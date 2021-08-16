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Не злить Россию: на Украине извлекли урок из ситуации в Афганистане

16 августа 2021, 22:00  •  115 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Стремительное бегство американцев расставило все точки над i
На международной арене разворачиваются очень серьезные в стратегическом плане события. Уход американцев из Афганистана с последующим завоеванием власти талибами* серьезно меняет расстановку сил в мировом пространстве. По мнению известного украинского журналиста Игоря Гужвы, происходящие в Южной Азии события должны стать наглядной иллюстрацией того, что может случиться на Украине.
Так, главред газеты "Страна" предостерег свою родину от участия в антироссийских провокациях, которые разрабатываются влиятельными западными агентами рука об руку с "партией войны" внутри самой Незалежной. Речь, например, идет о таких смелых помышлениях киевского режима, как эскалация конфликта в Донбассе для срыва реализации российского проекта "Северный поток – 2". Либо о нападении на Крымский полуостров.
Опытный эксперт напомнил, что Украине придется самостоятельно отвечать за провокации против Российской Федерации. Реакция Москвы будет стремительной и сокрушительной. При этом ждать подмоги от вашингтонской администрации однозначно не приходится. Что подтверждается их бегством из Афганистана.
По мнению Гужвы, в случае серьезного конфликта действия американцев ограничатся спешным вывозом своих сотрудников с территории Украины. Самой Незалежной неоткуда будет ждать помощи.
К слову, недавно украинские спецслужбы обвинили пожилого мужчину в "шпионаже" в пользу России.
*запрещенная в России организация

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