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Не за горами обвинение в узурпации власти: Политолог предсказал финал войны Зеленского с КС Украины

31 декабря 2020, 12:10  •  165 • Политика
КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы. Не за горами обвинение в узурпации власти, уверен политолог Антон Бредихин.
Конституционный суд (КС) Украины счёл неконституционным указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы этого суда Александра Тупицкого, в связи с чем тот продолжит свою работу. Произошедшее может лишить бывшего шоумена его кресла главы государства, считает политолог и президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.
Он напоминает, что противостояние Зеленского и Конституционного суда Украины длится уже не один месяц. По мнению политолога, Зеленский, будучи гарантом Конституции, ставит себя выше самой Конституции.
Это уже смахивает на узурпацию власти, что ему в дальнейшем могут вменить не только враги, но и сегодняшние друзья,
- сказал Антон Бредихин в беседе с Nation News.
Эксперт не исключает, что всё это в конечном итоге может привести к смещению Зеленского с должности президента Украины. Но в любом случае борьба с основным законом страны негативно влияет на политический вес украинского лидера.

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