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Не заботясь о репутации. Как Запад собирается менять менталитет россиян

27 июня 2020, 16:00  •  122 • Аналитика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Запад должен пойти в информационное наступление на Кремль. Причем "линию фронта" нужно перенести из своего пространства в российское, уверен исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик. Плод его размышлений на эту тему был явлен общественности.
В общем-то, все изложенное в этом плане "военных действий" не ново, но достаточно любопытно и позволяет прийти к нескольким выводам. Прежде всего, становится понятно, что бойцы фронта антироссийской пропаганды признают поражение в информационных cтолкновениях с российскими СМИ на своей территории. Признают, но сдаваться не собираются. Забавно, что сообщается об этом многобуквенно и весьма театрально. Весь текст буквально нашпигован выражениями: "когнитивный терроризм", "нарративы", "рефлексивный контроль", "вепонизация информации" и т.д. Но это так, нюанс, правда, достаточно красочный и позволяющий составить психологический портрет автора плана.
Само признание проигрыша в информационном противостоянии, начертанное тепериковым пером, представляет из себя образец того, как нужно выдавать желаемое за действительное. Широкими мазками написаны два портрета: одетого во все белое, стоящего на котурнах "свободного гражданина свободного мира", коим, конечно же, является господин исполнительный директор и ему подобные, а с другой стороны этому "ангелу демократии" противостоит "демон кремлевской пропаганды". И, конечно же, тихий и совестливый "ангел" просто не мог быть столь же злокозненным, как ранее упомянутый нами "демон", а поэтому и продул информационное противостояние вчистую.
Но так далее продолжаться на может, восклицает наш Теперик. Мы должны снять белые одежды и, переместившись на территорию врага, то есть России, активно и агрессивно воздействовать на ее граждан с целью кардинальной смены их менталитета. При этом любые методы будут хороши, ибо, по словам исполнительного директора Международного центра обороны и безопасности, "...в плане репутации в глазах Кремля обществам на Западе уже нечего терять, но они могут получить значимое преимущество, переместив линию информационного фронта из своего пространства в российское... Нас не должна особенно заботить наша репутация в глазах россиян, не говоря уж о Кремле, поскольку, во-первых, она уже и так слишком низкая, а во-вторых, мы защищаем свои собственные ценности и свободы".
Как при столь низкой репутации и такой же низкой социальной ответственности эти пропагандисты смогут воздействовать на умы и чувства россиян, не совсем понятно, но, думается, план военной компании они продумают тщательно и не пожалеют на нее денег.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
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