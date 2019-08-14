Не знали, кто на борту, или лукавят? Зачем натовский F-18 приближался к самолёту Шойгу

Автор:

Курганов Дмитрий

Что произошло

13 августа самолёт министра обороны России Сергея Шойгу возвращался в Москву из Калининграда, где руководитель ведомства находился в рабочей поездке. В частности, глава Минобороны, заложив камень, дал старт строительству филиала Нахимовского военно-морского училища. Также он посетил один из этапов конкурса «Морской десант», проходившего в рамках Армейских международных игр. В этих состязаниях принимают участие команды Венесуэлы, Ирана, Китая и России.

С. Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

В полёте в сторону российской столицы борт министра сопровождали два истребителя Су-27. В нейтральных водах Балтийского моря истребитель НАТО McDonnell Douglas F-18 Hornet приблизился к самолёту, в котором находился Шойгу, однако был немедленно оттеснен в сторону.

Минобороны в тот же день опубликовало кадры, на которых видно, как истребитель Североатлантического альянса некоторое время летел вблизи самолёта министра обороны России, но вскоре резко удалился в сторону. На записи отчётливо слышно, как кто-то за кадром произносит: «Что творят, а?»

В НАТО признали факт приближения их истребителя к российскому самолёту над Балтийским морем, объяснив произошедшее необходимостью идентификации воздушного судна. РИА Новости приводит комментарий представителя альянса, по словам которого, российский самолёт находился близко к воздушному пространству НАТО, поэтому в его сторону были отправлены истребители из балтийской миссии, занимающиеся патрулированием в этом регионе. Чиновник добавил, что как только идентификация была выполнена, самолёты НАТО возвратились на базу. Также в аппарате альянса в Брюсселе заявили, что не владели информацией о том, кто был на борту.

Воздушная полиция

Позже стало известно, что истребитель F-18 оказался испанским, причём базировался в литовском Шяуляе. Об этом сообщили испанские СМИ. По данным прессы, эти самолеты военно-воздушных сил Испании входят в воздушную полицию Североатлантического альянса и занимаются охраной воздушного пространства стран Прибалтики. Их миссия должна продлиться до 31 августа, а началась она в мае этого года. Сообщается, что в Сети можно найти фотографии испанского F-18 с таким же бортовым номером и аналогичными символами на вертикальных стабилизаторах.

Истребитель страны НАТО F-18 приблизился к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу. Фото: Снимок с видео. Минобороны РФ/ТАСС

Как отмечает ИА REGNUM, авиацию НАТО поднимают по тревоге практически ежедневно. Только в течение недели с 5 по 11 августа таких случаев было девять. Обычно число «реагирований» составляет около пяти в неделю. И только когда Россия проводит военные учения в Калининградской области, в среднем частота сопровождений вырастает до 20 вылетов за семь дней.

Российские самолёты также часто поднимаются в небо, чтобы не допустить нарушения государственных границ. Только в период с 2 по 9 августа воздушную разведку в непосредственной близости от неё вели 17 иностранных летательных аппаратов, им на перехват истребители ВВС России поднимались 12 раз. Такие данные приводит официальное издания Минобороны «Красная звезда».

«Попытка поиграть мускулами»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал Царьграду короткую «схватку» F-18 и Су-27 в небе над Балтийским морем. Военный эксперт напомнил, что Россия давно предлагала НАТО подписать соглашение, по которому самолётам предписывалось бы включать транспондеры при полётах в этом регионе. По словам Коротченко, руководство альянса предпочло отмолчаться, а сейчас продолжает «попытки поиграть мускулами».

Сопровождение самолета министра оброоны РФ С.Шойгу российскими истребителями Су-27 над Балтикой. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Что касается заявления НАТО о том, что там не знали, кто находится на борту, собеседник Царьграда не взялся подтвердить или опровергнуть его.

В любом случае, действия наших пилотов были абсолютно правомерны с точки зрения международного права,

– подытожил он.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вообще предложил сбивать истребители НАТО при приближении к самолётам первых лиц России, одним из которых является и министр обороны. По мнению политика, подобные инциденты, как в случае с самолётом Шойгу, необходимо в корне пресекать. Жириновский подчеркнул, что нельзя подвергать риску руководителей страны.

Один раз собьём – никогда больше приближаться не будут,

– написал лидер либерал-демократов в своём канале в Telegram.

В. Жириновский. Фото: www.globallookpress.com

Собирают данные

Эксперты отмечают, что в последнее время активность авиации Североатлантического альянса в Балтийском регионе ощутимо возросла, в том числе, и у границ России. Совсем недавно там был замечен американский радиоразведчик RC-135U Combat Sent. Американский самолёт совершал наблюдательный полёт над территорией Германии, после которого пролетел и над Калининградской областью.

По мнению коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, натовские разведчики хотят получить информацию о новых вооружениях России, которая может понадобиться им в будущем во время возможных «боевых операций». Эксперт отметил, что западных военных интересуют, в частности, переговоры, которые ведутся с российских боевых кораблей как в Балтийском, так и в Чёрном море.

Произошедший 13 августа случай не первый с самолётом Сергея Шойгу и истребителями НАТО. В июне 2017 года к самолету министра обороны России над Балтикой попытались приблизиться два F-16 Fighting Falcon польских ВВС. Тогда глава Минобороны летел наоборот в Калининград. Но и в том случае истребители альянса были оттеснены российским Cу-27. Самолёт качнул крыльями, показав подвешенные под ними ракеты, что является у военных летчиков знаком предупреждения для противника.