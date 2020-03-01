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Не захотели 9 Мая? Сразу по лбу: Сатановский выписал рецепт желающим рабства победителям

01 марта 2020, 14:24  •  59 • Политика
Политолог и публицист Евгений Сатановский прокомментировал в своём Telegram-канале отказ Украины праздновать 9 Мая. Эксперт не стал церемониться, выбирать выражения и жёстко ответил на такое решение "украинских нацистов".
На Украине отказались праздновать День Победы 9 мая. По словам политолога и публициста Евгения Сатановского, было много слов про примирение, в том числе они звучали и со стороны Европы, но тем не менее были сомнения.
"Всё-таки для страны, на территории которой шла война, был холокост со всеми его ужасами и живут все те, кто воевал и выживал на оккупированной немцами и румынами территории, или их прямые потомки... Но нет, командуют там люди прямые, бесхитростные, самоуверенные и настолько тупые, что всё, что думают, откровенно и говорят. Спасибо им за это", - написал Сатановский в своём Telegram-канале.
По его словам, Украина сейчас - это территория, которую оккупировало её нынешнее начальство и группа поддержки в виде местных нацистов и "откровенных бандитов". Задача их, по мнению политолога, состоит в том, чтобы искоренить всё, связанное с Российской Империей и СССР, а также с русской культурой и языком.
"Погромщики и убийцы времён Гражданской войны и нацистской оккупации - единственные герои и нравственные ориентиры сегодняшней Украины. Понятно, что 9 Мая не их праздник. Да и вообще не праздник. Скорее, день траура. Их Европа, Европа, куда они стремятся, - это Европа Третьего рейха, Европа, оккупированная Гитлером", - подчеркнул Сатановский.
Политолог отметил, что нынешние украинцы могли бы праздновать День Победы, если бы Берлин взяла не Красная армия, а англичане, американцы или "хотя бы французы".
"А лучше, чтоб его никто не брал. И Украину от нацистов и бандеровцев не очищал. Так бы они в душевном согласии там и жили: нынешние с прежними. А москали были бы отброшены не то что за Урал, а за Алтай, Саяны и хребет Черского. Прижаты к Магадану и высланы на Колыму. Выморожены в Оймяконе и утоплены в море Лаптевых. Вот это они были бы готовы праздновать, эти "эуропэйци", - заключил политолог.
Он вспомнил, как его мама, которая была родом с Украины, в таких случаях говорила: "Как им не стыдно". Сатановский считает, что она была наивной, воспитанной в интеллигентной семье, а у нынешних украинцев "стыда нет".
"Они и слова-то такого не знают. Оттого так себя и ведут. И тут что-то исправить уговорами невозможно. Только по лбу. В самой жёсткой и бескомпромиссной форме. Удивительно быстро возвращает историческую память, напоминает о совести и о том, чем была Победа и почему 9 Мая на Украине непременно надо праздновать..." - заключил Сатановский.

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