«Не знал, что происходит»: экс-начальник тюремной больницы не признаёт свою вину

Бывший начальник туберкулёзной тюремной больницы (ОТБ-1) Саратовской области Павел Гаценко не признаёт вину в организации изнасилований и пыток заключённых. Об этом заявил RT адвокат обвиняемого Игорь Максимов. Он утверждает, что Гаценко ничего не знал об издевательствах в его учреждении. Что происходит в деле об организации пыток заключённых — в материале RT.

Бывший начальник туберкулёзной тюремной больницы (ОТБ-1) в Саратове Павел Гаценко, обвиняемый в организации насильственных действий сексуального характера (ч. 3 ст. 33 — п.«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) в отношении заключённых, которые проходили лечение в ОТБ-1, не признаёт вину. Об этом RT сообщил адвокат обвиняемого Игорь Максимов.

«Гаценко отрицает свою вину. Он не знал о том, что происходит в больнице. Следствие пока не предоставило нам никаких доказательств, которые подтверждают его причастность к организации насильственных действий», — заявил Максимов.

Первые обвиняемые сотрудники

Как ранее писал RT, начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и начальник отдела безопасности этого учреждения Сергей Мальцев стали первыми сотрудниками ФСИН, которым предъявили официальные обвинения по делу о пытках в саратовской тюремной больнице.

Волжский районный суд Саратова отправил Гаценко и Мальцева под арест в СИЗО на два месяца.

Поводом для возбуждения уголовных дел в отношении руководителей тюремной больницы стала публикация в сети видеозаписей сексуального насилия и пыток осуждённых.

По данным правозащитников, все видео были сняты на служебные видеорегистраторы.

При этом непосредственные исполнители пыток, так называемые активисты из числа заключённых, действовали по указанию администрации ОТБ-1.

Публикация видеозаписей вызвала огромный общественный резонанс. Всё руководство учреждения было отправлено в отставку. Также за «серьёзные просчёты» в оперативно-служебной деятельности лишился своей должности начальник УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов.

В общей сложности, по данным ФСИН, после скандала в областном ведомстве были уволены 18 сотрудников, ещё 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следственный комитет возбудил 12 уголовных дел по фактам изнасилований, домогательств и превышения должностных полномочий в ОТБ-1 в Саратовской области.

«Добрый как телёнок»

В свою очередь, адвокат Павла Гаценко Игорь Максимов считает, что его подзащитный ничего не знал о пытках, поскольку невольно «выпустил из рук бразды правления».

«В каждой колонии начальники знают далеко не всё о том, что действительно там происходит. Тем более во ФСИН сегодня работает огромное количество непрофессионалов. Например, над начальником отдела безопасности у Гаценко был поставлен его заместитель, курирующий эту сферу. И в ОТБ-1 было ещё много таких вот «винтиков», подчинённых Гаценко. Но почему-то пока больше никого не привлекли к ответственности», — утверждает адвокат.

По его словам в постановлении о возбуждении уголовного дела есть фраза о том, что в организации насильственных действий помимо обвиняемых участвовали «и другие неустановленные лица».

Максимов также рассказал, что знает Павла Гаценко много лет как «адекватного человека, который не мог пытать людей».

«Он 25 лет отслужил во ФСИН. Он по жизни совершенно не жёсткий человек. Моё мнение: это принципиальный, честный, порядочный человек, да ещё и добрый, как телёнок. По-моему, даже чересчур», — заявил Игорь Максимов.

Он добавил, что сейчас семья экс-начальника ОТБ-1 знакомится с обвинениями в адрес Гаценко: «Его жена — человек очень жёсткий, очень правильный. Для неё шок, что её мужа в таком обвиняют».

В свою очередь, адвокат второго арестованного сотрудника ОТБ-1 Сергея Мальцева отказалась комментировать обвинения в адрес своего клиента.

«Я подписала документ о неразглашении в Следственном комитете», — сказала адвокат в беседе с RT.

Стоит отметить, что ранее в адрес Павла Гаценко и других сотрудников администрации ОТБ-1 уже звучали публичные обвинения в жестоком отношении к заключённым.

В 2013 году на тот момент сотрудник саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин во время круглого стола в Госдуме публично рассказал о том, что в ОТБ-1 постоянно избивают осуждённых.

Шадрин пошёл на это после того, как в учреждении погиб заключённый Алексей Степанов. По его словам, мужчину забили насмерть.

«Я подтверждаю факты физического воздействия на осуждённых со стороны исполняющего обязанности начальника Гаценко Павла Анатольевича. За время его работы случаев таких было много. Можете это публиковать», — заявил Шадрин журналистам.

Сотрудник ОТБ-1 был готов общаться со следователями по поводу многочисленных фактов избиений, но тогда правоохранительные органы к его словам не прислушались.

По данным RT, несколько лет назад Шадрин скончался от онкозаболевания. А дело в отношении Гаценко так тогда и не было возбуждено.