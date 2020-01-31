Не засиживаться в кабинетах. Путин призвал власти на местах к диалогу с населением • 71 • Политика КРАСНОГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание властей муниципалитетов на необходимость "обратной связи" с населением, в том числе посредством цифровых платформ. На заседании Совета по развитию местного самоуправления глава государства призвал не "засиживаться в кабинетах", а общаться с жителями, обсуждая с ними насущные проблемы городов и поселков. "Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей, поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - сказал он. По словам президента, механизм прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. Глава государства отметил, что это работает не только в Московской области, где и прошло заседание, но и в других регионах страны, например, в Татарстане. "Это все современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - сказал он. Путин призвал тиражировать положительные практики по всей стране. "Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах РФ, в крупных городах, в центрах местного самоуправления", - отметил президент. Он указал на то, что если где-то не хватает бюджетных денежных средств, то нужно поддержать такие начинания из других бюджетов других уровней. Гарантии самостоятельности муниципалитетов Глава государства заверил, что пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ, не обсуждается. "Будем строго этому следовать", - добавил он. Российский лидер подчеркнул, что власти будут "обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, активно включаться в достижение национальных целей развития как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти". Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, "но они находятся здесь, а не где-то там в космическом пространстве, на Луне, они часть общества, страны и системы управления". "Их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России, - сказал он. - Напротив, четкое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие, деловое партнерство - это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан России". По словам Путина, именно поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти. Российский лидер поручил начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года. По его словам, муниципалитеты являются самым близким к людям уровнем публичной власти, у них "огромная сфера ответственности". Президент подчеркнул, что "где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными, хорошими дорогами, освещенными улицами, благоустроенными дворами, удобными спортивными и детскими площадками". "Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей, и наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы и несогласованность между регионами и муниципалитетами", - заявил Путин. Российский лидер добавил, что "на федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления". Реструктуризация бюджетных кредитов Для решения финансовых проблем на местах он предложил распространить на муниципалитеты систему реструктуризации бюджетных кредитов, применяемую в регионах. "Предлагаю субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов - их у нас по всей бюджетной системе муниципалитетов около 25%", - сказал Путин. Президент добавил, что это нужно делать, "исходя из расходов муниципалитетов на решение приоритетных проблем на местах и с учетом дополнительных доходов, поступающих в бюджеты регионов от реализации инвестпроектов на территории муниципальных образований". По словам Путина, "требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур - именно здесь причины многих трудностей в их работе". Президент также потребовал увеличить долю расходов муниципалитетов, при определении которых учитывается мнение граждан, минимум до 5%. "Много было сказано о том, что людям виднее, на что тратить деньги, имеется в виду жителям муниципалитетов, - подчеркнул он. - Поэтому приоритеты для финансирования следует выбирать в живом диалоге с гражданами". "Здесь согласен с тем, что нужно повышать роль так называемого живого или инициативного бюджетирования, - добавил глава государства. - В этой связи считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан". По словам президента, сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%. "Предложения граждан должны обязательно учитываться и быть в основе муниципальных заявок на участие в региональных и федеральных программах", - подытожил Путин, предложив учитывать в работе над нацпроектами мнение руководителей муниципалитетов. Глава государства констатировал, что средства для финансирования муниципалитетов есть, "они зашиты в разных статьях, важно вовремя доводить их до получателя". Путин также призвал сокращать сроки и процедуры согласования планирования, возведения и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Глава государства поддержал идею увеличения премиального фонда для победителей конкурса среди муниципалитетов. "Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей", - отметил он. Президент уточнил, что в 2020 году в бюджете такое увеличение премий не предусмотрено. "Поэтому договоримся с Министерством финансов: я выделю эти средства из резервного фонда президента с тем, чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год", - сказал глава государства. Он также поручил "актуализировать критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе, и согласовать с муниципальным сообществом". Благоустройство и социальная инфраструктура Значительное внимание на заседании было уделено вопросам благоустройства муниципалитетов и создания в них социальной инфраструктуры. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев доложил, что общественные пространства в более чем 5 тыс. муниципальных образований благоустроили в России с 2017 года, на это было направлено 95 млрд рублей. Он добавил, что одной из главных задач стало вовлечение граждан в выбор территорий и их благоустройство. По словам министра, по итогам 2019 года 10% жителей населенных пунктов, в которых реализовались проекты благоустройства, приняли участие в решении этих вопросов. К 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется вовлечь 30% россиян в решение вопросов благоустройства территорий. Якушев отметил, что при Минстрое России был создан координационный совет по добровольчеству и вовлечению молодежи в развитие территорий. По его словам, в 45 регионах страны созданы молодежные объединения по формированию комфортной среды. 13 проектов, подготовленных добровольцами, были признаны победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, добавил глава Минстроя. В Чувашии назвали дату выборов главы региона Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что уже поручил создать единый портал, на котором будет собрана вся информация по строительству новых детсадов и школ. "Это необходимо для более эффективного планирования в части строительства новых объектов", - пояснил он, призвав глав регионов в вопросе строительства новых объектов учитывать мнение муниципалитетов и местных жителей. Министр напомнил, что в 2019 году в России было введено в эксплуатацию 577 детских садов, что позволило обеспечить 79 тыс. новых мест. "В этом году планируется вести 737 дошкольных организаций, - рассказал Кравцов. - Вопрос лицензирования в министерстве на особом контроле: взаимодействуем с Рособрнадзором, сделаем все, чтобы все новые объекты получили лицензию без бюрократических задержек и проволочек". Он добавил, что проблемы с лицензированием есть и в части введения в эксплуатацию новых школ. "По итогам 2019 года введено 96 школ, - отметил министр. - В этом году планируется ввести 183 школы. К сожалению, здесь порой возникают аналогичные проблемы с лицензированием". О развитии культуры в муниципалитетах доложила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она посетовала, что более 300 домов культуры в малых населенных пунктах, отремонтированных в рамках национального проекта "Культура", составляют лишь 3% от общей потребности. "Сегодня в России более 85 тыс. муниципальных учреждений культуры, половина из которых - сельские дома культуры. Каждый пятый из них требует ремонта, - рассказала Любимова. - И те 300 домов культуры, которые построены и отремонтированы в рамках нацпроекта, - всего 3% от общей потребности". "Мы просили бы увеличить финансирование программы по восстановлению сельских ДК в два раза с 2021 года", - обратилась Любимова к Путину. Министр культуры напомнила, что за 2019 год было отремонтировано и построено свыше 300 домов культуры в 63 регионах. "Это было сделано почти для 1 млн сельских жителей, - отметила она. - Для них ДК без преувеличения становятся окном в мир культуры". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





71 Источник Похожие новости Путин сменил статс-секретаря - заместителя директора ФСО Нацпроект "Образование" дополнится проектом воспитания патриотизма - поручение Путина В зоне доступа: концепция единого правового портала появится в марте В Госдуме сравнили вводящие санкции США с беззубым псом Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС Не засиживаться в кабинетах. Путин призвал власти на местах к диалогу с населением Новости партнеров