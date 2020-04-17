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Не забудьте про штаны! В США полиция сделала странное обращение к карантинщикам
17 апреля 2020, 03:10 • 316 • В мире
В США полиция обратилась к местным жителям с неожиданным заявлением. Жителям городка в штате Мэриленд напомнили о том, что перед выходом из дома нужно надеть штаны. Причём это касается даже случаев, если вы "выглядываете" из дома ненадолго: например, чтобы проверить почту.
Полиция в США начала борьбу с "нудистами". Сотрудники правоохранительных органов из городка Танитаун в штате Мэриленд выпустили неожиданное обращение в официальном аккаунте в Facebook. Жителей, находящихся в карантине, попросили надевать штаны перед выходом на улицу. Причём это касается даже случаев, когда надо всего лишь проверить почту. При этом стоит отметить, что почтовые ящики у домов обычно находятся в паре десятком метров, рядом с дорогой.
"Пожалуйста, не забывайте надевать штаны перед тем, как покидать дом, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение", - цитирует сообщение РИА Новости.
Местные жители с юмором комментировали сообщение полицейских. Некоторые шутливо спрашивали, есть ли закон, который запрещает выходить на участок перед своим домом без штанов. Другие предлагали выход и говорили, что за почтой можно выбежать в купальнике.
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