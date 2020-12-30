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Не заслужил: Зеленский остался без открытки из Кремля

30 декабря 2020, 15:05  •  85 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отношения Москвы и Киева вернулись на "порошенковский" уровень
Президент Украины Владимир Зеленский добился, что отношение к нему Кремля стало таким же, как к его предшественнику Петру Порошенко в конце срока. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.
Как стало известно 30 декабря, президент РФ Владимир Путин направил новогодние поздравления зарубежным коллегам. Но в их списке нет лидеров Грузии, прибалтийских республик и Украины, хотя даже прорумынский президент Молдавии Майя Санду удостоилась телеграммы, а в США направлено два поздравления – Дональду Трампу и Джо Байдену, передает "Общественная служба новостей".
По мнению Погребинского, Зеленский сам виноват – слишком часто "говорит глупости". И если его заявления о всеобщей мобилизации украинцев для войны с Россией еще можно списать на провокацию журналистов, то слова о вине Москвы в развязывании Второй мировой войны – просто "безответственные высказывания", передает "КП".
В результате отношения Москвы и Киева при Зеленском вновь скатились до уровня "позднего Порошенко", говорил политолог:
"Он перестал рассматриваться в Москве как договороспособный участник международного процесса. С ним перестали разговаривать, брать трубку. Сейчас близко к этому",
– считает Погребинский, хотя и допускает, что в случае с Зеленские еще не все потеряно – разговаривать с ним Путин, возможно, еще согласится.
Ранее Зеленский заявил, что может в любой момент позвонить Путину – и тот снимет трубку.

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