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Не забудьте пометить свою еду: Химики научились рисовать графеном на продуктах

15 февраля 2018, 16:24  •  117 • В мире
Американские ученые изобрели способ нанесения графеновых меток на еду. Благодаря этому открытию на самом продукте питания можно разместить информацию о его сроке годности, происхождении и т.д.
Группа специалистов из американского Университета имени Вильяма Марша Райса разработала процедуру помещения графеновых меток на продукты питания. Со временем эту же технологию можно будет адаптировать для установки графеновых меток на одежде, считает один из авторов инновации химик Джеймс Тур.
Он и его коллеги подчеркивают, что их разработка совершенно безопасна для здоровья человека. Графен является продуктом преобразования изначального материала, из которого сделан помеченный им продукт, а значит, он не привносит с собой посторонних химических элементов.
Американским химикам удалось разместить графеновые метки на таких продуктах питания, как хлеб, яйца, кокосы и картофель. Для этого они использовали специальный инфракрасный лазер. Ученые верят, что при правильном подходе в графен можно превратить практически любой материал. Главное условие: он должен быть способен к образованию аморфного углерода.

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