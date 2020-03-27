«Не является основанием для снижения зарплат»: Минтруд разъяснил россиянам условия нерабочей недели

Минтруд опубликовал разъяснения касательно нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, введённой из-за коронавируса. Так, он не является поводом для снижения зарплат, которые должны начисляться в обычном размере. Кроме того, дни отдыха не распространяются на медицинские учреждения, аптеки, все структуры жизнеобеспечения, транспорт, банки и продуктовые магазины. Решение о возможном продлении нерабочего периода будет принято в конце следующей недели. По мнению главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пик распространения COVID-19 придётся именно «на середину — конец следующей недели».

Минтруд опубликовал разъяснения касательно нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. В ведомстве отметили, что наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат.

В то же время в министерстве подчеркнули, что оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку новые нерабочие дни не считаются выходными или праздничными.

Там также пояснили, что, если сотрудник находится в отпуске, то нерабочие дни не включаются в число отпускных дней.

При этом недельный отдых не распространяется на медицинские учреждения, аптеки, все структуры жизнеобеспечения, транспорт, банки и продуктовые магазины. Кроме того, будут работать сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС, государственные и муниципальные служащие, а также СМИ.

Решение о продлении нерабочего периода, который в целом будет действовать с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будет принято в конце следующей недели.

Об этом заявила в эфире «России 1» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры», — сказала она.

Вместе с тем главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал мнение, что пик распространения COVID-19 придётся именно «на середину — конец следующей недели». Он также отметил, что уже принятые ограничительные меры нельзя назвать избыточными.

«Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным», — сказал Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анне Федермессер.

Тем временем столичная Городская клиническая больница №15 имени О.М. Филатова объявила, что готова принимать пациентов с коронавирусом. Как отметила Анастасия Ракова, для этого выделено более 1,3 тыс. коек.

«В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу три корпуса крупнейшего стационара в Восточном административном округе. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию», — заявила Ракова.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что сотрудники Комплекса городского хозяйства ежедневно дезинфицируют подземные пешеходные переходы. Бирюков отметил, что поручни обрабатываются три раза в день специальными дезинфицирующими средствами, а на объектах с повышенной проходимостью людей дополнительно дезинфицируются покрытия стен, пола и лестничные сходы.

Корпус НИИ СП им. Склифосовского для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

АГН «Москва»

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации объявил, что рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей в целях борьбы с распространением коронавируса. Также глава государства предложил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, накануне в Госдуму поступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение ответственности за нарушение карантина. Так, штраф для физических лиц составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

При этом ранее в нижнюю палату парламента был внесён проект закона об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Согласно документу, несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, будет грозить лишением свободы на срок до семи лет.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах с 28 марта до 1 июня.

Напомним, с 28 марта по распоряжению мэра Сергея Собянина в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, объекты розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

В столице также закрываются крупные парки, такие как ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники».

Кроме того, будет приостановлено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерские).

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 840 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 546 в столице. Всего в стране под наблюдением из-за вируса остаются около 145 тыс. человек.

Проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса начнётся в России ориентировочно через пять-шесть месяцев. Такое заявление в эфире Первого канала сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, 27 марта ведомство представит новую версию клинических рекомендаций для профилактики и лечения коронавируса.

«Конечно же, система готовится, система запасается и лекарственными препаратами, новые схемы лечения разрабатываются, они фактически обновляются каждый день. И вот завтра мы готовим новый выпуск клинических рекомендаций, которые будут использоваться на территории нашей страны. Они включают все самые современные методы, которые уже на сегодняшний день доступны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что к испытаниям прототипов вакцины против COVID-19 на лабораторных животных приступили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».