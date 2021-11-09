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Не заявляла в полицию: обвиняемый в убийстве трёх студенток в Гае признался в изнасиловании ещё одной женщины
09 ноября 2021, 19:55 • 166 • В России
Обвиняемый в убийстве трёх девушек под Оренбургом признался в ещё одном преступлении, которое он совершил после выхода из колонии. Об этом сообщил представитель областного следственного управления. По его словам, в ходе следствия выяснилось, что спустя месяц после освобождения Александр Лазарев изнасиловал женщину. Его жертва чудом выжила, но не стала заявлять в полицию, добавил следователь. Адвокат обвиняемого в тройном убийстве сообщила RT, что пока мужчине не предъявлены новые обвинения.
© СУ СК России по Оренбургской области
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области в ещё одном тяжком преступлении. По версии следствия, 29-летний Александр Лазарев до того, как он совершил тройное убийство, изнасиловал ещё одну женщину. Это выяснилось в ходе расследования резонансного уголовного дела, рассказал руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Оренбургской области Дмитрий Анненков. Интервью с ним было опубликовано 9 ноября на сайте ведомства.
«Обвинение пока не предъявили»
«В августе он совершил ещё одно изнасилование, которое просто было латентным: потерпевшая не захотела об этом заявлять», — сообщил Дмитрий Анненков.
Он подчеркнул, что жертва изнасилования «чудом избежала смерти».
Адвокат Ирина Санжиева, которая представляет интересы Лазарева, пока отказалась комментировать информацию о том, что её клиент признался в ещё одном изнасиловании.
«Я не могу сейчас говорить о том, совершал ли он что-то ещё или нет. Скажу только, что никаких обвинений в новых преступлениях ему не предъявляли», — сказала Санжиева в беседе с RT.
Отрицает изнасилование
Напомним, тела двух девушек нашли 30 сентября в городе Гае после тушения пожара в квартире. Затем во дворе дома обнаружили ещё одну убитую. По предварительным данным, всех их убили кухонным ножом, который нашли на месте. Три девушки — 17, 18 и 19 лет — приехали из Башкирии, учились в местном медицинском колледже и вместе снимали квартиру.
После произошедшего под подозрение попал 18-летний знакомый девушек, однако вскоре выяснилось, что он не причастен к убийству.
3 октября сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Орске задержали 29-летнего Александра Лазарева при попытке угона автомобиля. До этого следователи распространили ориентировку на ранее судимого мужчину.
Следствие обвиняет Лазарева в пяти уголовных преступлениях: «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «Неправомерное завладение автомобилем». 5 октября суд заключил Лазарева под стражу до 30 ноября.
Как пояснила собеседница, Лазарев утверждает, что погибшие не были против сексуальной связи с ним.
Нашли окровавленную одежду
В свою очередь представитель оренбургского СКР Дмитрий Анненков в своём интервью подчеркнул, что студентки не были знакомы с Лазаревым.
По версии следствия, после преступления подозреваемый поджёг квартиру, чтобы скрыть следы. Несмотря на это, следователи собрали достаточно улик, которые подтверждают версию о том, что именно Лазарев изнасиловал и убил девушек, добавил Дмитрий Анненков. Осмотр небольшой квартиры, где произошло преступление, длился около суток, в нём участвовали пять криминалистов.
Причастность Лазарева подтвердили и результаты ряда экспертиз, в том числе одежды обвиняемого. Её нашли в лесополосе недалеко от места преступления, вся она была испачкана в крови, добавил следователь.
По данным RT, ранее Лазарев уже был судим: за разбой в 2010 году и убийство в 2012-м. Он отбывал наказание в колонии строгого режима с декабря 2012 года.
В январе 2021-го Оренбургский областной суд вынес решение по апелляции Лазарева о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания, летом вышел на свободу.
Согласно материалам суда, Лазарев в колонии характеризовался положительно. При этом за годы заключения он 15 раз нарушал порядок отбывания наказания. За это ему делали выговоры, штрафовали и отправляли в ШИЗО. В 2017 году Лазарев заключил брак. У него есть дочь.
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