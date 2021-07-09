Не знаем, кто это, но водитель у неё Путин - видео

Президент России Владимир Путин за рулём Aurus проехал по одному из участков ЦКАД. Видео из машины попало в соцсети. Рядом с главой государства сидела девушка, личность которой заинтересовала интернет-пользователей: они даже вспомнили известную шутку про водителя.

"Не знаем, кто это, но водитель у неё Путин", - вспомнили старую шутку интернет-пользователи, посмотрев видео из салона Aurus, которое быстро распространилось по соцсетям.

За рулём автомобиля, действительно, сидел президент России Владимир Путин. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье - миловидная девушка.

Сама видеозапись была сделана в тот момент, когда глава государства лично тестировал один из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Сопровождала его в поездке Станислава Кузнецова.

На вопрос Путина, в каком качестве девушка работала на строительстве дороги, та ответила, что является главным специалистом департамента строительства и реконструкции государственной компании "Автодор".

"Соответственно, мы сопровождали всё строительство", - с улыбкой резюмировала она.

Путин же в ответ даже заострил внимание на том, что "не просто специалист, а главный специалист".