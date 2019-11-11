«Не злить горожан» и уйти

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова предложила уволиться своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, работающему в администрации почти 20 лет.

Врио главы Челябинска Наталья Котова призвала своего заместителя по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову покинуть занимаемый им на протяжение почти двадцати лет пост из-за некачественно установленных в городе остановочных комплексов. Соответствующее предложение Котова озвучила сегодня в ходе аппаратного совещания.

Речь идет об остановочных комплексах, установка которых ведется в городе в этом году. По данным администрации города, на улицах Челябинска в общей сложности должны появиться 200 комплексов, оформленных в едином стиле – на каждой остановке общественного транспорта должна присутствовать подсветка и информационное табло, которое позволит горожанам узнавать о времени прибытия транспорта.

Врио главы города же отметила, что власти Челябинска имеют ряд претензий к качеству монтажа этих остановочных комплексов, хотя перед началом работ изучался пассажиропоток и трафик. В качестве примеров она привела остановку на улице Гагарина, где новый комплекс установили почти на проезжей части, а также Алое поле, где уже установлен новый остановочный комплекс, но по какой-то причине до сих пор не убран старый.

Котова выразила свое недоумение по поводу того, что несмотря на предварительное обсуждение всех нюансов, работы ведутся по сути вразрез с теми выводами, которые были сделаны по итогам проведенных совещаний на эту тему. Она поинтересовалась у ответственного за данный вопрос заместителя, «зачем вы злите жителей», и отметила, что в адрес городских властей регулярно поступают претензии.

В сложившейся ситуации, по мнению Натальи Котовой, со стороны Алейникова было бы уместным покинуть занимаемую им должность и уйти в отставку по собственному желанию. Она добавила, что большое количество дисциплинарных взысканий и ряд допущенных нарушений заставляют ее сделать определенные выводы относительно качества работы чиновника.

Кроме того, до того, как заместитель главы города по дорожному хозяйству решит примет решение о своей дальнейшей трудовой деятельности, врио главы Челябинска попросила его принять аналогичное решение относительно работы Юрия Кожевникова в занимаемой им сейчас должности главы службы эксплуатации остановок.

Обязанности же заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству Котова поручила возложить на начальников соответствующих управлений, передает источник.

Добавим, что по информации городской администрации, Владимир Алейников трудится в должности заместителя главы города по дорожному хозяйству уже 18 лет, получив назначение на этот пост еще в 2001 году.