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Не взлетим, так поплаваем: США озвучили новый план уничтожения России

10 марта 2018, 20:09  •  277 • В мире
Американские генералы, переварив унижение собственной системы ПРО, произошедшее по итогам презентации президентом Путиным новейших стратегических вооружений, судорожно начали искать, чем им грозить России теперь. И решили: если не можем в воздухе, то на море - вполне...
США в состоянии уничтожить Россию при помощи своих подводных лодок, а русские даже не знают, где они. Об этом объявил в пятницу председатель Стратегического командования (USSTRATCOM) вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.
Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдём по этому пути",
— заявил генерал, выступая в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей США по вооружённым силам.
Тон и фон
Тон, понятное дело, хамский. "Мы способны уничтожить их страну", - такое говорят обычно в приказе войскам за полчаса до вторжения на территорию противника. Но Хайтену такая риторика привычна. Это ведь он некоторое время назад заявил, что Россия - "единственная угроза для существования" США.
"Говорящий сапог" – так можно было бы назвать такую породу генералов, если бы в армии США носили сапоги. Впрочем, "говорящий ботинок" - тоже так себе характеристика…
Гораздо любопытнее фон, на котором была произнесена эта не самая, надо признать, блещущая новизной мысль. Тоже – открыл Америку американец, указав, что США могут сильно навредить России! Все и так знают, что да, совокупный залп всех 14 американских ядерных подлодок типа "Огайо" с баллистическими ракетами вполне способен привести к тяжелейшим разрушениям и жертвам. Но также не будет открытием Америки и то, что с ответным недружественным визитом США посетят русские ракеты. После чего количество жертв и разрушений там будет не меньше, а то и сильно больше.
Поэтому для подобных сентенций у Хайтена должны быть сильные психологические причины. Но есть ещё одна деталь: с предупреждениями об угрозе со стороны России выступил в эти дни не только он.
Практически одновременно с Хайтеном высказался 9 марта о русских военных командующий Европейским командованием США (USEUCOM) и главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти:
Учитывая скорость, с которой они проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооружённых сил. В противном случае к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям".
За день до него скупую мужскую слезу уронил замминистра обороны США Джон Руд: "Система ПРО в том виде, в котором США её разработали и развернули, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России и Китая".
Генерал Кертис Скапаротти. Фото: www.globallookpress.com
Да на их унылом фоне генерал Хайтен смотрится этаким бодрячком и живчиком, заверившим нацию, что Америка всё ещё сильнее коварных русских!
Сразу становится понятно, из какого места растут ноги у американской генеральской озабоченности и тревоги. Ведь конгресс – это видимая часть политического истеблишмента США. И именно отсюда, из сената вырвалась на днях инициатива постараться всё-таки как-то договориться с русскими, а не доводить дело до жёсткой конфронтации. И этом именно им, сенаторам и конгрессменам, генерал Хайтен бодро отвечал, что США готовы ко всем существующим угрозам и могут ответить на любое нападение со стороны России.
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Обеспокоенность понятна
Понятна и обеспокоенность американских политиков. Она родилась в непосредственной связи с выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором он обрисовал в примерных чертах, против какого именно оружия у США нет и не намечается защиты. А потому прекращайте, ребята, хорохориться и надувать щеки – однажды вы рискуете перегнуть палку и получить в ответ уничтожающий удар.
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Несколько дней после этого Америка пребывала в состоянии шока и недоверия - местные политики, похоже, наводили справки у военных. Которые и подтвердили, что со стороны Путина не было ни блефа, ни подтасовок. А значит, угроза Америке имеется, и не шуточная. И не просто не шуточная, а, на нынешний день, совершенно необоримая.
И генералы теперь вынуждены делать грудь колесом и бренчать медальками, заявляя о своей готовности обеспечить стране полную безопасность, одновременно обращая взоры долу и тяжело признавая, что у русских действительно имеется кое-что в закромах. А потому надо срочно дать военным ещё денег, чтобы они догнали и перегнали Россию.
И вот тут, похоже, тихонько осуществляется вторая часть "хитрого плана Путина", воплощённого в его нашумевшем послании Федеральному собранию. А именно: чтобы американские военные бегом понеслись к конгрессу и начали выпрашивать дополнительные ассигнования на вооружения. Всё просто - военный бюджет США в десять раз больше нашего. И никакая самая миролюбивая поза – хоть обвешайся оливковыми веточками – не заставит американцев снизить его хотя бы до сравнимого с нами уровня. Проходили уже, знаем.
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А коли так, то правильно будет натравить американских генералов на государственную казну. При всей её величине она у США всё-таки не бездонная. А уж как американцы умеют выбросить триллион-другой на изначально мертворождённые проекты, мы тоже знаем. Вот пусть подрывают свою экономику, как умеют.
А мы?
А у нас, как водится, тоже завертелись флюгерами свои хайтены, тут же закричавшие про катастрофическое отставание российского флота от американского. Ну да, наших 38 подлодок, из которых 16 – дизельные, против 70 американских атомных – это кажется мало. А уж на фоне 11 авианосцев против одного или 64 эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) против 8 наших и 22 крейсеров УРО против 3 у России, - да, так и тянет закричать про катастрофу.
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Но есть ли она?
Нет! Во-первых, то, что надо, строится. А что надо? Надо обеспечить гарантированное ответное уничтожение в случае любого поползновения американцев нанести ядерный удар по нам или нашим союзникам. Как то и обозначил президент Путин. Значит, нужно обеспечить некое разумное количество подлодок с баллистическими ракетами, чтобы даже одна из них была способна уцелеть и нанести агрессору непереносимый ущерб. А американцы, как показывает практика, ущерб себе, родимым, переносят плохо.
Во-вторых, нужно эти подлодки защитить. А самая лучшая защита – это отсутствие кораблей противника на поверхности моря. И значит, нужны подводные крейсера-охотники и повышенная оснащённость надводных кораблей и береговой обороны противокорабельным ракетным оружием. И ВВС ВМФ не забыть.
И в сочетании с космической системой слежения наведения "Лиана", о которой "Царьград" на днях писал, даже ракеты П-1000 "Вулкан" могут стать убойным аргументом на дальности 750 км. А уж "Калибры" и торопящиеся в боевой строй гиперзвуковые "Цирконы" и вовсе сделают безнадёжными попытки применить против России военно-морскую мощь США. Действительно впечатляющую, действительно подавляющую, что уж юлить.
Но и стремительно превращающуюся в бесполезную.
Александр Покровский
Покровский Александр

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