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Не заслужили: Петербургские чиновники остались без премий
15 февраля 2019, 18:24 • 26 • В России
Никто не проронил ни слова. Собравшиеся на совещании чиновники скромно промолчали, когда врио губернатора Петербурга спросил присутствующих: «Вопросы или предложения есть?». За минуту до этого глава города лишил всех премии.
- Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть – делается для людей, - заявил Александр Беглов на встрече с 18 руководителями районных администраций.
По словам главы Северной столицы, всю зиму горожане массово жаловались на плохую работу коммунальных служб, которые явно не справлялись с уборкой города. Но виноваты в этом были не столько простые дворники, сколько чиновники.
- Ваши коллективы тут ни при чем. Вы отвечаете за них, я – за вас. Поэтому без премий, - отрезал Беглов.
Допвыплат лишились главы комитетов Смольного, руководители районов, члены правительства Петербурга и сам Александр Беглов.
"Не заработали". Жители Петербурга массово жаловались на работу глав районов. Фото: Пресс-служба администрации губернатора СПб
По мнению врио губернатора, одной из причин, по которой не получается оперативно решать проблемы, стал недостаток полномочий у районных администраций.
- Каждый район Петербурга сопоставим по размерам со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления, - уверен Александр Беглов.
Излишняя централизация власти приводит к тому, что на местах не могут работать в полную силу. Результатом становится «дезорганизация» управления городом. Впрочем, и с чиновников никто ответственности не снимает.
По результатам сегодняшнего совещания своих постов лишились Юлия Киселева - глава Василеостровского района, Виталий Черкашин - Красносельского и Андрей Хлутков – руководитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
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