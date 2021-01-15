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Не замечали несколько месяцев: Учёные отследили "маршрут" распространения британского COVID
15 января 2021, 15:10 • 127 • В мире
В совместном исследовании британские, американские и китайские учёные выяснили, как британский штамм COVID распространялся по миру. Они пришли к выводу, что вирус развозили жители Британии, причём несколько месяцев этого никто не замечал. Также учёные назвали наиболее пострадавшие страны.
Учёные проанализировали передвижения граждан из 19 стран в период с сентября по декабрь 2020 года, сделав вывод, что британский COVID появился именно в Великобритании. Хотя ранее некоторые специалисты допускали, что мутация произошла одновременно в нескольких странах мира.
Исследование же доказывает, что именно граждане Соединённого Королевства распространили новый COVID. Причём больше всех пострадала соседняя с Британией Ирландия - там вспышка была зафиксирована в сентябре-октябре. На втором месте Италия, а вот в Венгрии было зафиксировано не так много случаев нового вируса.
Учёные утверждают, поскольку строгий локдаун был введён в Великобритании только в середине декабря, остальные несколько месяцев вирус распространялся фактически незамеченным.
"Наши результаты убедительно предполагают, что новый вариант вируса был завезен путешественниками из Великобритании и распространялся незамеченным в течение нескольких месяцев во многих странах", - пишут авторы статьи.
Исследователи отмечают, что их выводы имеют некоторые ограничения, так как основываются на алгоритмах мобильности, используемых Facebook.
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