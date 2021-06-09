«Не зацикливаемся на этом»: в России отреагировали на возможное ужесточение позиции США по «Северному потоку — 2»

Россия не придаёт особого значения заявлениям из Вашингтона о возможности пересмотра решения касательно нераспространения санкций на оператора проекта «Северный поток — 2» (компанию Nord Stream 2 AG). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва не зацикливается на заявлениях администрации Джо Байдена, представители которой сначала сообщили, что не будут вводить новые рестрикции, а затем подали противоположные сигналы. Рябков также подчеркнул, что поставки топлива по газопроводу будут начаты вне зависимости от возможных дальнейших действий США. По мнению экспертов, Вашингтон ведёт политическую игру в преддверии саммитов НАТО и G7, а также встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечают аналитики, Соединённые Штаты таким образом пытаются добиться уступок от Москвы и Брюсселя.

Российская сторона не придаёт особого значения заявлениям из Вашингтона о возможности пересмотра решения об исключении оператора проекта «Северный поток — 2» (компании Nord Stream 2 AG) из американских санкций. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить «Северный поток— 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чём помешал, но не сорвал (проект. — RT)», — сказал Рябков журналистам.

По его словам, безотносительно возможных действий Соединённых Штатов в отношении трубопровода поставки газа по нему будут начаты.

«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа, — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ «грязный», — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать», — сообщил дипломат.

Рябков также отметил, что Москва не будет вести «никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций».

«Пройдёт время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран», — подчеркнул замглавы МИД.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на днях заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано.

«Две недели назад мы внесли в санкционный список по закону «О защите энергетической безопасности Европы» ещё больше компаний, чем когда-либо прежде… При этом мы делали исключения из санкций, но эти решения могут отменяться… Речь о санкциях в отношении Nord Stream 2 AG — компании, стоящей за реализацией проекта, и её гендиректора… И я говорил нашим немецким партнёрам, что теперь им нужно работать с нами и другими странами, чтобы обеспечить смягчение и устранение возможных негативных последствий введения трубопровода в эксплуатацию», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

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По его словам, к тому моменту, когда администрация Джо Байдена пришла к власти, газопровод «Северный поток — 2» был готов более чем на 90%: «С практической точки зрения предотвращение физического завершения строительства на том этапе, по нашим оценкам, было маловероятно независимо от санкций».

Принятое решение

Напомним, 19 мая на сайте Госдепа было опубликовано заявление Блинкена, в котором сообщалось, что США не будут применять санкции в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Уточнялось, что такая мера отвечает национальным интересам Соединённых Штатов. Говорилось также, что данные действия «демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием» президента США восстановить отношения с союзниками и партнёрами в Европе.

В Москве и Берлине позитивно оценили такой шаг Вашингтона. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом назвал его воодушевляющим сигналом.

Однако обещания не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG не помешали Вашингтону наложить рестрикции на другие фирмы, связанные с проектом «Северный поток — 2». Как сообщала пресс-служба Минфина США 21 мая, в санкционном списке оказались в том числе ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 российских судов, которые участвуют в реализации проекта.

Спустя несколько дней после этого Байден заявил журналистам, что дальнейшее введение санкций против «Северного потока — 2», который почти достроен, было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. При этом он подчеркнул, что «с самого начала» выступал против возведения трубопровода.

«Они (немцы. — RT) знают, насколько решительная у меня позиция, и, надеюсь, мы сможем совместно поработать над тем, как они будут действовать в этом вопросе дальше», — сказал он.

О завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня. По словам российского лидера, «линейная работа целиком, включая морской участок, закончена». Кроме того, Путин напомнил, что трубопровод высокоэффективен с экономической точки зрения, полностью отвечает наиболее строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.

Вторая нитка «Северного потока — 2» также близка к завершению. Об этом сообщил Райнер Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнёром «Газпрома» по проекту. По словам Зеле, осталось достроить около 50 км трубопровода.

«Политическая игра»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в случае с позицией США относительно санкций против проекта «Северный поток — 2» речь идёт о политической игре Вашингтона.

«Это маневрирование связано с тем, что в июне американский президент Джо Байден будет в Европе, чтобы поучаствовать на саммитах НАТО и G7, а также встретиться с президентом России. Ситуация вокруг газопровода может быть в повестке во всех трёх форматах встреч. Сейчас же США хотят «поиграть на нервах» России и Европы, показать, что у Вашингтона нет определённой позиции и решения по «Северному потоку — 2» могут измениться в зависимости от результатов трёх саммитов», — заявил аналитик в беседе с RT.

Белый дом

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По словам Оленченко, так американская сторона пытается оставить себе поле для манёвра.

«По этой причине они сделали оговорку, что рестрикции против Nord Stream 2 AG могут быть введены в действие. Вашингтон этим демонстрирует, что не даёт твёрдых обещаний, этим он хочет развязать себе руки», — сказал эксперт.

Схожей позиции придерживается и член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его словам, подобные шаги США говорят о том, что они рассматривают инструмент санкций в отношении «Северного потока — 2» как элемент политического торга или шантажа.

«То есть сначала они говорят, что могут убрать Nord Stream 2 AG из санкционного списка, а потом, в зависимости от результатов переговоров президентов России и США, наоборот, не просто их привести в действие, а предпринять ещё более строгие ограничительные меры в отношении компаний, которые связывают со строительством, эксплуатацией и в целом с работой над проектом», — сказал аналитик в комментарии RT.

Эксперты считают, что такой подход со стороны Вашингтона нацелен на получение уступок со стороны Москвы и Европы. При этом характер действий американской стороны, которая заявляет, что на любом этапе может фактически взять свои слова обратно, говорит о том, что Соединённые Штаты — крайне ненадёжный партнёр, полагают аналитики.

«В целом американская политика в отличие от европейской строится не на балансе сил, а на утверждении лидерства, которое ставит на первое место лишь интересы США. Соответственно, как можно говорить о надёжности Вашингтона как партнёра, если он исходит только из своих собственных интересов», — отметил Оленченко.

При этом аналитики сходятся во мнении, что уже никакие американские санкции не смогут остановить «Северный поток — 2».

«Подобные рестрикции обычно направлены на то, чтобы создать трудности для возведения объекта. Однако газопровод уже почти достроен, и проект будет завершён. Тем более в трубопроводе нуждается Европа», — отметил Оленченко.

Данюк со своей стороны подчеркнул, что американцы уже не в состоянии ничего сделать, чтобы строительство газопровода было заморожено.