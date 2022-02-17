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Не заметили отвода войск: Россия вновь озаботила США
17 февраля 2022, 00:25 • 77 • Политика
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Россия вновь озаботила США. За океаном не заметили отвода войск, несмотря на официальные заявления Минобороны России и видеодоказательства.
Во время выступления 16 февраля Прайс заявил, что в США не заметили отвода войск России от украинских границ. По его словам, ситуация ровно противоположная. Присутствие русских военнослужащих в регионе усилилось.
"Вызывает серьёзную озабоченность", - произнёс представитель Госдепа, говоря о той ситуации, которую он обрисовал.
Нед Прайс добавил, что Соединённые Штаты прилагают максимальные усилия, "чтобы найти мирное разрешение кризиса".
Напомним, днём ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал информацию о завершении поставленных задач и начале передислокации подразделений Южного и Западного военных округов. Техника и военные возвращаются в свои гарнизоны железнодорожным или автомобильным путём. Были также распространены кадры, подтверждающие это.
Запад вновь и вновь заявляет о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.
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