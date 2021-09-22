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Не запугать: в МВД Украины озвучили главную цель покушения на советника Зеленского

22 сентября 2021, 16:55  •  167 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Нацполиция рассматривает среди основных версий давление на главу государства
Цель покушения на президента Украины Сергея Шефира, машину которого обстреляли под столицей, состояла в убийстве госслужащего. Такое зяавление сделали в Министерстве внутренних дел страны.
Таким образом, считают в ведомстве, преступники пытались не напугать украинские власти, а устранить помощника президента.
Вместе с тем Национальная полиция рассматривает среди версий покушения давление на Зеленского и попытку дестабилизировать государственный строй. Правоохранительные органы также не исключают, что к инциденту могут быть причастны иностранные спецслужбы.
Сам Шефир заявил, что не может понять причин покушения в свой адрес, назвав "идиотскими" версии о том, что поводом для нападения могли послужить некие конфликты внутри действующей администрации президента.
Украинский госслужащий также похвалил водителя, который продолжил управлять транспортом, несмотря на полученное ранение. После обстрела Шефир сразу обратился по телефону к главе МВД. Правоохранительные органы, с его слов, сработали крайне оперативно. Водителя позднее госпитализировали.
По мнению советника, организаторы покушения пытались запугать "высший эталон власти", однако Владимир Зеленский вряд ли будет запуган в силу своего "стержневого" характера.
"Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает", – подчеркнул Шефир.
Напомним, 22 сентября автомобиль советника президента обстреляли недалеко от Киева. Неизвестные изрешетили транспорт пулями, ранив водителя. По словам главы "Слуги народа" Давида Арахамии, к инциденту могут быть причастны контрабандисты, лидеры ОПГ, олигархат и даже Россия.

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