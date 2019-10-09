Не жалко ни себя, ни своих детей, а к власти придут олигархи: Делягин расписал план Майдана в России

Гостем передачи "Русская мечта" телеканала Царьград стал экономист и политолог Михаил Делягин. В беседе с ведущим программы - заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым он говорил о месте России на геополитической арене, а также о попытках так называемых партнёров повлиять на внутренние дела нашей страны. В том числе путём "оранжевых", "бархатных" или каких бы то ни было других революций. На постсоветском пространстве мы не один раз наблюдали примеры таких вмешательств извне. Самый яркий пример - Украина, где до сих пор не могут разобраться с проблемами.

В России также предпринимаются попытки с типичными сценариями. В августе и сентябре велась огромная работа по наращиванию протестных настроений, напомнил Константин Малофеев. Более того, были явные намерения создать сакральную жертву, будто бы обиженную режимом. Которую всем миром пора спасать. Удался ли план? Михаил Делягин предположил, что главным героям протестов эту "сакральную жертву доработать не удалось". Тогда следующий вопрос. Кого выбрали в главные герои, кто пытался реализовать план? Так называемые либералы, отметил Делягин.

"У нас сакральной жертвы не случилось, потому что у нас нормальная система безопасности. Я думаю, всем подробно объяснили, что будет с ними, если что-то случится, если произойдёт сакральная жертва. А кроме того, ещё рано. Потому что организуют-то расшатывание ситуации не те либералы, которые на площадях скачут, и не те либералы, которые ими дирижируют в медиа. А те либералы, которые пенсионную реформу проводят и НДС повышают. А для них ещё рано, ещё ситуация не раскачалась", - сказал гость передачи.

И если говорить о тактическом противостоянии организаторов протестов и власти, то победила власть, добавил Михаил Делягин.

"Потому что, во-первых, удалось купировать протесты. Абсолютно провальные для власти выборы, с точки зрения респектабельности процесса - не с точки зрения результата, а с точки зрения уважения к результату. Они были, так сказать, забыты и не стали фактом общественного сознания. Не было беспорядков после выборов. Они были только перед голосованием. И либеральная оппозиция себя дискредитировала тем, что подставила детей и повела себя неадекватно, отталкивая от себя своих собственных союзников. Нас с вами несложно оттолкнуть от Навального. А вот оттолкнуть школьников от Навального товарищ Навальный сумел сам".

Константин Малофеев предложил подумать, что же теперь будут делать оппоненты власти. В ситуации, когда власть повела себя адекватно и смогла ответить на провокации...

"У людей типа Навального планов нет, они исполнители. Менеджеры среднего звена. Им сказали - пошли, сделали. Инициатива принадлежит стратегам либерального клана, ещё с ельцинских времен. Которые, как я сейчас понимаю, судя по социально-экономической политике, планируют у нас Майдан. То есть нужно довести людей до такого состояния, чтобы людям было не жалко не только себя, но и своих детей. Тогда они выйдут на площадь, снесут эту власть - и придёт к власти олигархия, министры, вроде Порошенко, или клоуны, вроде Зеленского. Это некритично, они разберутся".

Тогда кто стоит за всем этим? Не могут же эти исполнители действовать сами по себе, отметил Малофеев.

"Я вполне допускаю, что есть ещё какие-то либералы со стратегическим мышлением, помоложе, которых я просто не знаю. Из тех, что знаю, - это Александр Стальевич Волошин и Анатолий Борисович Чубайс. Может быть и прямое западное влияние. Или олигархическое влияние, потому что есть хорошие аналитические группы у некоторых наших олигархов. Некритично. Важно, что те люди, которые ограбили нас на пять лет жизни под видом пенсионных реформ, спланировали налоговый манёвр, думают на перспективу. Это же гениально! Повысить цены на бензин таким образом, чтобы все производители бензина оказались убыточными. Люди, которые планируют вот эти преобразования, работают на перспективу. И я думаю, когда министр экономического развития Орешкин сказал, что у нас в 2021 году под выборы в Госдуму будет взрыв, ну, он, естественно, проложился, он прикрылся: ой, вы знаете, у нас закредитованность населения, это из-за этого будет. Но это был такой предлог. Он внятно указал на стратегический план, на ближайший план наших олигархов. Не получится в этот раз - будет в 2024-м".

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература, и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.