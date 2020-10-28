«Неадекватно оценивают ситуацию»: почему санкционная политика ЕС в отношении России зашла в тупик

Инициированные ФРГ и Францией санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать ситуацию в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью хорватской газете «Вечерни Лист». По его словам, антироссийские выпады западных партнёров опустились «до уровня банального хамства». Как отмечают эксперты, на фоне новых рестрикций в адрес Москвы в Европе всё больше осознают пагубность санкционной политики. Так, итальянский сенатор Джанлука Феррара на совместном заседании с российскими коллегами призвал отменить все ограничительные меры в отношении РФ, поскольку из-за них страдает малый и средний бизнес. Аналитики полагают, что сохранение антироссийского санкционного курса неизбежно приведёт к экономическому и геополитическому ослаблению ЕС.

Страны Запада взяли за правило разговаривать с Москвой «с позиции презумпции её виновности во всём». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью хорватской газете «Вечерни Лист». В качестве примера министр иностранных дел привёл инициированные ранее ФРГ и Францией санкции в отношении российских граждан из-за инцидента с Алексеем Навальным.

«Чего стоит высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы нашей Генеральной прокуратуры по так называемому делу Навального», — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Берлин таким образом не выполнил обязательства, взятые на себя в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

«Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Всё это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — подчеркнул Лавров.

Как отметил российский министр, Москва не оставляет без реакции антироссийские выпады западных коллег, «основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Западный бренд»

В начале октября в своём совместном заявлении главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан сообщили о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза из-за инцидента с Навальным.

Предлогом для введения рестрикций послужил якобы отказ Москвы от сотрудничества, а также выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая заявила об обнаружении следов отравляющих веществ в анализах Навального.

12 октября участники встречи глав МИД ЕС в Люксембурге заявили о поддержке инициативы Берлина и Парижа по санкциям в отношении РФ.

15 октября ЕС ввёл ограничительные меры против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и ряда других госдеятелей РФ.

В Москве неоднократно отмечали нежелание Германии и ОЗХО сотрудничать по инциденту с Навальным. В частности, российской стороне не были переданы официальные доказательства отравления блогера, хотя Генпрокуратура РФ четыре раза отправляла запрос немецким коллегам. Все они были проигнорированы.

Напомним, что врачи омской Городской больницы скорой медицинской помощи №1, куда 20 августа был госпитализирован Навальный, не нашли следов отравляющих веществ.

5 октября на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что следы яда из группы «Новичок» обнаружили именно в лаборатории бундесвера, а не в клинике «Шарите», куда доставили Навального для лечения.

Совещание глав МИД ЕС

Reuters

© Jean-Christophe Verhaegen/Pool

10 октября МИД РФ потребовал от Германии объяснений по ситуации с блогером. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия полностью избавилась от арсенала химоружия ещё осенью 2017 года. При этом с «Новичком» работали не менее чем в 20 западных странах.

«Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — подчеркнули в МИД.

Комментируя ситуацию с Навальным на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву неоднократно бездоказательно обвиняли в отравлениях.

«Я говорю: ну дайте нам, пожалуйста, материалы (по отравлению Навального. — RT). Первое — биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.

«Перекрывает каналы для диалога»

Как отметили опрошенные RT эксперты, Запад практически исчерпал потенциал санкционного давления на РФ. Испорченные отношения с Москвой лишь ухудшают ситуацию в сфере безопасности и в экономике. Как следствие, в Европе все больше осознают бесперспективность разговора с Россией на языке ограничительных мер.

Так, член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара призвал Евросоюз отменить введённые против РФ санкции. Такое заявление он сделал 27 октября в ходе совместного заседания членов Совета Федерации и верхней палаты итальянского парламента.

«Россия для нас является очень важной страной, которая всегда притягивала наши компании, работающие на российском рынке. Мы продолжаем поддерживать и призываем на европейском уровне к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии», — подчеркнул Феррара.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов считает, что призыв Феррары свидетельствует об активизации в Европе сил, выступающих против сохранения санкционного режима. По его словам, такие политики осознают, что сейчас необходимо двигаться по пути снятия преград для торгово-экономического взаимодействия с РФ.

«То, что активизировались силы, которые против этой пагубной политики, не может не радовать. Они осознают необходимость сдерживания «санкционистов», чья политика негативно влияет на экономику европейских стран. Например, в Германии есть осознание выгоды от «Северного потока — 2», — рассуждает Воронов.

Примечательно, что немецкие политики неоднократно призывали отменить введённые против РФ рестрикции из-за ущерба национальной экономике. В частности, с такими заявлениями выступали член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, председатель экономического комитета немецкого парламента Клаус Эрнст, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Вводя очередные санкции, германские политики в лице Ангелы Меркель, Хайко Мааса и других поступаются интересами своей страны, потворствуют политике США. Аналогичная картина и в Европе, которая потеряла от санкций по разным подсчётам около €100 млрд. Это плата за потерю суверенитета», — констатировал RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В комментарии RT научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что Европа совершенно «неадекватно оценивает ситуацию» с санкциями против РФ.

По мнению эксперта, обстановка в мире развивается в неблагоприятную для ЕС сторону, однако в ущерб собственным интересам в ведущих европейских столицах по-прежнему отказываются от нормализации отношений с Россией.

«На самом деле потребность ЕС в отношениях с Россией только возрастает. Благодаря углублению отношений с Москвой у ЕС есть возможность избежать маргинализации, избежать того, чтобы стать одной из арен американо-китайской конкуренции. Но вместо этого в ситуации с Навальным Евросоюз перекрывает каналы для диалога с Россией», — рассуждает Суслов.

По оценке эксперта, серьёзного экономического ущерба России рестрикции ЕС не нанесли. При этом высокая степень зависимости Европы от торгово-экономических отношений с Москвой никуда не исчезла.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. В беседе с RT эксперт подчеркнул, что антироссийские санкции, которые продолжает инициировать Европа, в итоге приведут к экономическому и геополитическому ослаблению ЕС.

«Любые санкции бьют в том числе по той стране, которая эти санкции вводит. И совершенно очевидно, что разрыв отношений между Россией и ЕС в долгосрочном плане ведёт к ослаблению позиций ЕС и в мировой экономике, и в международной политике», — подытожил Кузнецов.