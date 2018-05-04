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Не завирайся

04 мая 2018, 15:24  •  97 • Карикатуры

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что правительство британского премьера Терезы Мэй как минимум трижды лгало о "деле Скрипалей". Многочисленные обманы Лондона проступают все четче, отметила дипломат.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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