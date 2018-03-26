Не знали до последнего момента: Глава КНДР Ким Чен Ын тайно прибыл в столицу Китая - видео

• 81 • В мире

Северокорейский лидер прибыл в Пекин на личном бронепоезде.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин на бронированном поезде. В столице Китая был замечен кортеж северокорейского лидера. Очевидцы событий делятся в Интернете и соцсетях фото и видео этого события.

На одном из видеороликов видно, как бронированный северокорейский поезд проехал по железнодорожному мосту. Утверждается, что по пути его следования в Китае задержали отправления множества железнодорожных составов.

Также имеется фото уже прибывшего в Пекин бронепоезда Ким Чен Ына. Видно, что посмотреть на северокорейский поезд собралось множество людей, однако близко к нему их не подпускают правоохранители.

Кроме того, имеется видео, на котором, как утверждается, запечатлен проезд кортежа лидера КНДР по улицам столицы Китая. Стоит отметить, что до последнего момента приезд Ким Чен Ына в Пекин хранился в строжайшей тайне.