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Не забытое старое: почему Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины
22 июля 2021, 21:35 • 148 • Политика
Первая в истории межгосударственная жалоба, поданная Россией против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), прежде всего призвана обратить внимание мировой общественности на многочисленные преступления соседней страны, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, это и своеобразная проверка европейской системы правосудия на прочность — она должна вразумить Киев, который отказывается соблюдать международное право и вести диалог с Москвой. Претензии РФ касаются как трагедий семилетней давности, так и их последствий: преследований, похищений и пыток, блокировки водоснабжения Крыма, ограничений прав национальных меньшинств и запрета вещания русскоязычных СМИ. В Кремле иск к Украине назвали абсолютно закономерным обращением, которое предусмотрено правилами ЕСПЧ. Сложившаяся на Украине обстановка не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций, подчеркнули в МИД РФ.
Чаша терпения
В ЕСПЧ Россия подала межгосударственную жалобу впервые. Этот документ основан на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — он стал результатом длительной кропотливой совместной работы российских министерств и ведомств, подчеркнул начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ и уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
— Жалоба направлена Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании полномочий, возложенных на нее в соответствии с вступившими в силу 1 июля 2021 года изменениями в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», — пояснил он.
Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины и российских граждан и организаций, гарантируемых конвенцией и протоколами к ней, отметил Михаил Виноградов. За прошедшие годы претензий к действиям киевских властей накопилось немало, и теперь на грубые и регулярные нарушения прав человека Украиной должны обратить внимание как европейское правосудие, так и всё мировое сообщество. Таким образом, РФ надеется заставить Киев прекратить совершать преступления, провести расследования, наказать виновных и восстановить мир на всей территории страны.
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
В документе обозначено несколько групп нарушений. Одни из них касаются последствий госпереворота на Украине. Так, виновные в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми в 2014 году на майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе так и не понесли наказания. В том же году 298 пассажиров борта «Малазийских авиалиний» погибли из-за того, что киевские чиновники не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий. В результате насильственной смены власти уже семь лет в Донбассе идет гражданская война, которую Киев называет «антитеррористической операцией». Поменять вектор политики Украины жители юго-востока страны не могут, потому что их полностью лишили возможности участвовать в выборах в центральные госорганы.
«С апреля 2014 года на Украине сложилась массовая системная административная практика по похищению жителей Донецкой и Луганской областей (в том числе с применением к ним пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) представителями Службы безопасности Украины и иных воинских подразделений ВСУ», — говорится в разъяснении к документу.
Идеалы демократии
Новые украинские законы, указано в обращении РФ, открыто дискриминируют русскоговорящих: запрещают обучать языку и притесняют СМИ, которые его используют.
Фото: РИА Новости/Стрингер
«Посредством издания ряда Указов президента Украины в 2017, 2018 и 2021 годах ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам, например, украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK, а также русскоязычным ресурсам: каналам с широким покрытием — Первому каналу, ВГТРК, «Звезде», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ-Центру, НТВ+, RТ, новостному агентству «РИА Новости», — уточняется в разъяснении к жалобе.
Также киевские власти не дают работать в стране и российскому бизнесу. На дипломатические и консульские представительства РФ неоднократно нападали, при этом киевские политики отказываются сотрудничать со следственными органами России для расследования преступлений.
Другие претензии связаны с агрессией Украины уже за ее границами. В частности, вооруженные силы страны неоднократно обстреливали сопредельные территории России, в результате чего погибли и пострадали местные жители. Киев также заблокировал Северо-Крымский канал — основной источник пресной воды для жителей полуострова, который стал субъектом РФ в 2014 году.
В жалобе Россия подробно описала процесс неконституционной смены власти на Украине и продвижения в госорганы националистических сил, что и привело к массовым преступлениям. Международные организации и иностранные государства выделяют средства Киеву на становление демократии и принятие соответствующих стандартам Совета Европы законов, но улучшений не происходит.
Северо-Крымский водоканал в Крыму
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
«Проходят годы, тратятся силы и средства, однако органы ООН (например, УВКПЧ ООН), Совета Европы, Венецианская комиссия за демократию через право, иные международные организации в ситуации с правами человека на Украине позитивных изменений не отмечают. Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека», — отмечается в разъяснении к обращению.
Москва ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39-го регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить нарушения, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Такой шаг, как заявили в МИД РФ, назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций, подчеркнули в ведомстве.
— Решение российских властей явилось следствием множества факторов: во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине; во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной конституцией; в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты, — пояснили в МИДе.
Абсолютно закономерным обращением, которое предусмотрено правилами ЕСПЧ, иск к Украине считают и в Кремле.
Люди несут цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы самолета Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», село Грабово, Донецкая область
Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDER USENKO
— Мы действительно не имеем реакции организации по многим вопросам в рамках опять же тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия, — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Президент говорил о весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. Конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы.
Исторические последствия
Главная цель этой жалобы — максимально объективно донести до мировой общественности свое видение госпереворота на Украине и его последствий, сказал «Известиям» генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В документе собраны все нарушения, на которые Европа долго закрывала глаза, оправдывая Киев. Российские ведомства неоднократно указывали на них, и решение Генпрокуратуры пойти в Европейский суд доказывает, что РФ не перестанет выступать за защиту прав людей, пострадавших в результате захвата власти.
— В очередной раз Россия выступает как некий колокол, который своим звоном призывает стороны одуматься. Европа должна понять, кого она поддерживает. Вместо того чтобы ткнуть Киев носом в его ошибки, там их предпочитают не замечать. Европейская сторона продолжает оказывает политическую и финансовую поддержку. Необходимо, чтобы на наше обвинение последовала объективная реакция западных коллег, — сказал эксперт, напомнив, что Россия уже неоднократно предоставляла доказательства своей правоты.
По его мнению, пока Киев не готов самостоятельно признавать свои ошибки. Ярким примером этого может служить недавно принятый Украиной закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. В РФ уже отметили, что это исключение не просто некорректно, а смешно и глупо. По словам президента России, такая позиция абсолютно не соответствует истории и наносит очень серьезный удар по русскому народу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
«Это самое первое действие Генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона «О прокуратуре Российской Федерации», которые Совет Федерации одобрил 23 июня этого года. В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия», — написал на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Как заявил ТАСС постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский, межгосударственная жалоба РФ на Киев в ЕСПЧ отвечает интересам европейского публичного порядка и защищает ценности Совета Европы. Судья от РФ в ЕСПЧ Дмитрий Дедов сказал НТВ, что суд проведет независимое и беспристрастное расследование, но рассмотрение дела может занять не один год.
— Украина заявляет, что она — часть Европы. Она стремится попасть в НАТО и ЕС. Так пусть тогда и ответит перед европейскими инстанциями за свои преступления, — отметил заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Раньше международные институты лишь фрагментарно оценивали нарушения Украины. Поданная жалоба позволит одному из главных судов мира комплексно охарактеризовать действия Киева, считает заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Рассмотрение этого обращения станет в целом проверкой европейской системы правосудия, которая иногда бывает предвзятой. Если суд действительно объективен и справедлив, то он будет вынужден резко отреагировать на совершающиеся преступления и заставить Украину соблюдать международное право, резюмировал эксперт.
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