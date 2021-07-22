Не забытое старое: почему Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины

Первая в истории межгосударственная жалоба, поданная Россией против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), прежде всего призвана обратить внимание мировой общественности на многочисленные преступления соседней страны , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, это и своеобразная проверка европейской системы правосудия на прочность — она должна вразумить Киев, который отказывается соблюдать международное право и вести диалог с Москвой. Претензии РФ касаются как трагедий семилетней давности, так и их последствий: преследований, похищений и пыток, блокировки водоснабжения Крыма, ограничений прав национальных меньшинств и запрета вещания русскоязычных СМИ . В Кремле иск к Украине назвали абсолютно закономерным обращением, которое предусмотрено правилами ЕСПЧ. Сложившаяся на Украине обстановка не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций, подчеркнули в МИД РФ.

Чаша терпения

В ЕСПЧ Россия подала межгосударственную жалобу впервые . Этот документ основан на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — он стал результатом длительной кропотливой совместной работы российских министерств и ведомств, подчеркнул начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ и уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

— Жалоба направлена Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании полномочий, возложенных на нее в соответствии с вступившими в силу 1 июля 2021 года изменениями в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», — пояснил он.

Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины и российских граждан и организаций, гарантируемых конвенцией и протоколами к ней, отметил Михаил Виноградов. За прошедшие годы претензий к действиям киевских властей накопилось немало, и теперь на грубые и регулярные нарушения прав человека Украиной должны обратить внимание как европейское правосудие, так и всё мировое сообщество . Таким образом, РФ надеется заставить Киев прекратить совершать преступления, провести расследования, наказать виновных и восстановить мир на всей территории страны.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Справка «Известий» Согласно документу, в число преступлений со стороны властей Украины вошли следующие пункты: - Гибель населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе речь идет о событиях на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе во время проведения так называемой АТО в Донбассе; - Подавление свободы слова и преследования инакомыслящих, включая запрет работы СМИ, интернет-платформ, преследование журналистов, политиков и граждан; - Дискриминация русскоговорящего населения, вытеснение русского языка из общественной сферы, включая образование; - Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества при обстрелах ВСУ сопредельной территории РФ; - Лишение возможности участия в выборах жителей ряда территорий на юго-востоке страны; - Водная блокада Крыма — блокирование Северо-Крымского канала; - Нападения на российские представительства на территории Украины; - Крушение рейса MH17 в результате незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий; - Отказ от оказания правовой помощи российским следователям в расследовании преступлений.

В документе обозначено несколько групп нарушений. Одни из них касаются последствий госпереворота на Украине. Так, виновные в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми в 2014 году на майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе так и не понесли наказания . В том же году 298 пассажиров борта «Малазийских авиалиний» погибли из-за того, что киевские чиновники не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий. В результате насильственной смены власти уже семь лет в Донбассе идет гражданская война, которую Киев называет «антитеррористической операцией» . Поменять вектор политики Украины жители юго-востока страны не могут, потому что их полностью лишили возможности участвовать в выборах в центральные госорганы.

«С апреля 2014 года на Украине сложилась массовая системная административная практика по похищению жителей Донецкой и Луганской областей (в том числе с применением к ним пыток , бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) представителями Службы безопасности Украины и иных воинских подразделений ВСУ», — говорится в разъяснении к документу.

Идеалы демократии

Новые украинские законы, указано в обращении РФ, открыто дискриминируют русскоговорящих: запрещают обучать языку и притесняют СМИ, которые его используют .

Фото: РИА Новости/Стрингер

«Посредством издания ряда Указов президента Украины в 2017, 2018 и 2021 годах ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам, например, украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK, а также русскоязычным ресурсам: каналам с широким покрытием — Первому каналу, ВГТРК, «Звезде», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ-Центру, НТВ+, RТ, новостному агентству «РИА Новости», — уточняется в разъяснении к жалобе.

Также киевские власти не дают работать в стране и российскому бизнесу. На дипломатические и консульские представительства РФ неоднократно нападали, при этом киевские политики отказываются сотрудничать со следственными органами России для расследования преступлений.

Другие претензии связаны с агрессией Украины уже за ее границами. В частности, вооруженные силы страны неоднократно обстреливали сопредельные территории России, в результате чего погибли и пострадали местные жители . Киев также заблокировал Северо-Крымский канал — основной источник пресной воды для жителей полуострова, который стал субъектом РФ в 2014 году.

В жалобе Россия подробно описала процесс неконституционной смены власти на Украине и продвижения в госорганы националистических сил, что и привело к массовым преступлениям. Международные организации и иностранные государства выделяют средства Киеву на становление демократии и принятие соответствующих стандартам Совета Европы законов, но улучшений не происходит.

Северо-Крымский водоканал в Крыму Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

«Проходят годы, тратятся силы и средства , однако органы ООН (например, УВКПЧ ООН), Совета Европы, Венецианская комиссия за демократию через право, иные международные организации в ситуации с правами человека на Украине позитивных изменений не отмечают. Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека» , — отмечается в разъяснении к обращению.

Москва ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39-го регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить нарушения, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Такой шаг, как заявили в МИД РФ, назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций , подчеркнули в ведомстве.

— Решение российских властей явилось следствием множества факторов: во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине; во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной конституцией; в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты, — пояснили в МИДе.

Абсолютно закономерным обращением, которое предусмотрено правилами ЕСПЧ, иск к Украине считают и в Кремле.

Люди несут цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы самолета Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», село Грабово, Донецкая область Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDER USENKO

— Мы действительно не имеем реакции организации по многим вопросам в рамках опять же тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия, — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Президент говорил о весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. Конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы.

Исторические последствия

Главная цель этой жалобы — максимально объективно донести до мировой общественности свое видение госпереворота на Украине и его последствий, сказал «Известиям» генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов . В документе собраны все нарушения, на которые Европа долго закрывала глаза, оправдывая Киев. Российские ведомства неоднократно указывали на них, и решение Генпрокуратуры пойти в Европейский суд доказывает, что РФ не перестанет выступать за защиту прав людей, пострадавших в результате захвата власти.

— В очередной раз Россия выступает как некий колокол, который своим звоном призывает стороны одуматься. Европа должна понять, кого она поддерживает . Вместо того чтобы ткнуть Киев носом в его ошибки, там их предпочитают не замечать. Европейская сторона продолжает оказывает политическую и финансовую поддержку. Необходимо, чтобы на наше обвинение последовала объективная реакция западных коллег, — сказал эксперт, напомнив, что Россия уже неоднократно предоставляла доказательства своей правоты .

По его мнению, пока Киев не готов самостоятельно признавать свои ошибки. Ярким примером этого может служить недавно принятый Украиной закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские . В РФ уже отметили, что это исключение не просто некорректно, а смешно и глупо. По словам президента России, такая позиция абсолютно не соответствует истории и наносит очень серьезный удар по русскому народу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Это самое первое действие Генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона «О прокуратуре Российской Федерации», которые Совет Федерации одобрил 23 июня этого года. В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия», — написал на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как заявил ТАСС постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский, межгосударственная жалоба РФ на Киев в ЕСПЧ отвечает интересам европейского публичного порядка и защищает ценности Совета Европы. Судья от РФ в ЕСПЧ Дмитрий Дедов сказал НТВ, что суд проведет независимое и беспристрастное расследование, но рассмотрение дела может занять не один год.

— Украина заявляет, что она — часть Европы. Она стремится попасть в НАТО и ЕС. Так пусть тогда и ответит перед европейскими инстанциями за свои преступления, — отметил заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин .