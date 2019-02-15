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Не заслужили: Петербургские чиновники остались без премий

15 февраля 2019, 18:24  •  26 • В России

Никто не проронил ни слова. Собравшиеся на совещании чиновники скромно промолчали, когда врио губернатора Петербурга спросил присутствующих: «Вопросы или предложения есть?». За минуту до этого глава города лишил всех премии.

- Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть – делается для людей, - заявил Александр Беглов на встрече с 18 руководителями районных администраций.

По словам главы Северной столицы, всю зиму горожане массово жаловались на плохую работу коммунальных служб, которые явно не справлялись с уборкой города. Но виноваты в этом были не столько простые дворники, сколько чиновники.

- Ваши коллективы тут ни при чем. Вы отвечаете за них, я – за вас. Поэтому без премий, - отрезал Беглов.

Допвыплат лишились главы комитетов Смольного, руководители районов, члены правительства Петербурга и сам Александр Беглов.

"Не заработали". Жители Петербурга массово жаловались на работу глав районов. Фото: Пресс-служба администрации губернатора СПб

По мнению врио губернатора, одной из причин, по которой не получается оперативно решать проблемы, стал недостаток полномочий у районных администраций.

- Каждый район Петербурга сопоставим по размерам со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления, - уверен Александр Беглов.

Излишняя централизация власти приводит к тому, что на местах не могут работать в полную силу. Результатом становится «дезорганизация» управления городом. Впрочем, и с чиновников никто ответственности не снимает.

По результатам сегодняшнего совещания своих постов лишились Юлия Киселева - глава Василеостровского района, Виталий Черкашин - Красносельского и Андрей Хлутков – руководитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

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