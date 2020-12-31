Не за горами обвинение в узурпации власти: Политолог предсказал финал войны Зеленского с КС Украины

Конституционный суд (КС) Украины счёл неконституционным указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы этого суда Александра Тупицкого, в связи с чем тот продолжит свою работу. Произошедшее может лишить бывшего шоумена его кресла главы государства, считает политолог и президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Он напоминает, что противостояние Зеленского и Конституционного суда Украины длится уже не один месяц. По мнению политолога, Зеленский, будучи гарантом Конституции, ставит себя выше самой Конституции.

Это уже смахивает на узурпацию власти, что ему в дальнейшем могут вменить не только враги, но и сегодняшние друзья,

- сказал Антон Бредихин в беседе с Nation News.

Эксперт не исключает, что всё это в конечном итоге может привести к смещению Зеленского с должности президента Украины. Но в любом случае борьба с основным законом страны негативно влияет на политический вес украинского лидера.