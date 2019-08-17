Не зря шли к своей цели: Часть героического экипажа A321 не сразу смогла пробиться в авиацию • 71 • В мире Они мечтали о небе, грезили полётами, упорно шли к своей цели, чтобы однажды прославиться на весь мир. Царьград рассказывает о пилотах и бортпроводниках, благодаря которым серьёзное ЧП в воздухе обошлось без жертв Автор:

Курганов Дмитрий Герои с большой буквы В пятницу, 16 августа, стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звания Героев России капитану Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, которые смогли совершить аварийную посадку Airbus A321 с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле в Московской области. Управляемый ими самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Жуковский — Симферополь», на взлёте столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу обоих двигателей. Как отмечают эксперты, лётчики приняли единственно верное решение — посадить воздушное судно в поле, не выпуская шасси. В результате никто из пассажиров и членов экипажа не погиб, пострадали 76 человек, большинство из них — несерьёзно. Практически сразу после того, как стали известны первые подробности инцидента, в социальных сетях стали появляться призывы наградить пилотов званиями Героев России. В поддержку этой инициативы высказывались и многие известные люди: от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева до певицы Ольги Бузовой. Впрочем, высшее руководство страны наверняка и без них прекрасно осознавало, что подавляющая часть общественности думает абсолютно так же. Разве что цинично настроенные люди могли говорить или писать что-то вроде «это же их работа» и так далее. В эти дни часто звучат сравнения произошедшего возле аэропорта «Жуковский» с «Чудом на Гудзоне». Но даже тогда планирование Airbus A320 под управлением Чесли Салленбергера заняло примерно пять минут, а у Дамира Юсупова и Георгия Мурзина на принятие решения было намного меньше времени. Из видео, снятого пассажиром A321, следует, что полёт занял от силы две минуты. В жутком цейтноте пилоты «Уральских авиалиний» сохранили самообладание и сделали всё ради спасения самолёта и тех, кто находился на его борту. Капитан героем себя не считает Дамир Юсупов о столь почётной награде от главы государства узнал по телефону, ему сообщила жена Наталья Юсупова. По её словам, супруг в ответ только промолчал в трубку. Также она рассказала журналистам, что он привёз с поля сувенир на память — початок кукурузы. Впрочем, героем себя Дамир Юсупов не считает. В интервью после случившегося он даже извинился перед пассажирами, что не смог доставить их в пункт назначения — Симферополь. Пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и не бояться летать в будущем. Про Дамира Юсупова известно, что ему 41 год, он родился в городе Игарка Красноярского края. Его отец тоже был пилотом, летал на вертолёте Ми-8 и был командиром воздушного судна. Поэтому увлечение небом было вполне логично. Тем не менее лётчиком Дамир стал только спустя 15 лет после окончания школы. А всё потому, что не прошёл медкомиссию при попытке поступить в лётное училище. Получил высшее образование по юриспруденции. В 1990-х семья Юсуповых перебралась в Сызрань Самарской области. В администрации города Дамир в течение нескольких лет работал юристом. Однако небо и самолёты не отпускали. Когда Юсупову было 32 года, он поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Еромасова и окончил его с отличием. В 2013 году Дамир наконец исполнил свою мечту и стал пилотом коммерческой авиации, получив работу в «Уральских авиалиниях», где трудится до сих пор. Однако командиром стал только в 2018 году — до этого летал вторым пилотом. Общий налёт — свыше 3000 часов. Со своей будущей супругой Натальей Дамир встретился в самолёте, причём в качестве пассажира. Тем рейсом он летел в форменной одежде, и так получилось, что единственное свободное место оказалось рядом с девушкой и её дочерью. По словам Натальи, именно девочка первой заговорила с подсевшим к ним мужчиной. Так и познакомились. Сейчас семья живёт в Екатеринбурге. Также стало известно о футбольных пристрастиях капитана ставшего знаменитым рейса. В интервью Первому каналу он рассказал, что с детства болеет за московский «Спартак». Незадолго до этого екатеринбургский «Урал» подарил бессрочные абонементы на домашние матчи всему экипажу A321. Юсупов пообещал, что обязательно воспользуется подарком, тем более что давно не посещал матчи Премьер-лиги из-за характера своей работы. Надо отдать должное и «Спартаку». Там тоже подсуетились и предоставили право бесплатного посещения матчей команды на «Открытие Арене». «Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартака"!» — отмечается на сайте футбольного клуба. Мечтал о небе с детства Конечно, все основные решения во время полёта принимает командир, однако не стоит приуменьшать и заслуги второго пилота, Георгия Мурзина. Тем более что парню только 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в «Уральских авиалиниях» работает около года. Его общий налёт — более 600 часов. Известно, что его родители работают в этой же авиакомпании. Директор екатеринбургской школы, в которой учился Георгий, рассказала журналистам, что сам он не хочет комментировать случившееся и просит не рассказывать о нём много. Светлана Горинова отметила, что её ученик всегда хотел работать в авиации. «Скромность и немногословность — это ещё одни качества, которые ему присущи. Школа же гордится таким выпускником и мужчиной с большой буквы», — поделилась педагог. Друг Георгия Мурзина Данил в интервью порталу E1.ru рассказал, что парень всегда мечтал о небе. По его словам, дома у Георгия был компьютерный авиасимулятор и установка со штурвалом. Собеседник издания отметил, что для его товарища работа пилотом никогда не была рутиной, и он всегда с увлечением рассказывал о зарубежных командировках. Оценили подвиг пилота и соседи: они украсили подъезд дома, где он живёт. Кавалеры Ордена Мужества Стоит сказать несколько слов и об остальных членах экипажа — бортпроводниках, которые помогали пассажирам эвакуироваться из самолёта после экстренной посадки. Указом президента Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и старший стюард Дмитрий Ивлицкий будут награждены Орденом Мужества. Фото: globallookpress.com Последний, к слову, уже не в первый раз попадает в нестандартную ситуацию во время рейса. Ранее ему довелось принимать роды во время полёта. Дмитрию 31 год и он далеко не всю свою карьеру работает в авиации. Начинал свой трудовой путь, как ни странно, монтажником кондиционеров. Его друг рассказал, что совершать героические поступки парню тоже не впервой. Однажды он защитил племянника от наркоманов-вымогателей, причём решил все проблемы дипломатическим путём. Наша Кухня. Зельц и кёнигсбергские клопсы Надежда Вершинина, со слов её мамы, с детства мечтала стать стюардессой. Но у семьи не хватило средств на осуществление этой цели. Поэтому девушка выбрала другую специальность и закончила с отличием финансово-экономический вуз. Как только у Надежды появилась возможность пойти на курсы стюардесс, она не упустила этот шанс. Сразу после их окончания девушка выбрала для себя гражданскую авиацию. Мама Надежды рассказала, что дочка довольна своей работой и коллегами, с которыми летает уже более двух лет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Дорогие друзья! Хотела бы поблагодарить всех и каждого, кто поддерживал и переживал за нас. Очень приятно получать ваши сообщения, спасибо всем большое. Но если бы не профессионализм лётного состава: второго пилота — Мурзина Георгия, а в особенности, нашего ангела-хранителя — командира воздушного судна — Юсупова Дамира, наша помощь могла бы не понадобиться. Я благодарна судьбе, что все обошлось, что рядом оказались такие ребята как Дима, Алия, Яна, Дима. И убеждаюсь в 1000й раз, что не пережив ситуацию, невозможно судить о ней.., тем более говорить о том, что сделал бы ты на данном месте.. Спасибо нашим пассажирам, что вели себя достаточно сдержанно, слушали и оперативно выполняли команды бортпроводников. И, конечно, я благодарю авиакомпанию "Уральские авиалинии" за то, что огромное внимание уделяется нашей подготовке к штатным и нештатным ситуациям. Когда ты проходишь подготовку на тренажёре, у тебя даже в мыслях нет предположения, что тебе это может когда-то пригодиться. Сейчас я абсолютно чётко осознаю, что это нужно, важно и обязательно в нашей работе! Мы транспортная компания, и самая главная наша задача — обеспечение безопасности наших пассажиров, поэтому я обращаюсь ко всем пассажирам всех авиакомпаний: "Берегите себя! Не пренебрегайте своей безопасностью, пристегните ремнем себя и своих детишек, когда командир включит табло "пристегнуть ремни". Мы просим вас убрать столик, привести спинку кресла в вертикальное положение не для того, чтоб вам было максимально неудобно, а для того, чтоб в самый ответственный момент полета: взлет/пасадка вы и рядом седящие пассажиры были в максимальной безопасности. Мы не разрешаем вам вставать и открывать багажные полки на рулении, пока самолёт полностью не остановится не потому, что хотим, чтоб вы опоздали на стыковочный рейс, или на поезд, а потому что для нас главное, ваша безопасность. Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что невозможно знать, как сложаться обстоятельства, мы всегда надеемся, и дай Бог, чтоб так и было, что нас все обойдёт стороной, но жизнь непредсказуема, и нужно быть готовым ко всему. Берегите себя и своих близких!" Всем ещё раз большое спасибо ️️️ До встречи на рейсах ️♥️ Публикация от Надежда ️ (@n__vershinina) 16 Авг 2019 в 6:27 PDT Екатеринбуржца Дмитрия Гончаренко (о нём пока известно меньше всего) сначала спутали с его тёзкой из Челябинска. Удивительное совпадение. Одинаковые имя и фамилия, и оба работают в одной и той же авиакомпании, только вот челябинец летает в качестве командира воздушного судна. Мужчина сам рассказал, что он к рейсу A321 не имеет никакого отношения. Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина доказали свой высокий профессионализм в экстренной ситуации. Благодаря таким людям начинаешь думать, что не всё так безнадёжно в российской авиации, как принято представлять. Кстати, за 25 с лишним лет существования «Уральских авиалиний» авиакомпания не потеряла ни одного самолёта в результате чрезвычайных ситуаций, ни один её пассажир не погиб. Это единственная авиакомпания в России с такой статистикой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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