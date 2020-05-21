Не живём, а выживаем: Дмитрий Медведев откровенно высказался о сегодняшних реалиях

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев видит в пандемии не только минусы, но и плюсы. В ходе сегодняшнего своего выступления Медведев заявил, что у него нет никаких сомнений: "То, что сейчас произошло, даст толчок новой технической революции".

"Это вынужденный толчок, но человечество неоднократно проходило через такие преобразования. Преобразования, которые были созданы или генерированы такими кризисами, как сейчас пандемия", - сказал Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совета Безопасности России отметил, что сегодня "все мы находимся на стадии выживания". Таково положение человечества в любой точке мира - в дни, когда мы вынуждены бороться с коронавирусом. В том же своём выступлении Дмитрий Медведев выразил благодарность врачам, находящимся сегодня на передовой.