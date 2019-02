Не взрыв: Проблемы в метро Вашингтона произошли из-за "внешней причины"

Пресс-служба вашингтонского метрополитена сообщила, что обладает информацией об изображениях дыма в районе станции Росслин, но этот инцидент никак не связан с подземным транспортом. Сейчас поезда ходят по обычному расписанию.

Многочисленные источники сообщают, что хлопок и дым вызваны взрывом в трансформаторе.

Оцепление снято. Пострадавших при инциденте нет. Неполадки предстоит устранить электрикам. Вашингтон вернулся к прежнему ритму жизни.

BREAKING: Lynn Street being reopened in Rosslyn after power issue related to blown transformer. https://t.co/8wzncViD0e