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"Не значит, что визит будет в ближайшее время": украинский политолог прокомментировал приглашение Зеленского в США
01 июня 2019, 13:39 • 75 • В России
Получение президентом Украины Владимиром Зеленским приглашения в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа не означает, что визит состоится в ближайшее время. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на радио "Комсомольская правда".
"Это не значит, что визит будет в ближайшее время. На следующей неделе первый визит зарубежный Зеленский сделает в Брюссель. Что касается Вашингтона, думаю, прежде всего Вашингтон интересует, если говорить об украинском кейсе, энергетические проблемы. И перспективы поставок американского сжиженного газа в случае, если не будут достигнуты приемлемые условия для нового контракта по транзиту и импорту газа российского «Газпрома»", - сказал Карасев.
По мнению эксперта, темами переговоров Киева и Вашингтона также станут долги украинской стороны и расходы на обороны.
"Второе – это долговая ситуация. США – ключевой, главный акционер МВФ, поэтому финансово-долговые проблемы Украины, продолжение программы МВФ (по поддержке Киева), поскольку сейчас она в подвешенном состоянии. Третье – это военная помощь, Конгресс уже зарезервировал достаточно серьезные суммы в бюджете на 2020 год для военной помощи Украине", - добавил политолог.
Он подчеркнул, что "Трамп, если приглашает кого-то на встречу, то не ограничивается пустыми политическими декларациями, а пытается всегда в ходе встречи достигнуть предварительных договоренностей по торгово-экономическим темам".
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