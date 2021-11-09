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Не заявляла в полицию: обвиняемый в убийстве трёх студенток в Гае признался в изнасиловании ещё одной женщины

09 ноября 2021, 19:55  •  166 • В России
Обвиняемый в убийстве трёх девушек под Оренбургом признался в ещё одном преступлении, которое он совершил после выхода из колонии. Об этом сообщил представитель областного следственного управления. По его словам, в ходе следствия выяснилось, что спустя месяц после освобождения Александр Лазарев изнасиловал женщину. Его жертва чудом выжила, но не стала заявлять в полицию, добавил следователь. Адвокат обвиняемого в тройном убийстве сообщила RT, что пока мужчине не предъявлены новые обвинения.
 
© СУ СК России по Оренбургской области
 

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области в ещё одном тяжком преступлении. По версии следствия, 29-летний Александр Лазарев до того, как он совершил тройное убийство, изнасиловал ещё одну женщину. Это выяснилось в ходе расследования резонансного уголовного дела, рассказал руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Оренбургской области Дмитрий Анненков. Интервью с ним было опубликовано 9 ноября на сайте ведомства. 

«Обвинение пока не предъявили»


По версии следствия, обвиняемый Александр Лазарев вышел на свободу из колонии в июле этого года и уже в следующем месяце изнасиловал женщину. 

«В августе он совершил ещё одно изнасилование, которое просто было латентным: потерпевшая не захотела об этом заявлять», — сообщил Дмитрий Анненков.

Он подчеркнул, что жертва изнасилования «чудом избежала смерти». 

«Во всяком случае, в последних своих показаниях (обвиняемый. — RT) сообщал, что был не против её убить, но просто не сложились обстоятельства», — сказал представитель ведомства.

Адвокат Ирина Санжиева, которая представляет интересы Лазарева, пока отказалась комментировать информацию о том, что её клиент признался в ещё одном изнасиловании.

«Я не могу сейчас говорить о том, совершал ли он что-то ещё или нет. Скажу только, что никаких обвинений в новых преступлениях ему не предъявляли», — сказала Санжиева в беседе с RT.

Отрицает изнасилование

Напомним, тела двух девушек нашли 30 сентября в городе Гае после тушения пожара в квартире. Затем во дворе дома обнаружили ещё одну убитую. По предварительным данным, всех их убили кухонным ножом, который нашли на месте. Три девушки — 17, 18 и 19 лет — приехали из Башкирии, учились в местном медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

После произошедшего под подозрение попал 18-летний знакомый девушек, однако вскоре выяснилось, что он не причастен к убийству.

3 октября сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Орске задержали 29-летнего Александра Лазарева при попытке угона автомобиля. До этого следователи распространили ориентировку на ранее судимого мужчину.

Спустя два дня СКР опубликовал видеозапись следственного эксперимента, на котором подозреваемый показывает, как он расправился с девушками. На записи его просят показать, в какие части тела он наносил удары ножом.

Следствие обвиняет Лазарева в пяти уголовных преступлениях: «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «Неправомерное завладение автомобилем». 5 октября суд заключил Лазарева под стражу до 30 ноября. 

  • «Не стала заявлять в полицию»: обвиняемый в убийстве трёх студенток в Гае признался в изнасиловании ещё одной женщины


Сам обвиняемый на суде заявил, что не против меры пресечения в виде ареста в СИЗО. Он также признал свою вину в убийствах, поджоге и угоне автомобиля. При этом мужчина отрицает, что изнасиловал девушек. Об этом ранее сообщила журналистам адвокат Ирина Санжиева.

Как пояснила собеседница, Лазарев утверждает, что погибшие не были против сексуальной связи с ним.

Нашли окровавленную одежду

В свою очередь представитель оренбургского СКР Дмитрий Анненков в своём интервью подчеркнул, что студентки не были знакомы с Лазаревым.

«В интернете появлялось очень много информации, что он был их знакомым, что якобы девушки были лёгкого поведения. Нет. Он был абсолютно посторонний для них человек. Ничто в этот вечер их связать не должно было: он увидел их на улице, потому что проживал недалеко от их дома», — сообщил Анненков.

По версии следствия, после преступления подозреваемый поджёг квартиру, чтобы скрыть следы. Несмотря на это, следователи собрали достаточно улик, которые подтверждают версию о том, что именно Лазарев изнасиловал и убил девушек, добавил Дмитрий Анненков. Осмотр небольшой квартиры, где произошло преступление, длился около суток, в нём участвовали пять криминалистов.

Причастность Лазарева подтвердили и результаты ряда экспертиз, в том числе одежды обвиняемого. Её нашли в лесополосе недалеко от места преступления, вся она была испачкана в крови, добавил следователь.

По данным RT, ранее Лазарев уже был судим: за разбой в 2010 году и убийство в 2012-м. Он отбывал наказание в колонии строгого режима с декабря 2012 года.

В январе 2021-го Оренбургский областной суд вынес решение по апелляции Лазарева о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания, летом вышел на свободу.

Согласно материалам суда, Лазарев в колонии характеризовался положительно. При этом за годы заключения он 15 раз нарушал порядок отбывания наказания. За это ему делали выговоры, штрафовали и отправляли в ШИЗО. В 2017 году Лазарев заключил брак. У него есть дочь.

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