которые далеко от войны, но близко к «шуточным терактам»? А происходит примерно то же, что происходит с бойцами в окопах после нескольких первых дней страха. Боец привыкает к свисту пуль, к разрывам мин. Точно так же обычный клерк или работник рынка, выходя утром на работу, вполне допускает, что станет участником очередной «шутки».Вполне возможно, что очередной ветеран АТО-ООС вдруг решит взять его в заложники просто потому, что не сможет решить элементарных вопросов мирной жизни. О чем я писал выше. Да, это, возможно, доставит некоторый дискомфорт, но в конечном счете станет просто очередным приключением и закончится хорошо. Проще говоря, человек воспринимает теракт как часть обычной жизни, как вполне допустимое происшествие.Посмотрите на комментарии к сообщениям о терактах и проведенных операциях по их ликвидации. Прекрасный срез настроения в обществе. Читаешь и ловишь себя на мысли, что комментарии явно не о статье о теракте. Скорее, о выступлении комик-группы или команды КВН. И сразу вспоминается притча о пастушке и его розыгрыше взрослых криками «волки!»Версий о совершенных терактов выдвинуто множество. От «придурки закрыли дурдомы, чтобы другие придурки устраивали теракты» до «москали специально готовят психически неуравновешенных людей для совершения терактов». Как обычно, ситуация понятна для всех, кроме специалистов.Очень популярна версия того, что теракты подготовлены кем-то в целях чего-то. Я специально не стал расписывать, кто и зачем готовил эти действия. Читатели сами могут подставить нужное для себя слово в зависимости от политических пристрастий. Но, с моей точки зрения, версия эта не выдерживает критики. Если, конечно, принять за аксиому, что акты не разрабатывались в каком-либо детском саду или в младших классах школы.Главной причиной серии является, как я думаю, во-первых, нервозность в обществе. Та самая неуверенность в завтрашнем дне. Не только экономическая, но и нравственная. Те же ветераны АТО сегодня уже не герои. Все чаще и чаще на них смотрят с презрением. Смотрят дома! Нечто подобное наблюдалось в России в первую чеченскую, когда либеральные СМИ делали из солдат на войне убийц и насильников.Во-вторых, все политические силы Украины уже понимают, что с демократией надо кончать. Именно так, басня Ивана Крылова о лебеде, раке и щуке становится понятной и украинцам. Общество ждет Спасителя! Нет, не новое пришествие Иисуса Христа сегодня популярно среди украинцев. Нужен украинский Сталин или… Путин. Нужна «железная рука» властителя!В-третьих, серию вызвал поступок президента Зеленского, когда он пошел на поводу у луцкого террориста. Для психически неуравновешенных людей это стало толчком к действию. И, скорее всего, тремя терактами это не закончится.Конечно, свершившиеся теракты будут использоваться противниками и сторонниками президента Зеленского для собственных нужд. Ситуация на Украине аховая. Во всех смыслах этого слова. Политика, экономика, медицина, образование, промышленность и… Нет сегодня на Украине отрасли, которой можно похвастаться. Нет сферы общественной жизни, где наблюдались бы реальные успехи.Кстати, достаточно много раз я читал и слышал мнения о действиях спецназа МВДУ и СБУ при данных терактах. Сколько желчи и непонимания. Да, внешне это выглядело не как «операция с риском для жизни». Но хочется спросить «специалистов по антитеррору»: вы по каким критериям судите об успехе или провале операции? По количеству гильз от автомата на асфальте? Или по количеству свернутых носов и поломанных скул?Даже если офицеры спецназа будут в балетных пачках танец маленьких лебедей отплясывать перед террористами и при этом произведут захват и спасение заложников без потерь, — это успешная операция! Поверьте, спецназ — он везде спецназ, и поправить морду лица сумеет любому террористу. Рисковать собственной жизнью ради жизни заложников — его работа.Как я писал выше, теракты будут использованы всеми политическими силами Украины в собственных целях. Украине предстоит пережить очень знойную в политическом отношении осень. Местные выборы станут апогеем этой осени. Команде Зеленского просто необходимо использовать все административные механизмы для победы на этих выборах.Рейтинг президента Зеленского упал в июне до минусовой отметки по опросам центра им. Разумкова. Антирейтинг превысил рейтинг, и ситуация практически не исправляется. Думаю, разделение страны на зоны карантина, начатое 3 августа, — одно из мероприятий по изоляции от выборов избирателей, явно поддерживающих Порошенко.Президент Зеленский, обладай он необходимыми смелостью и решительностью, вполне мог бы взять ситуацию под собственный контроль. При всей кажущейся мощи его противников президент остается главнокомандующим ВСУ. Да и созданное им искусственное противостояние глав МВД и СБУ играет на руку ему и его команде.Однако для таких действий у украинского президента явно тонковата кишка. И вполне возможно, что власть пойдет на внезапное появление «серого кардинала» в свите Зеленского. Прошедший год показал, что такое вполне возможно.Арсен Аваков! Дежурное пугало для большинства украинцев. Человек, действительно обладающий волей и способный узурпировать власть. При этом Аваков имеет под ружьем до 300 тысяч сотрудников МВД. Кроме этого, никто не скрывает и того, что националисты и правые Украины тоже подчиняются Авакову. А это приличный резерв, который можно достаточно быстро поставить в строй.Я не зря назвал Арсена Авакова дежурным пугалом. Сколько существует постмайданная Украина, столько Аваков «захватывает» власть. На самом деле, по моему мнению, главу МВД берегут для экстренных ситуаций. Он годится на роль диктатора переходного периода. Не больше. И может стать им только тогда, когда «майдауны» почувствуют собственную смерть.Ещё один претендент на возвращение власти, как он обещал при избрании Зеленского, — Петр Порошенко. В отличие от Зеленского и Авакова, Порошенко не обладает военной силой. У него нет сколько-либо серьезных военизированных формирований. Но он обладает огромными медийными ресурсами и поддержкой западных политиков.Через подконтрольные СМИ Порошенко надеется раскачать стул под Зеленским и вернуть власть «майданным способом» — через требования улицы. Правда, на данный момент все усилия бывшего президента привели лишь к тому, что при проведении опросов населения социологи констатируют небывалый рост популярности… Януковича! Подавляющее большинство украинцев высказались за возвращение изгнанного президента к власти (от 65 до 80%, по разным опросам).Дестабилизация общественно-политической обстановки в стране, атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, ещё больший раскол общества по ключевым вопросам типа вопроса языка, а также большое количество оружия на руках у населения порождает теракты и преступления с применением оружия. Украина неадекватна! Украина вошла в зону турбулентности!Сколько раз украинцы, да и мы тоже, поражались решениям украинских судов. Заведомые убийцы, вина которых доказана, отпускаются на поруки депутатов Рады. Женщины, открыто угрожающие убить президента страны, тоже. Сколько раз мы видели беспредел «правосеков» и ветеранов, который не пресекался полицией! Я позволю себе процитировать Михаила Погребинского, директора Киевского центра политических исследований, которое он дал «КП»:Когда-то я предсказал распад Украины. Сегодня мы наблюдаем именно этот процесс. Это не кратковременный взрыв. Это длительный процесс созревания плода. И перекраивания в конце концов политической карты Украины. Я вижу, что только этой страной процесс не ограничится. В него втянуто достаточно много стран. Он меняет политический, экономический и культурный контур мира.А Украина — всего лишь часть этих изменений… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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