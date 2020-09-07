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Не заслуживает доверия: эксперт оценил запись перехваченных Минском переговоров

07 сентября 2020, 19:10  •  98 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Полковник ФСБ в запасе утверждает, что ничего серьезного от предоставленного Москве диалога ФРГ и Польши ждать не стоит
Представленная белорусской стороной запись, подтверждающая сфабрикованность версии об "отравлении" блогера Алексея Навального, не является предметом серьезных обсуждений. Такое мнение выразил полковник Федеральной службы безопасности в запасе Владимир Луценко.
По словам эксперта, для иных заявлений требуются записи, оформленные в процессуальном порядке в соответствии с законом. Именно тогда полученные данные может рассмотреть суд.
"Все остальное – неизвестно кем и откуда записанное – ни о чем", – добавил Луценко.
Отставной полковник считает, что любезно предоставленные Белоруссией записи "несерьезно даже обсуждать". Эксперт также заявил, что лидер Республики Александр Лукашенко заслуживает доверия лишь в том случае, если говорит "о выращивании картошки".
Луценко добавил, что версия об "отравлении" россиянина "Новичком" является "блефом", сообщает НСН.
Лукашенко заявлял, что спецслужбам его страны удалось перехватить запись диалога ФРГ и Польши, являющуюся доказательством фальсификации версии об "отравлении" блогера. Впоследствии диалог был опубликована СМИ Белоруссии. Немецкая и польская стороны отрицают эти обвинения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Кремль не может дать оценку записи, так как это является работой уполномоченных спецслужб, сообщает РИА "Новости".
Ранее эксперт Александр Колпакиди заявлял, что перехват телефонного диалога между Варшавой и Берлином с территории Белоруссии технически возможен.

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