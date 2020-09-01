«Не знаю, я это или не я»: как прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова и назначил прения сторон на 3 сентября. В ходе слушания актёр заявил, что не уверен, он ли запечатлён на одном из видео с места аварии. Кроме того, запись, сделанную сразу после происшествия свидетельницей со стороны потерпевших, артист назвал фейком. Между тем старший сын погибшего Сергея Захарова считает, что Ефремов должен получить не менее восьми лет лишения свободы.

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск», — постановила судья Елена Абрамова.

В ходе предстоящего заседания стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое будет запрашивать для обвиняемого. После этого Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.

На прошедшем 1 сентября заседании Михаил Ефремов заявил, что не может с уверенностью сказать, что именно он запечатлён на видеозаписи с места аварии.

«Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Актёр вновь призвал сделать биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности. При этом эксперт Алексей Глушенков в суде сообщил, что экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова.

«Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было», — цитирует Глушенкова ТАСС.

Кроме того, Ефремов назвал фейком снятую свидетельницей видеозапись, на которой его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП. Как сообщает РИА Новости, запись была сделана сотрудницей бистро Светланой Набокиной.

«Это видео фейк, как и все, что с вами связано», — заявил Ефремов, обращаясь в сторону адвоката потерпевших.

Его адвокат Эльман Пашаев на заседании усомнился в достоверности записи, отметив, что видео якобы получено незаконным путем. Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.

Набокина также сообщила, что Ефремов находился за рулём во время ДТП. Женщина пояснила, что работает рядом с местом, где произошла авария, и после инцидента стала снимать произошедшее на телефон. Она рассказала, что видела, как с водительской стороны джипа вывели мужчину.

«В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и тёмных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актёр Ефремов», — сказала она.

Напомним, что 31 августа свидетель Илья Бабиков в ходе заседания суда заявил, что лично вытаскивал актёра Михаила Ефремова с места водителя сразу после ДТП в центре Москвы.

«Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», — сказал Бабиков.

Выслушав требования потерпевшей стороны, Ефремов на заседании 1 сентября произнёс «расстрелять», передаёт РИА Новости. Такую реплику артист озвучил после того, как сын погибшего в аварии Сергея Захарова Виталий Захаров призвал приговорить Ефремова не менее чем к восьми годам заключения, а также потребовал компенсацию. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актёра из колонии, если тот будет приговорён к реальному сроку.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, видеозаписи доказывают, что в машину Ефремова перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть. Таким образом Добровинский прокомментировал заявление свидетеля защиты.

«Вчера свидетель защиты Теван Бадасян уверял, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина. Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова. Остаётся лишь догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты», — подчеркнул адвокат в беседе с РИА Новости.

Также стало известно, что трое потерпевших по делу о ДТП — Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы — отказались принять денежную компенсацию от артиста.

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Ефремов попал в ДТП 8 июня на Смоленской площади, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчину со множественными травмами госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Сам Ефремов серьёзно не пострадал.

Как сообщили в прокуратуре, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков. Ряд СМИ заявили, что перед ДТП он якобы находился в одном из московских пабов.

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить вину.

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье», — сказал Ефремов на записи.

Родные погибшего отказались от помощи и заявили, что не принимают извинения артиста.

В ходе заседания суда 31 августа Ефремов заявил, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. Он также добавил, что не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков.

Говоря о моменте, когда он признал вину, Ефремов заявил, что был «с похмелья нервным».