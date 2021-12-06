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«Не являются нововведением»: Минстрой России разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов

06 декабря 2021, 14:15  •  166 • В России
В Минстрое заявили, что штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением, подобные санкции при определённых обстоятельствах применялись и раньше. Таким образом в ведомстве прокомментировали публикации ряда СМИ о введении с 1 марта 2022 года новых штрафов за самовольную обшивку или остекление балкона. Как подчеркнули в ведомстве, граждане вправе заниматься улучшением балконов и ставить дополнительное остекление, однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться местным законодательством, за нарушение которого предусмотрены санкции.
 
РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Минстрой России разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов. Как пояснили в ведомстве, речь не идёт о нововведениях, подобные меры существовали и прежде.

Как подчеркнули в пресс-службе министерства, требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии и запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, которые утверждены постановлением кабмина ещё в 2006 году.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на приказ Минстроя сообщили, что с 1 марта 2022 года в российских регионах начнут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Уточнялось, что штраф за нарушение составит 5 тыс. рублей.

В Минстрое отметили, что прежние правила действительно утратят силу с 1 марта 2022 года, когда начнёт действовать приказ ведомства «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — пояснили в ведомстве.

Наряду с этим, рассказали в Минстрое, в соответствии с действующим законодательством, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. В свою очередь, парапет и козырёк балкона, балконные двери, проёмы и окна относятся к личному имуществу, содержанием которого собственник занимается самостоятельно.

«Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешёнными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление», — уточнили в министерстве.

Вместе с тем внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться местным законодательством, за нарушение которого предусмотрены санкции.

«Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — подытожили в ведомстве.

Также на russian.rt.com Эксперт прокомментировал идею упростить перепланировки в квартирах

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с RT также рассказала, что остекление балконов и прежде являлось элементом перепланировки, которое требовалось согласовывать.

Вместе с тем она отметила, что этот тип перепланировки относится именно к той категории, которую возможно согласовать, в отличие от тех ситуаций, когда в ходе работ сносят стены между дверью и балконом, в результате чего нарушается тепловой контур здания.

«Процедура согласования остаётся. Единственное, проблема с перепланировками заключается в том, что фактически очень редко их выявляют, как правило, не проверяют. Неприятности могут начаться только, например, если с застеклённого балкона упадёт сосулька, если кто-то пострадает, то виновата будет не управляющая компания, а собственник, который это произвёл и не согласовал», — пояснила Разворотнева.

В свою очередь, председатель жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС, юрист Константин Крохин высказал предположение, что новый приказ с позиции принципов права не может ухудшать положение граждан и иметь для них обратную силу. Он придерживается мнения, что речь идёт о переустройстве, которое будет производиться после марта 2022 года.

«Также при принятии мер административного воздействия следует учитывать, что многие граждане, владеющие сегодня жилыми помещениями с балконами, не производили переустройство самостоятельно. Они могли приобрести это в ходе сделок свободного гражданского оборота этих жилых помещений», — сказал Крохин.

Ранее московские власти рассказали о востребованности процедуры перепланировки в городе. Как заявил в конце августа заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, за первые семь месяцев 2021 года число обращений по согласованию перепланировки, оформленных онлайн, достигло 20 тыс., что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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