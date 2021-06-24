Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
Главная / В России

Не является противопоказанием: оперштаб Москвы разъяснил условия вакцинации от COVID-19 при наличии антител

24 июня 2021, 15:05  •  107 • В России
Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщает столичный оперштаб. Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве обязало привить 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении в регионах России интенсивности прививочной кампании.
 
РИА Новости © Владимир Песня
 

Наличие высокого уровня антител к коронавирусной инфекции не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — приводит текст сообщения РИА Новости.

При этом в оперштабе не рекомендовали москвичам проходить тест на антитела перед прививкой.

Вдобавок столичным работодателям напомнили об обязанности обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве, то есть не менее 60% сотрудников к 15 июля должны привиться первым компонентом вакцин, а к 15 августа — вторым.

При этом работников, отказавшихся прививаться без соответствующих медицинских противопоказаний, обязаны отстранить от работы. Напомним, ранее в Москве обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — подчеркнули в оперштабе.

Во время отстранения работнику не будет начисляться заработная плата, также этот период не будет включаться в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Также на russian.rt.com Отели Краснодарского края начнут принимать только привитых гостей

Наряду с этим московское управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать не менее 60% сотрудников служб доставки.

Помимо этого, столичные власти призвали горожан, переболевших коронавирусом и вакцинированных, стать донорами плазмы для лечения пациентов в стационарах.

«Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдёт необходимое для любого донора обследование, и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов», — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Статистика COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», сообщила об увеличении темпов вакцинации от коронавируса в России.

«На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень чёткие и прогрессирующие формы по количеству, в субъектах увеличивается потребность в вакцинации», — сказала она.

Попова выразила уверенность, что в скором времени в стране удастся «обеспечить популяционный поствакцинальный иммунитет».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном числе горожан, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, — около 60 тыс. человек за сутки. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцин привились 20,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 16,7 млн россиян.

  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

За последние сутки в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 182. По числу выявленных случаев лидируют Москва (8598), Московская область (2308) и Санкт-Петербург (1143).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 388 695 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 13 505 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 915 615. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 568 пациентов. Всего в стране на фоне последствий коронавирусной инфекции умерли 131 463 человека.

Власти Санкт-Петербурга допускают возможность того, что в городе появятся зоны, свободные от коронавирусной инфекции, куда можно будет попасть только при наличии антител к COVID-19, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил первый заместитель горкомитета по здравоохранению Андрей Сарана.

В свою очередь, начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая добавила, что у предпринимателей города есть интерес к появлению «бесковидных» территорий, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19.

«Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаём, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти», — заявила она.

Напомним, что в Москве и Подмосковье с 28 июня посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии QR-кодов для тех, у кого есть защита от COVID-19, — прошедших вакцинацию, переболевших за последние полгода или имеющих ПЦР-тест не старше трёх дней.

Вдобавок министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила, что если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится, то проезд на общественном транспорте в регионе также станет доступным только по QR-коду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






107
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 20:45
«Надо прививаться»: как деятели культуры отреагировали на заявление Егора Бероева о вакцинации
23 июня 2021, 10:40
«Содержит фонд — заказывает музыку»: меценат Борис Зимин оплатил аренду для ФБК Навального на 4,7 млн рублей
23 июня 2021, 18:55
Пересёк госграницу России: что известно об инциденте с британским эсминцем Defender в Чёрном море
23 июня 2021, 13:25
Рекорд за сутки: Собянин заявил о растущем числе записавшихся на вакцинацию москвичей
24 июня 2021, 02:15
«Держать порох сухим»: как Россия укрепляет оборонный потенциал на Дальнем Востоке
24 июня 2021, 07:45
«В целях повышения безопасности»: в России предлагают ввести новые ограничения на использование электросамокатов
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизирова...
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой ...
24 июня 2021, 03:15
Клинцевич о провокации в Черном море: "Я рукоплещу нашим военным"
24 июня 2021, 01:25
"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.