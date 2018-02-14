«Не зимняя страна»: украинские олимпийцы жалуются на проблемы с финансированием

Украинский саночник Андрей Мандзий после инцидента на трассе в Пхёнчхане заявил, что сделал свой спортивный снаряд сам — в гараже. На недостаточное финансирование жалуются и другие олимпийцы из этой страны. Ряд атлетов из-за материальных проблем были вынуждены поменять сборную. Однако в Киеве заявляют, что к Олимпиаде-2018 в Южной Корее было закуплено практически всё, что заказывали тренерские штабы. При этом министр по делам молодёжи и спорта полагает, что завоевание даже одной медали на Играх будет успехом, поскольку Украина «не зимняя страна». О проблемах украинского спорта — в материале RT.

Украинский саночник Андрей Мандзий во время своего выступления в Пхёнчхане 11 февраля 2018 года. AFP

Сделай сам

На Украине разгорелся скандал, связанный с подготовкой спортсменов к Олимпиаде-2018. Украинский саночник Андрей Мандзий во время своего первого выступления в Пхёнчхане выпал из саней на скорости более 100 км/ч. Однако атлет сумел чудом поймать сани и завершить заезд, финишировав в квалификации на последнем, 40-м месте. После неудачного старта Мандзий заявил, что сделал свои сани самостоятельно — в гараже.

«Сани делаю дома в гараже … на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья — 1200 евро, кронштейны — 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро — 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счёт», — написал Мандзий в Facebook.

Андрей Мандзий (слева) в своём гараже.

Facebook

© andriy.mandziy

Таким образом спортсмен ответил министру молодёжи и спорта Украины Игорю Жданову, который заявил, что страна закупила оборудования, инвентаря и экипировки на 20 млн грн ($727 тыс.) для Зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Санный спорт — высокотехнологичный. Над инвентарём для ведущих атлетов работают порой целые конструкторские бюро. Например, за право «смастерить» сани для команды Германии борются немецкие автогиганты. По словам экспертов, цена профессиональных саней может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

«Санный спорт довольно дорогостоящее предприятие. Поддержка государства играет значительную роль», — отметил в беседе с RT начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков.

Чемпион России саночник Борис Курышкин в беседе с RT заявил, что без достаточного финансирования заниматься этим видом спорта профессионально проблематично.

Андрей Мандзий во время первого заезда в Пхёнчхане.

© Кадр: видео YouTube

Однако, как утверждает Курышкин, сделанные украинским спортсменом сани всё-таки должны были отвечать стандартам и нормативам Олимпийских игр, иначе его не допустили бы к соревнованиям.

За свои кровные

Мандзий — не единственный украинский спортсмен, который жалуется на недофинансирование.

«Проблемы наблюдаются во всех видах спорта даже в биатлоне, на который делают ставку в этом году. Например, спортсмены за свои деньги вынуждены покупать патроны и ремонтировать ружья. Я уже молчу про лыжи или коньки», — сообщил источник RT в Министерстве спорта Украины.

По словам собеседника RT, после начавшегося скандала с Андреем Мандзием украинским спортсменам запретили рассказывать в СМИ о сложностях подготовки к Олимпийским играм.

Однако украинский телеканал 1+1 вчера опубликовал сюжет, в котором показал, как готовят будущих спортсменов. Например, в киевской школе «Восток», чьей воспитанницей была украинская биатлонистка Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Джима, стреляют из винтовок «Биатлон-6» 70-х годов прошлого века, патроны и запчасти к которым приобретают самостоятельно. А в Центре зимних видов спорта на Сумщине, где начинали свою карьеру украинские биатлонистки сёстры Семеренко, спортсмены и тренеры сами ремонтируют инвентарь.

Украинский олимпиец Александр Абраменко, который будет представлять страну во фристайле, в интервью изданию «Апостроф» заявил, что тренируется за границей, поскольку баз для подготовки на Украине нет.

Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде в Сочи, 2014 год.

AFP

«Начинающим спортсменам просто негде тренироваться, а выезжать за границу — это большие деньги, которые некоторые просто не могут себе позволить. Если бы у нас были базы в стране, на которых можно было бы тренироваться, то тогда можно было бы и говорить о развитии и привлечении, о популяризации спорта. А так об этом и нечего говорить», — подчеркнул Абраменко.

Украина не поддерживает спортсменов, рассказали RT в Национальном комитете спорта инвалидов. Показательной в комитете называют историю пятикратной чемпионки мира по паратхэквондо Виктории Марчук. Поездки на соревнования, инвентарь и лечение ей оплачивает спонсор, Министерство спорта неоднократно обещало компенсировать затраты, но так этого и не сделало.

Результатом такого отношения стал отток атлетов из страны. За последние несколько лет Украина потеряла до десятка сильнейших спортсменов, которые сейчас выступают под флагами других стран. Например, Елена Савченко (фигурное катание) защищает цвета сборной Германии, Татьяна Волосожар (фигурное катание) и Владимир Григорьев (шорт-трек) выступают за Россию, Алла Цупер (фристайл) и Антон Кушнир (фристай) — за Белоруссию. Не лучше ситуация с летними видами спорта. Так, сейчас готов поменять сборную титулованный украинский гимнаст Олег Верняев.

«Сколько зарабатываю на Украине? 1000 долларов, это при том, что Олимпийский чемпион. Это всё, выше уже некуда. Зарплата и олимпийская стипендия, которую ещё должен наш президент подтвердить», — посетовал недавно в украинском эфире Верняев.

Медальные ожидания

По словам экспертов, о проблемах в украинском спорте говорит и немногочисленный состав сборной в Пхёнчхане. На Зимние Игры 2018 года Украина выставила самую малочисленную команду с 1992 года — 33 человека в 9 видах. Для сравнения — на Олимпиаду в Сочи в 2014 году приехало 43 украинских атлета. Больше всего представителей страны — 68 выступали в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году. Однако та Олимпиада не принесла Украине ни одной медали.

За время независимости украинские спортсмены завоевали на зимних Играх в общей сложности 7 медалей, из них два «золота». А на этой Олимпиаде, по словам министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, даже одна медаль будет успехом.

«Мы не зимняя страна, снег не лежит так долго, как в Норвегии или Канаде. У нас и в январе бывает плюсовая температура. Исторически сложилось, что зимние виды спорта не являются массовыми, как летние. Новая инфраструктура для зимних видов спорта не строилась десятилетиями независимости. Та, которая была построена ещё при СССР и осталась нам в наследство, уже тогда не соответствовала международным стандартам, а некоторые объекты были откровенно опасны для жизни», — написал Жданов в cвоем блоге на «Украинской правде» в начале февраля.

Олимпийская сборная Украины в Пхёнчхане на открытии Игр, 2018 год.

Reuters

По его словам, Министерство молодёжи и спорта и НОК Украины сегодня исповедует реалистичный и прагматичный подход.

«Лучше мы повезём меньше спортсменов, имеющих реальные шансы завоевать, или медаль, или место в ТОП-10—20, чем будем распылять ресурсы на всех», — пояснил Жданов позицию спортивного ведомства страны.

Пока на счету украинских спортсменов нет ни одной медали. Саночница Елена Стецькив заняла в квалификации предпоследнее, 29-е место. Биатлонистка Вита Семеренко в спринте на 7,5 км — 14-е, а её сестра Валя Семеренко — 46-е. Лучший результат среди мужчин-биатлонистов показал Дмитрий Пидручный, который поднялся на 21 строчку. Его коллега, Артём Прима, финишировал 40-м.