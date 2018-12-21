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Не захотят воевать с теми, кто может уничтожить человечество: Украину призвали избавиться от иллюзий о западных союзниках

21 декабря 2018, 17:54  •  59 • В мире
Международник Василий Лаптийчук отмечает, что призывы США начать черноморскую операцию против РФ несостоятельны, и Украине не стоит обольщаться на этот счет. По его словам, ни ЕС, ни США не захотят "воевать с ядерной страной, которая в состоянии уничтожить человечество".
Украина не должна уповать на помощь западных партнеров в надежде усмирить РФ на морских рубежах. В этом убежден международник Василий Лаптийчук. По словам эксперта, рассчитывать на призыв ряда американских сенаторов начать черноморскую операцию также не стоит. Он пояснил, что документ, который ранее был подготовлен в Сенате США, может претерпеть ряд изменений.
Напомним, что ранее ряд американских сенаторов выступили с призывом к президенту Дональду Трампу помочь Украине на Азовском и Черном морях. Главная суть резолюции от республиканца Рона Джонсона и демократа Дика Дурбина – обязать власти страны провести "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море".
В документе указывалось, что страны ЕС также должны присоединиться к американской агрессии - в частности, не пускать российские суда в свои порты.
"Когда мы говорим об очередных санкциях или ограничениях, нам нужно понимать, что Европейский Союз и США - не отдельные армии. Мы не должны строить себе иллюзий, что придет какая-то армия и поможет нам. Выгодно ли Германии, Франции, Великобритании, США и Канаде воевать с ядерной страной, которая в состоянии уничтожить человечество? Конечно, нет", - приводит слова политолога издание nahnews.org.

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