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Не желающих маршировать в общем строю «слуг народа» будут менять на лояльных, а практику санкций против украинских граждан подкрепят законом

04 февраля 2021, 16:25  •  93 • Украина
От популярного юмориста до тирана-диктатора, легко попирающего закон, как выяснилось на примере Зеленского, всего один шаг. Вчера президент Украины, обойдясь без судебного решения, вырубил на пять лет три оппозиционных телеканала, объявив их владельцу персональные «санкции». То, как лихо всё выгорело, Зеленскому явно понравилось – практику «санкций» против граждан собственной страны «слуги народа» собираются не только развивать (на очереди – телеканал «Наш»), но и закрепить законодательно.
Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук (тот самый, что договаривался о цене с вызванной им проституткой в сессионном зале парламента по мобильному телефону), внёс на рассмотрение депутатов два законопроекта – о закреплении в законодательстве Украины понятия персональных санкций против украинских граждан и об отзыве депутатов Верховной Рады. Таким образом, расправляться с инакомыслящими Зеленский сможет фактически вне правового поля, но как бы по закону (надежды на то, что Конституционный суд вступится и признает норму ничтожной, нет никакой – деятельность КС ретивые «слуги» заблокировали, а его главу не пускают на рабочее место). А депутатов, которые рискнут взбрыкнуть, понимая все последствия принятия незаконных решений, просто выставят за двери парламента и заменят хорошо управляемыми дублёрами.
Уже известно, против кого Зеленский и его «слуги» решили ввести санкции. Оппозиционный телеканал «Наш» Евгения Мураева – это как бы само собой. Интрига же в том, что объявить вне закона «слуги» вознамерились свои родные «плюсы» – телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому (с недавних пор долю телеканала якобы получил Виктор Медведчук – в обмен на готовность к альянсу с Юлией Тимошенко, которую традиционно обихаживает её земляк и компаньон Коломойский). На «плюсах» выходят передачи «Квартала-95», причём их доля в эфирной сетке достаточно велика. Таким образом, Зеленский наступает на горло собственной песне, зато полностью нейтрализует политических оппонентов, вздумавших действовать против него. «Плюсы» – вторая кнопка эфирного украинского ТВ, лишь немногим уступая в рейтингах популярности первой кнопке, «Интеру», который также могут вывести из игры, объявив санкции его владельцам (среди которых – миллиардеры Фирташ и Хорошковский, хотя формальным владельцем числится депутат от ОПЗЖ Сергей Лёвочкин – тот самый, что оплачивал вместе с Фирташем начало майдана). В общем, Зеленский теперь может применять «санкции» по своему усмотрению, игнорируя при этом закон – за океаном такую тактику одобрили.

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