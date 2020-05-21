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Не живём, а выживаем: Дмитрий Медведев откровенно высказался о сегодняшних реалиях
21 мая 2020, 17:55 • 130 • Политика
Говоря о сегодняшних реалиях, Дмитрий Медведев откровенно заявил: мы не живём, а выживаем, и это общая проблема в условиях пандемии.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев видит в пандемии не только минусы, но и плюсы. В ходе сегодняшнего своего выступления Медведев заявил, что у него нет никаких сомнений: "То, что сейчас произошло, даст толчок новой технической революции".
"Это вынужденный толчок, но человечество неоднократно проходило через такие преобразования. Преобразования, которые были созданы или генерированы такими кризисами, как сейчас пандемия", - сказал Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совета Безопасности России отметил, что сегодня "все мы находимся на стадии выживания". Таково положение человечества в любой точке мира - в дни, когда мы вынуждены бороться с коронавирусом. В том же своём выступлении Дмитрий Медведев выразил благодарность врачам, находящимся сегодня на передовой.
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