Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Упростить пожарные инструкции вплоть до отмены": Собчак решила всех ...
«Патриоты» саудитов сбили 7 ракет хуситов
США объявили экономическую войну России и Китаю
Посольство России предложило подписчикам выбрать консульство США для закрытия
Главная / В мире

Не знали до последнего момента: Глава КНДР Ким Чен Ын тайно прибыл в столицу Китая - видео

26 марта 2018, 22:54  •  81 • В мире
Северокорейский лидер прибыл в Пекин на личном бронепоезде.
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин на бронированном поезде. В столице Китая был замечен кортеж северокорейского лидера. Очевидцы событий делятся в Интернете и соцсетях фото и видео этого события.
На одном из видеороликов видно, как бронированный северокорейский поезд проехал по железнодорожному мосту. Утверждается, что по пути его следования в Китае задержали отправления множества железнодорожных составов.
Также имеется фото уже прибывшего в Пекин бронепоезда Ким Чен Ына. Видно, что посмотреть на северокорейский поезд собралось множество людей, однако близко к нему их не подпускают правоохранители.
Кроме того, имеется видео, на котором, как утверждается, запечатлен проезд кортежа лидера КНДР по улицам столицы Китая. Стоит отметить, что до последнего момента приезд Ким Чен Ына в Пекин хранился в строжайшей тайне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

81
Источник
Похожие новости
26 марта 2018, 19:39
В Испании пойман атаковавший сотни российских банков хакер с Украины
26 марта 2018, 13:09
Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников
26 марта 2018, 19:39
На всякий случай: Глава МВФ предложила странам ЕС помочь фонду деньгами

Загрузка...
26 марта 2018, 22:39
«Глобальная блокада больше невозможна»: почему антироссийская политика США не достигает цели
26 марта 2018, 16:24
МИД России призвал йеменских боевиков отказаться от неприцельных ударов по Саудовской Аравии
26 марта 2018, 00:09
Куда ведёт британская игра с отравлением Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина
20 марта 2018, 23:54
Пакуют чемоданы: Экономист предрек массовый побег либералов из России
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
24 марта 2018, 11:08
"Друзья Украины" в этот раз промолчат
21 марта 2018, 19:24
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.