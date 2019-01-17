«Не завтрашний день»: зачем США нужны надводные морские беспилотники

Командующий надводными силами ВМС США вице-адмирал Ричард Браун заявил, что для сдерживания России и Китая Вашингтон должен усилить свой военно-морской потенциал, в том числе за счёт беспилотных кораблей. Ранее Пентагон уже заявлял о планах по созданию крупных морских беспилотников, а ВМС США, как сообщали американские СМИ, ведут испытания безэкипажного Sea Hunter («Морской охотник»). Однако эксперты сомневаются в том, что «автоматические» корабли могут эффективно применяться в ближайшем будущем. Как беспилотные корабли Соединённых Штатов способны повлиять на обстановку в Мировом океане, выяснял RT.

15 января, выступая на 31-м национальном симпозиуме Ассоциации надводных сил ВМС США, командующий этими силами, вице-адмирал Ричард Браун заявил, что Соединённые Штаты вступили в эру противостояния великих держав, в которой Россия и Китай бросают вызов американским военно-морским силам.

«На этот раз мы имеем дело с двумя ревизионистскими и вновь усиливающимися странами — Россией и Китаем, — подчеркнул американский военный. — Россия снова направляет атомные подводные лодки через Фареро-Исландский рубеж и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике. Китай находится в полной готовности к вызовам в пределах первой цепи островов. Между прочим, китайские силы конвоируют каждый корабль США, проходящий в этой зоне».

Вице-адмирал отметил, что подошли к концу «великолепные» времена, когда Соединённые Штаты после окончания холодной войны могли «делать что угодно, идти куда угодно и когда угодно» на просторах Мирового океана, в то время как российские корабли и подлодки ржавели и разрушались.

Теперь, по его словам, американский надводный флот, чтобы сохранить своё прежнее преимущество, должен сделать рывок вперёд — как в области подготовки личного состава и управления боевыми действиями, так и с точки зрения оснащения современными боевыми системами, в том числе беспилотными.

Ричард Браун ( в звании контр-адмирала) в 2016 году

© U.S. Navy

«Нам также нужны средние и большие беспилотные надводные суда, боеспособный фрегат и крупный надводный корабль нового типа», — подчеркнул вице-адмирал Браун.

Беспилотная угроза

В прошлом году, по сообщениям американских СМИ, ВМС США приступили к испытаниям боевого надводного беспилотника Sea Hunter («Морской охотник»), предназначенного для борьбы с подводными лодками противника, в первую очередь дизель-электрическими субмаринами. Новая боевая система водоизмещением 135 тонн движется со скоростью 27 узлов (около 50 км/ч) и может находиться в автономном плавании до трёх месяцев.

Это первая разработка боевого надводного дрона среднего водоизмещения. Однако надводные беспилотники меньших размеров давно и успешно «прописались» как в ВМС США, так и на флотах других стран. Как правило, это беспилотные катера. В январе прошлого года российские СМИ сообщали об успешных испытаниях российского противоминного надводного дрона «Диамант», которым должны оснастить отечественные противоминные тральщики.

Однако, как сообщало 15 января американское издание Defense News, США намерены создавать гораздо более крупные беспилотные корабли, чем те, что стоят на вооружении других стран. Помимо оснащённой сенсорами платформы, наподобие Sea Hunter, ВМС намерены обратиться к производителям с просьбой о разработке надводных беспилотников длиной свыше 50 м.

Американское издание Popular Mechanics отмечает, что эти корабли могут быть оснащены как разведывательными системами, так и боевыми, в том числе пусковыми установками Mk 41, способными нести противоракеты в рамках системы ПРО и крылатые ракеты «Томагавк», в том числе с ядерными боеголовками.

Американские военные корабли в ходе учений Rimpac в 2012 году

© U.S. Navy

«Размещение наступательных ракет на безэкипажном корабле придаст ВМС большую гибкость в уничтожении целей, позволяя обходить силы противника с флангов и выпускать ракеты с неожиданных направлений», — комментирует планы ВМС США Popular Mechanics.

Спорная идея

«Это мертворождённая идея, — прокомментировал в беседе с RT американские планы по созданию крупных беспилотных кораблей член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в запасе Константин Сивков. — Имеет смысл строить корабль, если он является многофункциональным, позволяет решать широкий круг задач. Экипажу в боевой обстановке приходится действовать в очень неординарных условиях. Без человека принятие решения и выбор способов действия, тактики и боевого применения корабля невозможны».

По словам эксперта, для беспилотного корабля проблематично будет распознавать боевую обстановку, а если американцы хотят создать такой дрон полностью автономным, то недостатки в распознавании целей могут сделать его угрозой для кораблей собственного флота. Если же главную роль будут играть операторы, находящиеся на суше или других кораблях, то достаточно нарушить связь, используя в том числе средства радиолокационного подавления, чтобы вывести такую боевую платформу из строя.

По словам эксперта, более реализуемым был бы план создания корабля с минимальным экипажем и высоким уровнем автоматизации.

Как отметил, в свою очередь, в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, развитие беспилотных технологий — одно из приоритетных направлений в развитии мирового ВПК и создание беспилотных кораблей, превышающих в размерах беспилотные катера, выглядит логичным шагом.

«Если мы посмотрим на те задачи, которые выполняют экипажные корабли класса «корвет», или в нашей номенклатуре «малый ракетный корабль», то их боевое применение может быть полностью автоматизировано», — считает военный эксперт.

В частности, по его словам, уже сейчас по максиму автоматизированы процессы запуска крылатых ракет, работы комплексов ПВО малой дальности на таких кораблях. То же самое касается навигации и противолодочной борьбы.

Американский корвет Independence

© U.S. Navy

«Фактически сейчас экипаж играет роль наблюдателей за работой этих систем», — отмечает Мураховский.

Но в то же время, полагает эксперт, появление первых полностью беспилотных кораблей — это всё же «не завтрашний день».

Асимметричный ответ

Россия также развивает технологии применения беспилотных аппаратов в Мировом океане. Как сообщало в конце декабря агентство ТАСС, РФ начала испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического беспилотного аппарата «Посейдон».

По словам Сивкова, «Посейдон» не совсем верно называть беспилотником, так как обычно под этим словом понимается аппарат, способный возвращаться на базу. Россия же разработала ядерную торпеду, возвращение которой на базу после применения не предполагается. Поэтому её использование выглядит более реалистичным, чем американские планы создания надводного беспилотника.

«Это не многофункциональна система, это просто торпеда», — отмечает эксперт.

Надводный же беспилотник, по его словам, столкнётся с множеством более сложных задач, чем просто выход на цель: это и ПВО, и борьба с кораблями и подлодками противника, и поддержание постоянной связи с командованием, и маневрирование, и действия в составе морского ордера — регламентированного по направлениям, взаимным дистанциям и интервалам походного или боевого порядка кораблей.

Создание морских дронов — не единственное направление модернизации американских ВМС, о котором заявил вице-адмирал Ричард Браун. Так, по его словам, необходимо продвигать уже отмеченные выше программы строительства новых фрегатов и надводных судов, контракты по которым будут заключены в 2020-х годах, а также оснащения американских кораблей гиперзвуковым оружием.

Также, по словам командующего надводными силами американских ВМС, необходимо «полностью интегрировать» новейшие многоцелевые истребители F-35B в структуру ВМС, оснастить корабли новейшими ракетными системами и принять на вооружение новую версию ракеты «Томагавк» — Maritime Strike Tomahawk, предназначенную для борьбы с надводными целями противника. Разрабатываемый компанией Raytheon апгрейд знаменитой крылатой ракеты должен быть готов к 2022 году.

В США, как и в России, также идут работы и по созданию автономных или полуавтономных подводных систем. Ещё в 2016 году один из ведущих подрядчиков Пентагона Boeing представил крупнотоннажную беспилотную подлодку Echo Voyager двойного назначения.

Boeing Echo Voyager

© Boeing

Однако пока подводные беспилотники, стоящие на вооружении в ВМС США, не отличаются большими размерами. Как правило, это небольшие дроны, которые занимаются расчисткой противоминных заграждений.

Ранее представители Минобороны США сообщали о планах ввода в строй подводных беспилотников крупного диаметра к 2020 году, но в открытом доступе информации об успешной реализации этих проектов нет.

«США традиционно делают акцент на развитии флота и авиации», — отмечает Виктор Мураховский.

По его словам, Военно-морской флот России не гонится за паритетом с ВМС США на просторах Мирового океана и решает в первую очередь задачу обороны территории РФ и присутствия в Мировом океане.

«Поэтому мы асимметрично отвечаем на такого рода угрозы. Один из примеров — это береговые противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал», в Америке таких комплексов просто нет. Или гиперзвуковой комплекс авиационного базирования «Кинжал». В США таких комплексов тоже нет», — подчеркнул Мураховский.

По утверждению эксперта, все задачи по парированию угроз с приморских направлений уже учтены в российской госпрограмме вооружений и плане строительства ВС на ближайшие 10 лет.