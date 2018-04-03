Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и США молчат, а Турция завоёвывает Ближний Восток
«Работа проведена на высоком уровне»: Путин назвал прошедшие выборы самыми прозр...
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Ук...
Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром
Главная / В России

Не забудьте отдохнуть: Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае 2018 года

03 апреля 2018, 16:09  •  64 • В России
Россиян в мае ожидают весенние каникулы. Об этом напомнили в Роструде. Четыре выходных выпадут на Праздник Весны и Труда, ещё один — на День Победы. В частности, нерабочие дни продлеваются за счёт переноса с 7 января, которое в нынешнем году совпало с воскресеньем. При этом предшествующая праздникам рабочая неделя станет шестидневной: выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. О предстоящих майских праздниках — в материале RT.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

В этом году россиян ждут длинные весенние выходные, которые начнутся уже с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Субботу, 28 апреля, было решено сделать рабочей, чтобы получились четыре выходных подряд на Праздник Весны и Труда.

«Одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. Выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. Благодаря переносу в Праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая», — цитирует ТАСС пояснение ведомства.

День Победы в 2018 году жители России будут отмечать только один день в связи с тем, что он приходится на середину рабочей недели — среду.

Примечательно, что в прошлом году весенние выходные распределились более пропорционально — по три дня на каждый праздник.

Отметим, что четыре выходных в конце апреля — начале мая стали возможны благодаря переносу нерабочего дня с 7 января. Выходной день в связи с праздником Рождества, который в нынешнем году выпал на воскресенье, был перенесён на 2 мая.

Таким образом, последняя рабочая неделя апреля станет самой длинной (шесть дней), а первая неделя мая — самой короткой (два дня).

Относительно длинными будут праздники и летом. По случаю Дня России (12 июня) выходными станут три дня начиная с воскресенья, 10 июня. Предшествующую ему субботу, 9 июня, было решено перенести в качестве выходного на понедельник, 11 июня.

Праздники на свой лад

Производственный календарь на 2018 год был утверждён правительством РФ ещё в середине октября прошлого года. План переноса выходных дней, подготовленный Минтрудом, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

До этого нынешнюю разбивку выходных одобрила Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Традиционно в России самыми длинными стали новогодние праздники. С предложением ликвидировать их в этом году выступили депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Так, в КПРФ предлагали сократить число прописанных в Трудовом кодексе нерабочих праздничных дней и перераспределить их. В частности, новогодние каникулы рекомендовалось уменьшить до четырёх дней — с 31 декабря по 3 января, а Рождество Христово отмечать отдельно 7 января. Как объяснили парламентарии, им поступают жалобы в связи с тем, что из-за выходных многие в начале года остаются без зарплаты.

Вместе с тем коммунисты предлагали установить новые праздники в РФ. Так, рекомендовалось перенести День России с 12 июня на 28 июля (День Крещения Руси), ввести День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) и вернуть День Октябрьской революции (7 ноября) вместо Дня народного единства (4 ноября).

«Хватит отдыхать»

Представители ЛДПР в своей инициативе были более радикальными. По мнению депутатов, вполне достаточно трёх праздничных дней в году: 1 января — Новый год, 9 мая — День Победы и 12 июня — День России. В партии подчёркивали, что не все жители страны имеют возможность отдохнуть зимой, даже несмотря на предоставляемые каникулы. Помимо этого, как уверяли в ЛДПР, затяжные выходные пагубно сказываются не только на здоровье людей, но и на промышленном производстве, а также на экономике страны в целом.

  • Владимир Жириновский
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский
«Радикальные исламисты, незнакомые между собой»: установлены все причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга

«Принудительные длинные новогодние каникулы — это, во-первых, удар по экономике. Во-вторых, не все понимают, как провести столько выходных дней зимой, в самое холодное время года», — заявлял лидер партии Владимир Жириновский.

Как подчёркивали депутаты, стоит ввести дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск «взамен длинных новогодних праздников».

Однако в Госдуме оба законопроекта отклонили в первом чтении. Это решение парламентариев поддержал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В комментарии RT он отметил, что в новогодние праздники вместе могут отдохнуть и взрослые, и дети.

«Если летом и в другое время мы ещё как-то способны предложить ребятам другие системы отдыха — трудовые лагеря, спортивные соревнования, — то зимой это сложно. Наверное, этим определялось в своё время решение, почему мы пошли именно на такую модель предоставления дней отдыха», — объяснил Рязанский.

Кроме того, сенатор считает, что сложившуюся практику лучше не разрушать. Те же, по его мнению, кто всё-таки не согласен с установленным порядком, могут изменить систему организации внутреннего процесса на предприятии, прописав соответствующие условия в коллективном договоре.

Отметим, что в нынешнем году 247 рабочих дней и 118 выходных с учётом 14 праздничных — ровно столько же, сколько и в минувшем году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
03 апреля 2018, 16:09
«Работа проведена на высоком уровне»: Путин назвал прошедшие выборы самыми прозрачными в истории России
02 апреля 2018, 23:39
«Принцип симметричной криптографии»: почему в Telegram отрицают возможность предоставить ФСБ ключи шифрования
02 апреля 2018, 18:54
"Будут обсуждаться пресловутые помидоры": Владимир Путин летит в Турцию

Загрузка...
03 апреля 2018, 14:39
Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину
02 апреля 2018, 22:09
Правительство ужесточило требования к аварийным службам
02 апреля 2018, 22:09
Особенности призыва в армию с 1 апреля 2018: Призывников распределят в войска согласно их профподготовке
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 марта 2018, 01:24
«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровской «Зимней вишни» инспектора
29 марта 2018, 09:24
России объявлена война
30 марта 2018, 08:09
Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией
31 марта 2018, 23:09
Евразийский союз не поддерживает Россию против Британии и НАТО (Камран Гасанов)
30 марта 2018, 19:24
Может ли Россия вернуть Украину?
01 апреля 2018, 18:24
Шутки кончились: на Украине с 1 апреля стартует медицинская реформа
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.