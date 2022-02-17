Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
Главная / Политика

Не заметили отвода войск: Россия вновь озаботила США

17 февраля 2022, 00:25  •  77 • Политика
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Россия вновь озаботила США. За океаном не заметили отвода войск, несмотря на официальные заявления Минобороны России и видеодоказательства.
Во время выступления 16 февраля Прайс заявил, что в США не заметили отвода войск России от украинских границ. По его словам, ситуация ровно противоположная. Присутствие русских военнослужащих в регионе усилилось.
"Вызывает серьёзную озабоченность", - произнёс представитель Госдепа, говоря о той ситуации, которую он обрисовал.
Нед Прайс добавил, что Соединённые Штаты прилагают максимальные усилия, "чтобы найти мирное разрешение кризиса".
Напомним, днём ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал информацию о завершении поставленных задач и начале передислокации подразделений Южного и Западного военных округов. Техника и военные возвращаются в свои гарнизоны железнодорожным или автомобильным путём. Были также распространены кадры, подтверждающие это.
Запад вновь и вновь заявляет о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


77
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 20:55
"Вторжение" состоялось? Глава МИД Украины потребовал срочных заседаний ОБСЕ из-за "войны" с Россией
16 февраля 2022, 20:55
Президент против блогера: Зеленский решил лично уничтожить Шария
16 февраля 2022, 20:55
Не менее 295 трупов: В Донбассе нашли 5 массовых захоронений. СК России завёл дело
16 февраля 2022, 22:40
В Турции рассказали, кто ещё может признать Донбасс, помимо России
16 февраля 2022, 22:40
Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих
16 февраля 2022, 22:40
Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 17:45
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
16 февраля 2022, 04:00
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
12 февраля 2022, 14:15
Бегут не только дипломаты: Минобороны Великобритании выступило с заявлением
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
13 февраля 2022, 05:25
Эксперт: "Американцы хотят устроить бойню до завершения Олимпиады"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.