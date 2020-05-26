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Не за такое деды воевали: найдены осквернители памятников ВОВ

26 мая 2020, 21:55  •  52 • Аналитика
© РИА Новости / Максим Богодвид
Прилетело, откуда не ждали. Слышать от каких-нибудь циничных и лицемерных политиканов, что якобы не Советский Союз, а некие другие страны (США, Британия – нужное подчеркнуть) одержали победу над фашистской Германией, а СССР, мол, и вовсе был в сговоре с Гитлером, уже, к сожалению, привычно, хотя и неизменно дико. Политика грязное дело, что с таких деятелей взять. Но находятся индивиды, которые не только выпаливают лживые гадости, но и готовы физически "расправиться" с прошлым, не помнят истории и не имеют совести. Именно такие персонажи пытались пожарить шашлык на пламени Вечного огня в Кронштадте и громили мемориал в Подмосковье. Их уже нашли, идут следственные действия, ответственности избежать теперь не удастся.
Страшно в этих историях вот что: в России, пожалуй, не найдется семьи, чьи родные не сражались в той войне. Значит, с огромной вероятностью, и у этих вандалов деды, бабушки прошли через ужасы Великой Отечественной, на фронтах или в тылу. Близкие, своя кровь. Но даже это не остановило от осквернения. Жутко представлять, что творится в головах таких людей. С душами-то там сразу все понятно. И ведь на возраст тоже скидку не сделаешь: подмосковному погромщику 37 лет, кронштадтским "шашлычникам" за 20. Но ума нет. И особенно гадко то, что устроили все они свои "перфомансы" в год 75-летия Великой Победы, спустя всего пару недель после 9 Мая.
Исправит ли этих людей наказание? Уверенности в этом тоже нет. Они точно запомнят, что крушить памятники и мемориалы нельзя, ведь такое с рук не сходит. Но осознают ли они, что на самом деле натворили, какое кощунство совершили по отношению к мертвым и живым, в том числе и к своим родным, – большой вопрос.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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