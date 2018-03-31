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«Не знают, как ещё извернуться»: в России дали оценку возможному закрытию торгпредства страны в Британии

31 марта 2018, 16:24  •  118 • В мире
Великобритания может рассмотреть вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне. Об этом сообщила газета The Telegraph. По её данным, британская сторона рассматривает российскую дипмиссию как «логово шпионов». В Совфеде считают, что такое решение не приведёт к глобальным проблемам для России, однако будет способствовать дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. В Госдуме не исключили, что сообщения о закрытии торгпредства могут быть очередной провокацией.
 
© Google Maps
 

Власти Великобритании могут рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По мнению собеседников издания, здание торгпредства РФ является «логовом шпионов».

Закрытие дипмиссии может стать очередным ответом Лондона Москве в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Лондон пытается нагнетать ситуацию ввиду отсутствия реальных доказательств о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

«Если такое случится, то к глобальным проблемам для России не приведёт — это точно. А сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны, по сути, провалился, и мы видим, что реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, то остаётся только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов», — сказал он в беседе с RT.

  • AFP
  • © Joel Ford

«Проблемы в отношениях будут нарастать»

По словам Джабарова, вопрос о закрытии торгпредства может быть поставлен потому, что Лондон хочет оставить за собой «последнее слово». При этом он напомнил, что у России есть «масса возможностей» предпринять различные шаги в ответ на недружественные действия.

«Пока госпожа Тереза Мэй со своим министром Борисом Джонсоном не остановятся, то, к сожалению, проблемы в наших отношениях будут нарастать. Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества», — подчеркнул сенатор.

Сообщения о возможном закрытии торгпредства РФ в Великобритании могут быть очередной провокацией, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании — и вчерашний обыск самолёта «Аэрофлота» в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль. Поэтому это может быть очередной провокацией. Сегодняшние английские власти просто не знают, что ещё такого предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию», — сказал он.

Чепа также назвал абсурдными заявления о том, что российское торгпредство — «логово шпионов».

«Всё это глупости, не имеющие под собой никакого основания. Очередная утка, попытка дезинформировать мировую общественность, которая не особо следит за фактами, а принимает на веру нелепые заявления официальных властей Великобритании», — заключил депутат.

Инцидент с российским самолётом в Хитроу

Напомним, что в пятницу, 30 марта, британские власти без объяснения причин провели досмотр готовившегося к вылету в Москву самолёта компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу, задержав рейс на три часа. 

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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители властей потребовали, чтобы российский экипаж, включая командира, покинул воздушное судно. В ответ капитан авиалайнера предложил провести досмотр в его личном присутствии, поскольку, согласно нормативным требованиям, ему запрещено покидать самолёт. Однако британцы приступили к досмотру, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при процедуре.

«Все действия британских властей производятся в ультимативной манере. Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — отметила Захарова.

Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием объяснить причины досмотра.

Однако никаких объяснений произошедшего от британской стороны не поступило.

Инцидент в главном аэропорту Лондона произошёл через несколько часов после того, как российский МИД уведомил своих коллег из 24 стран, включая Великобританию, о необходимости сократить численность своих дипломатических корпусов.

В частности, Великобритании предписывается в течение месяца привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с количеством сотрудников российских дипмиссий в Соединённом Королевстве.

При этом точное число сотрудников британского дипкорпуса, которые должны к концу апреля покинуть территорию России, пока не названо. 

Обострение российско-британских отношений 

Отношения Москвы и Лондона осложнились после инцидента в британском Солсбери 4 марта. Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили на скамейке без сознания. По версии Великобритании, они были отравлены нервно-паралитическим газом А-234. Лондон без предъявления доказательств обвинил в причастности к произошедшему Москву.

  • Reuters
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Позднее Соединённое Королевство заявило о высылке из страны 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Москва не оставила такой жест без ответа и также выслала 23 британских дипломата из России. Кроме того, было отозвано разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельность Британского совета на территории России.

27 марта о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля объявили США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также ряд стран ЕС — Венгрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

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